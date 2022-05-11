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Немецкая СДПГ призвала пересмотреть политику в отношении России
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Политику в отношении Москвы необходимо пересмотреть, решение конфликтов через диалог больше не работает, считает сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен.
Эскен заявила в интервью Funke Mediengruppe, что «решение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным на протяжении многих десятилетий, как и преобразования с помощью торговли», передает Deutsche Welle (издание внесено в список СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД).
Отметим, что в СДПГ также входят канцлер Германии Олаф Шольц и его предшественник на этом посту Герхард Шредер.
По словам Эскен, власти России якобы «попирают международное право, договоры, доверительное сотрудничество»: «Для нас это означает, что мы будем еще более сплоченными в Европе и с нашими международными партнерами, чтобы суметь защитить наши ценности и свободу».
Сопредседатель СДПГ подчеркнула, что в будущем в Германии «больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей».
Ранее Германия собралась сократить зависимость от российских энергоресурсов «до нуля».
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В парламенте Словакии отказались слушать «лживую» речь Зеленского
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Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, сообщает братиславская газета Pravda.
«Он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) ежедневно обманывает», – приводит его слова ТАСС. Лидер оппозиции выразил возмущение заявлением киевского политика, что он может остановить поставки российского нефти и газа в Словакию, которые осуществляются транзитом через Украину. «Что говорит Зеленский, наносит ущерб [национальным] интересам Словакии», – сказал экс-премьер.
Кроме того, политик назвал выступление Зеленского «карнавалом», сообщает «Рен-ТВ».
Некоторые депутаты из партии Фицо также отказались слушать выступление Зеленского.
Возмущение возможной остановкой киевскими властями поставок энергетического сырья из России в Словакию выразил также спикер Национального совета Борис Коллар. В случае, если это произойдет, то глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.
Зеленский, выступая во вторник посредством телемоста перед депутатами Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что Украина нуждается в поставках оружия и ужесточении санкций против России.
«Словакия нам предоставила то, что нам было нужно… [Сейчас] мы говорим о самолетах и вертолетах. Другим инструментом [против России] являются санкции. Если они будут ослабевать, то для нас [Украины] это будет тяжело», – сказал он.
Украина, как утверждает Зеленский, нуждается в ужесточении антироссийских санкций Евросоюза. Говоря об энергетических санкциях против России, он подчеркнул, что понимает, что для Словакии, которая практически полностью зависит от поставок российских нефти и газа, это большая проблема. Тем не менее, отказ от энергетического сырья необходим, чтобы европейские государства избавились от российской зависимости, считает он.
Зеленский призвал к скорейшему принятию Украины в Евросоюз и поддержке Братиславой усилий его страны в данном вопросе. Вступление Украины в ЕС, по его словам, усилит обороноспособность сообщества.
Ранее министр энергетики Словакии Рихард Сулик заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, а также самой Украины.
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Эксперт объяснил недовольство Германии позицией Катара по газу
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«Европа еще не раз вспомнит добрым словом Газпром, который делал много уступок в пользу покупателей топлива. Катар – гораздо более жесткий переговорщик и игрок на рынке», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Берлин и Доха не смогли договориться о долгосрочном контракте на поставки СПГ.
«Катар заинтересован в том, чтобы его инвестиции полностью окупились. Ведь для того, чтобы поставлять Германии хоть сколько-нибудь значительные объемы сжиженного топлива, Дохе придется не только увеличить добычу ресурсов, но и построить новые СПГ-заводы», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Для того, чтобы себя обезопасить, Катар также хочет ввести полный запрет на реэкспорт газа и надеется максимизировать цену, то есть полностью воспользоваться нежеланием европейцев покупать российский газ. Поэтому не стоит расценивать действия Катара в отношении договора о поставках СПГ в Германию как помощь России», – добавил собеседник.
Юшков также отметил, что это свойственная для Катара манера ведения переговоров. «Была ситуация, когда Польша заключила контракт на покупку СПГ у Катара, но к моменту начала действия договора не успела достроить терминал. Тогда Доха настояла на дополнительном соглашении, в котором было прописано, что Катар может продавать сжиженное топливо другим странам. При этом, если цена реализации окажется ниже, чем у Польши, то Варшава возместит убытки. Таким образом получалось, что страна начала платить за газ еще до того, как стала его получать», – рассказал эксперт.
«Столкнувшись с такими жесткими требованиями, европейцы еще не раз вспомнят добрыми словами Газпром, который и соглашался пересматривать условия, и давал время на погашение долгов, и позволял менять формулу ценообразования», – уверен Юшков.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Катар не могут договориться о длительности контракта на поставки сжиженного природного газа.
В частности, обсуждается угроза долгосрочного соглашения для планов Германии по декарбонизации. Катар при этом оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ и запрещает перенаправлять газ в другие районы Европы, передает РИА «Новости».
Как полагает источник, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается». Другие источники сказали, что переговоры планируется продолжить в мае. При этом Германия конкурирует за СПГ из Катара с другими странами.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Германия не является приоритетным рынком для Катара. Необходимость в заключении именно долгосрочный контрактов, по мнению собеседника, обусловлена желанием Дохи обеспечить постоянный спрос на топливо.
Напомним, Катар относится к числу стран, газом которых в ЕС рассчитывают заменить российский, но практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям.
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ЕС ослабил шестой пакет санкций против России
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Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
По его информации, для принятия решения о включении данного положения в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках Группы семи (G7). При этом указывается, что Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры, поскольку опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании, передает ТАСС.
Тем не менее, по словам дипломатов, запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему является частью запланированных санкций против России. Это может затруднить поставки нефти из России в другие страны.
О том, что Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, ранее сообщало Bloomberg. По его данным, на такой мере настаивала Греция.
Обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель сообщал, что танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет. По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией.
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Эксперт объяснил позицию Макрона по вступлению Украины в ЕС
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«Никто в Европе не может честно заявить о том, что он не хочет видеть Украину в ЕС. Сам факт вхождения Киева в объединение обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее украинский МИД заподозрил ЕС в обмане после слов Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия страны в Евросоюз может занять десятилетия.
«Нынешний политический фон и уровень симпатии, который демонстрируется по отношению к Киеву, не позволяет странам ЕС откровенно сказать, что они против вступления Украины в ЕС. Поэтому подразумевается, что даже при своевременном и последовательном выполнении всех процедур вступления, это может растянуться на годы и десятилетия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Макрон просто «акцентировал внимание мировой общественности на известном факте», полагает Кортунов. «Кроме того, в июне Макрона ждут выборы в Национальное собрание. Если он сейчас откровенно заявит о своей позиции, то оппоненты его партии обязательно этим воспользуются в своих целях. Он не пойдет на такой риск», – пояснил Кортунов.
«Вступление Украины в ЕС обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем. Кроме того, после подтверждения членства Киева сразу же усилится давление со стороны Турции. Ну а если хотя бы на минуту допустить, что Анкара станет членом ЕС, то тогда сам смысл объединения будет поставлен под сомнение», – сказал собеседник.
При этом, утверждает эксперт, страны-члены ЕС пытаются найти некую альтернативу для того, чтобы Украина все же смогла войти в состав Евросоюза. «Есть два варианта. Либо сейчас государства каким-то образом ускоряют подготовку Украины для того, чтобы она соответствовала всем требованиям кандидата, либо вырабатывается особый режим вступления. Но тогда другие страны тоже попытаются претендовать на упрощенные правила», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
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Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы», – приводит слова источника РИА «Новости».
Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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Боррель не понял противников вооружения Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС.
«Мир, в котором мы живем, является опасным», – сказал Боррель, отметив, что ЕС является не военным, а «гражданским союзом». Однако, по его словам, сейчас необходимо «противостоять войне». Он полагает, что «первоочередной задачей» ЕС должна стать помощь Украине в ее противостоянии «могущественному соседу».
Боррель заявил, что эта помощь включает не только «экономическое, коммерческое, дипломатическое, финансовое давление на Россию, чтобы ослабить ее экономику», но и поставки оружия Киеву. «Я не понимаю тех, кто говорит, что мы не должны вооружать Украину, потому что это продлит войну», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
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Лавров высказался об идее передать замороженные российские активы Киеву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством инициативу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче замороженных российских активов украинской стороне.
«[Это предложение], можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть», – приводит его слова ТАСС.
По словам главы МИД, для Запада такие действия становятся «уже чем-то вроде привычки». В качестве примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе «хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана», а на цели, не связанные с восстановлением страны, передает РИА «Новости».
Лавров также порекомендовал главе европейской дипломатии не забывать, что тот является «главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе». «Впрочем, может быть, скоро мы увидим, что эта должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединенные Штаты», – отметил российский министр.
Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины. Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России.
Москва назвала инициативу ЕС полным беззаконием.
СМИ обнародовали план Брюсселя на случай отключения российского газа
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Еврокомиссия планирует 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, сообщили испанские СМИ.
По информации газеты El Pais, при таком развитии событий чрезвычайные меры коснутся почти всего Евросоюза: страны, у которых есть альтернативные источники поставок, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими, передает РИА «Новости».
Помимо этого, Брюссель потребует применять нормирование энергии в промышленном секторе. Это необходимо для того, чтобы компании в государствах, которых прекращение поставок затронуло в меньшей степени, не получили конкурентного преимущества перед теми, кто понес убытки.
Кроме того, согласно плану, ЕС будет применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок: так хотят гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб всех стран организации.
Ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф изданию Handelsblatt заявил, что угроза прекращения поставок энергоносителей несет риск роста банкротств в Германии, заявил.
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ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти
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Еврокомиссия (ЕК) готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти и шестого пакета санкций против РФ в целом, сообщило европейское издание газеты Politico.
По имеющейся у издания информации, европейские чиновники изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть. По словам трех европейских чиновников, деньги должны быть переданы Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая должна быть сформулирована на следующей неделе, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что после экстренных переговоров Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ждет от ЕК новых предложений о том, каким образом будет обеспечена энергобезопасность страны в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. По его словам, премьер-министр Виктор Орбан детально проинформировал ее о том, какое воздействие на Венгрию окажут санкции, предусматривающие запрет на поставки нефти из России.
Сийярто подчеркнул, что шестой пакет санкций против РФ, разрабатываемый Еврокомиссией, нанесет слишком большой ущерб венгерской экономике, если будет включать в себя нефтяное эмбарго. По его словам, Будапешт сможет поддержать новый набор санкций только при условии «решения этой проблемы, созданной Еврокомиссией». Отсутствие приемлемых предложений со стороны Брюсселя рискует подорвать «единую позицию Евросоюза» по поводу ликвидации зависимости от поставок энергоносителей из России, отметил глава венгерского МИД.
Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций Евросоюза против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
В прошлую пятницу стало известно, что ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС. Напомним, 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В итоге премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
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Посол России отреагировал на требования убрать танки с советского мемориала в Берлине
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Требования убрать танки, которые являются частью мемориальной экспозиции в берлинском Тиргартене, категорически неприемлемы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Это категорически неприемлемо. Это противоречило бы всем международно-правовым договоренностям, которые у нас имеются на этот счет с Федеративной Республикой Германия, в том числе межправительственному соглашению от 1992 года», – передает его слова ТАСС.
«Это символы, это символы Победы. Кроме того, там, где находятся эти танки, в Тиргартене, воинское захоронение, где покоится прах советских воинов, павших на последнем этапе Берлинской наступательной операции. Это [танки] является частью этого мемориала, и поэтому они должны быть сохранены», – заявил Нечаев.
Посол надеется, что «реального продолжения эта тема не получит».
В Германии некоторые политики и ряд СМИ призвали убрать танки Т-34 из-за ситуации на Украине.
Ранее неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34 в парке Тиргартен в Берлине. В этом случае уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России», сообщили в Следственном комитете.
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Штайнмайер заявил о крахе мечты о едином европейском доме
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), выразил слова благодарности союзникам на Западе и Востоке, освободившим Германию 77 лет назад от нацизма, но одновременно назвал 8 мая этого года «Днем войны» из-за событий на Украине.
«8 мая для нас, немцев, День благодарности. Это союзники с Запада и Востока победили Гитлера 77 лет назад, и мы, немцы, отмечаем эту дату как День освобождения», – сказал глава государства, напомнив о «беспощадной войне на уничтожение, которую немцы вели на востоке Европы». Он отметил, что освобождение для Германии пришло извне, а «до внутреннего освобождения предстоял еще долгий путь», передает ТАСС.
По его словам, поколения политиков работали над тем, чтобы никогда больше не было войны в Европе. «Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая – День войны», – считает президент ФРГ. «Эта война [на Украине] – разрыв со многим, что считалось само собой разумеющимся. Она эпохальный слом», – утверждал глава государства.
Президент ФРГ указал на то, что снова миллионы людей бегут от войны, и поблагодарил граждан Германии и соседних стран за солидарность с Украиной. «Солидарность означает и оказание экономического давления на Россию посредством радикальных санкций, которые мы еще никогда не вводили в истории ЕС», – полагает он.
В то же время Штайнмайер предостерег от раскола в германском обществе в свете экономических проблем из-за ситуации на Украине. «Нарушенные цепочки поставок, рост цен на продукты питания, огромные расходы на энергоносители и горючее – уже сейчас многие люди напрямую ощущают последствия войны», – констатировал он, утверждая при этом, что большинство немцев якобы поддерживают антироссийские санкции и курс правительства ФРГ. Штайнмайер отметил, что жители испытывают страх перед инфляцией, возможной рецессией и потерей, возможно, миллионов рабочих мест.
«Демократия имеет для нас важнейшее значение, ее защита имеет свою цену. Она имеет свою цену для нашей экономики», – заявил однако он.
Глава германского государства также выступил за модернизацию Бундесвера. «Внешняя политика и дипломатия понадобятся и в будущем. Но тот, кто делает ставку для предотвращения будущих конфликтов на дипломатию и переговоры, должен знать: переговоры нельзя вести с позиции слабости. Успешно их вести можно только с позиции силы. Это стремление к силе мы должны иметь и продемонстрировать», – считает Штаймайер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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Боррель захотел потратить замороженные резервы России на Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России. «Я бы высказался за, поскольку это очень логично», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Глава дипломатии ЕС заявил, что финансирование восстановления Украины – один из главных политических вопросов. По его словам, требуется «невероятное количество денег». Чиновники ЕС уже изучали вопрос, можно ли каким-то образом использовать резервы России для восстановления Украины, но Брюссель пока не выдвигал никаких предложений по этому вопросу.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в краже у России более 300 млрд долларов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства». При этом он предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России.
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Постпреды ЕС не смогли достичь соглашения по санкциям против России
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Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни, сообщили СМИ.
«Двадцать семь постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения (по санкциям против России), ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Как сообщили источники агентства, Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти, тем самым задерживает принятие всего пакета санкций.
Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с подготовкой в Брюсселе очередного пакета антироссийских санкций заявил, что власти страны не допустят вступления в силу нефтяного эмбарго в предложенном Европейской комиссией виде.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».
Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.
Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».
Напомним, единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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В Швейцарии заявили о выигрыше России от нефтяного эмбарго ЕС
Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом (ЕС) нефтяного эмбарго, так как заработает еще больше, считает экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Геральд Хосп.
Хосп пишет, что «так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго», а более высокая цена «компенсирует меньший объем», передает РИА «Новости».
Специалист подчеркнул, что запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для Москвы. Цены подскочат сразу же, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть.
Кроме того, добавил эксперт, от эмбарго выиграют Китай и Индия, которые смогут получать нефть из России по более низкой цене.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций ЕС против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России из-за позиции Венгрии.
До этого ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти.
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Германия собралась сократить зависимость от российских энергоресурсов «до нуля»
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Германия в будущем полностью и навсегда откажется от энергоносителей из России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев.
«Мы последовательно снизим нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля, причем навсегда», – приводит ее слова ТАСС.
«Мы не можем изменить географию в Европе, но мы сообща даем понять ясно, что после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией, ни одного миллиметра назад в санкциях за спиной Украины», – также пообещала министр.
«Важно, что каждый шаг, о котором мы говорим публично, был ранее обдуман таким образом, чтобы мы могли вынести его в долгосрочном плане. Я ясно указала в вопросе о санкциях – санкции не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии. Нет! Только после того, как Украина снова будет свободна», – добавила германский министр.
Бербок сообщила также, что Германия поставит Украине современные танки и гаубицы. «Мы сможем использовать их для защиты от дронов... Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь (гаубиц), и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, чтобы «когда гаубицы пришли, солдаты были бы соответствующим образом обучены».
Глава МИД стала первым членом кабмина ФРГ, посетившим Украину после начала спецоперации России. В середине апреля в Киев хотел приехать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но украинские власти отменили прием, сославшись на его якобы тесные связи с Россией. Это вызвало критику в ФРГ, канцлер Олаф Шольц заявил, что пока не собирается ехать в Киев именно из-за истории со Штайнмайером.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая. В Германии приглашение назвали «беспрецедентной провокацией».
Между тем, по данным Восточного комитета германской экономики (OAOEV), экспорт германской продукции в Россию в марте упал на 58% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в Белоруссию упал почти вдвое, отметили в OAOEV.
«Санкции, проблемы с логистикой и финансированием, а также уход все большего количества германских компаний с этих рынков накладывают свой отпечаток», – отмечается в сообщении. При этом указывается, что тенденция к снижению продолжит ускоряться в ближайшие месяцы.
В результате этого торговый баланс с Россией резко уходит в минус, поскольку одновременно стремительно выросли цены на энергоносители и сырье. Таким образом, импорт из России в марте увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Тем не менее, как заметили в OAOEV, правильно не грузить компании энергетическим эмбарго и дать им время для внесения необходимых корректировок. В то же время ожидается, что дефицит в торговле с Россией значительно сократится к концу года, как только будут открыты новые источники поставок.