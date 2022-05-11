Немецкая СДПГ призвала пересмотреть политику в отношении России

Германия собралась сократить зависимость от российских энергоресурсов «до нуля»

Германия в будущем полностью и навсегда откажется от энергоносителей из России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев.

«Мы последовательно снизим нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля, причем навсегда», – приводит ее слова ТАСС.

«Мы не можем изменить географию в Европе, но мы сообща даем понять ясно, что после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией, ни одного миллиметра назад в санкциях за спиной Украины», – также пообещала министр.

«Важно, что каждый шаг, о котором мы говорим публично, был ранее обдуман таким образом, чтобы мы могли вынести его в долгосрочном плане. Я ясно указала в вопросе о санкциях – санкции не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии. Нет! Только после того, как Украина снова будет свободна», – добавила германский министр.

Бербок сообщила также, что Германия поставит Украине современные танки и гаубицы. «Мы сможем использовать их для защиты от дронов... Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь (гаубиц), и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, чтобы «когда гаубицы пришли, солдаты были бы соответствующим образом обучены».

Глава МИД стала первым членом кабмина ФРГ, посетившим Украину после начала спецоперации России. В середине апреля в Киев хотел приехать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но украинские власти отменили прием, сославшись на его якобы тесные связи с Россией. Это вызвало критику в ФРГ, канцлер Олаф Шольц заявил, что пока не собирается ехать в Киев именно из-за истории со Штайнмайером.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая. В Германии приглашение назвали «беспрецедентной провокацией».

Между тем, по данным Восточного комитета германской экономики (OAOEV), экспорт германской продукции в Россию в марте упал на 58% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в Белоруссию упал почти вдвое, отметили в OAOEV.

«Санкции, проблемы с логистикой и финансированием, а также уход все большего количества германских компаний с этих рынков накладывают свой отпечаток», – отмечается в сообщении. При этом указывается, что тенденция к снижению продолжит ускоряться в ближайшие месяцы.

В результате этого торговый баланс с Россией резко уходит в минус, поскольку одновременно стремительно выросли цены на энергоносители и сырье. Таким образом, импорт из России в марте увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Тем не менее, как заметили в OAOEV, правильно не грузить компании энергетическим эмбарго и дать им время для внесения необходимых корректировок. В то же время ожидается, что дефицит в торговле с Россией значительно сократится к концу года, как только будут открыты новые источники поставок.