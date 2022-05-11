Власти Белгородской области определили уровень террористической опасности

Блогеры бурно отреагировали на решение Сейма Литвы по России

Российские блогеры резко отреагировали на решение Сейма Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Они потребовали не оставить демарш литовского парламента без ответа.

«Не считаю, что к провокации Литвы надо относиться с легким пренебрежением, мол, «слон и моська». Надо ответить. И предельно жестко, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий, что такого рода демарши останутся без ответа», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

В свою очередь политолог Алексей Чеснаков разъяснил, что резолюция Сейма еще не является официальной позицией государства. «Но вряд ли этот документ сможет проигнорировать исполнительная власть страны. Разрыв отношений с рядом стран Европы выглядит еще более реалистичным сценарием», – отметил он.

«Интересно, чем [Сейму Литвы] ответит Калининградская областная дума. Ну потому что не Охотный же ряд по этому поводу беспокоить», – написал журналист Юрий Васильев.

Политолог Александр Носович, в свою очередь, считает, у решения Сейма Литвы не будет никаких последствий. «Если только Вильнюс не использует эту резолюцию как предлог для блокировки транзита в Калининград. Дипломатические отношения с Литвой ухудшать дальше некуда, они и так де-факто разорваны, а разговаривать с Литвой на другом языке еще рано. Так что пусть пока лают», – отметил он.

«В 2014 году Даля Грибаускайте пыталась связаться с Москвой, чтобы непублично извиниться за «террористическое государство». В будущем будет публично извиняться вся Литва. Возможно, прямо перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Они там как раз переименовывают Чеченскую площадь в Каунасе в площадь Свободной Украины. Думаю, это знак», – добавил политолог.

«Да, интересно вышло. Улица Джохара Дудаева в Литве. Медиаресурс террористов «Кавказ Центр» тоже долгие годы сидел в Литве. И оттуда гнал свою террористическую блевоту. Интернет помнит все и хранит все. Интервью Басаева, статьи про героических боевиков, которые «уничтожают кафирских собак». Ну и так далее. А государство-террорист оказывается Россия. Мне кажется, нам пора выставить литовским политикам счет за былое участие в террористической войне против России. А как это все иначе назвать?» – написал журналист Андрей Медведев.

Напомним, на сайте литовского Сейма сообщается, что парламент республики принял резолюцию, которой признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». «Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», – передает РИА «Новости» текст документа.

Кроме того, Сейм Литвы считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа» и призывает международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России». Согласно документу, Сейм считает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства, должностных лиц не должна ограничиваться иммунитетом.

Согласно данным портала, за принятие резолюции проголосовали все 128 членов сейма Литвы.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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