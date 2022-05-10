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В США забили тревогу из-за эпидемии ожирения в армии
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Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность американских вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.
«Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 кг) для мужчин и 120 фунтов (54 кг) для женщин», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки доктор Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах.
«Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв», – подчеркнула она.
Набору веса способствовало увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 60-х годов число новобранцев в армии США, у которых были превышены нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.
Напомним, по мнению ученых, при сохранении нынешних тенденций к 2045 году количество человек, страдающих от ожирения, увеличится почти на четверть: с 14% до 22%.
Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
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Маск поспорил с Рогозиным о нацистах
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск не согласился с заявлением Дмитрия Рогозина о нацистских формированиях на Украине и поспекулировал о своей возможной смерти «при загадочных обстоятельствах».
«Слово «нацист» означает совсем не то, что он (Рогозин – прим. ВЗГЛЯД), похоже, думает», – написал Маск в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) в ответ на заявление Рогозина, опубликованное накануне.
Позднее Маск добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
Напомним, в воскресенье Рогозин прокомментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Ранее пленный начальник штаба морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков заявил, что спутники Starlink раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
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В США рекомендовали Западу признать роль СССР в победе над фашизмом
Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен признать вклад СССР в победу над фашизмом, пишет в своей статье обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
«Одна из причин заключается в том, что в наших деградирующих школах американскую молодежь плохо учат истории. Там, похоже, предпочтение отдается феминологии и прочим расплывчатым предметам, которые преподают в соответствии с какими-то неясными планами и тайными замыслами университетских преподавателей левого толка – вместо того, чтобы обучать чтению, письму, истории и так далее», – приводит мнение автора РИА «Новости».
По словам обозревателя, американцы даже не в состоянии представить себе масштабы потерь, понесенных СССР. «Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесенных в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие», – отмечает Тодд Вуд.
Как пишет автор, в боях с советскими войсками Германия потеряла около 9 млн солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам. «Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией», – призывает обозреватель издания.
Ранее в МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.
Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России
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Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».
«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.
«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.
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Американцев возмутили рассказы Байдена о ситуации в экономике
Телеканал Fox News выпустил сюжет об экономических проблемах США и рассказал о реакции администрации Белого дома на кризис. Заявления президента Джо Байдена вызвали возмущение среди американцев.
Как отмечают журналисты, в США наблюдаются проблемы с цепочками поставок и рост цен. Это тревожит большинство граждан, однако сам Байден рассказывает об экономических успехах, передает РИА «Новости».
В комментариях многие американцы возмутились.
«Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать», – написал пользователь Spooler.
«Прогнать всю администрацию», – призвал Seven Bowls.
«При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину», – добавил JJ M.
«Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции», – заявила Ella Preuninger.
«Дефицит продовольствия спровоцирован намеренно», – считает tamzter27.
«Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро», – подчеркнул Dewey Oxburger.
Ранее Байден посоветовал американцам пересесть на велосипеды для экономии электроэнергии.
До этого в США заявляли, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих. По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
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Страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти
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Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, – утверждали в Белом доме, говоря о специальной военной операции России на Украине. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Как заявил высокопоставленный представитель администрации, новые антироссийские санкции США коснутся бухгалтерских, рекламных и консалтинговых услуг.
«Россия издавна рассчитывает на услуги, предоставляемые странами G7, чтобы управлять экономикой, особенно услуги, предоставляемые США и Великобританией. Сегодня мы запрещаем предоставление бухгалтерских услуг, управленческих, консалтинговых, рекламных», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
«США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», – говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов – активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: «Газпромбанк» – не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», – сказал он.
Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
«США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения», – говорится в сообщении администрации.
Со своей стороны, высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для «дальнейшего ограничения доступа России к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей». Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке «Уралвагонзавода» и Челябинского тракторного завода.
Под новые санкции попадет «Промтехнология», шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что «комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию».
«США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первого», «России-1» и НТВ», – говорится сообщении.
Представитель администрации сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. «Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам», – сказал он.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности.
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Италия запретила Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России
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Направляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для ударов по российской территории, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
«Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы [с его помощью] наносить удары по российской территории», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Rai 1.
Глава входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд», которое представляет Ди Майо, экс-премьер Джузеппе Конте заявил ранее, что движение не поддерживает направление наступательного оружия Украине. Против снабжения Киева более тяжелым вооружением выступил и лидер партии «Лига», также входящей в правящую коалицию, Маттео Сальвини.
Напомним, Москва в связи с ударом ВСУ по Краматорску призвала международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки Киеву вооружений и побудить Украину к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.
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Роспотребнадзор оценил риск завоза в Россию оспы обезьян
Вероятность завоза в Российскую Федерацию оспы обезьян крайне низка, принимаются меры для его предотвращения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остается крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отметили в Роспотребнадзоре. Его симптомы схожи с теми, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, «однако менее серьезны», уточнили в пресс-службе ведомства.
«После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов. Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%. В последние годы в Великобритании периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства сообщило об обнаружении медицинскими властями Великобритании заражения человека оспой обезьян. Пациент недавно посетил Нигерию, власти предполагают, что он мог заразиться там.
Рогозин ответил оригинальной песней на удаление своих записей с YouTube
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на удаление с YouTube-канала «Роскосмос медиа» всех видеозаписей со своим участием.
«Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно свое понимание истории. Оно состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно Россия построила величайшую супердержаву Советский Союз. Именно Красная Армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос. Правда глаза колет?» – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на решение YouTube удалить с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Как уточнил руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Дмитрий Струговец в telegram, «YouTube удалил ... его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный». Всего с канала удалено около 20 видеозаписей с общим количеством просмотров порядка 5 миллионов.
«Тогда слушайте еще одну песню, – написал Рогозин. – Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей. Автор музыки мой друг, казахский талантливый музыкант с русским сердцем Ильяс Аутов, слова мои, а хор, который звучит в песне, – это ребята с Байконура».
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Минобороны: В Славянске неонацисты планируют взорвать мосты и обвинить Россию
В Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом российские силы, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Славянске Донецкой народной республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По его словам, украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске.
«В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе №20 и детском саду №87 размещены подразделения ВСУ и оборудованы огневые позиции. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются гражданские лица – жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы», – рассказал генерал.
«В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки», – рассказал Мизинцев.
Он уточнил, что персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.
По словам Мизинцева, в Одесской области запретили спутниковых провайдеров с трансляцией российских и молдавских телеканалов.
«Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов», – сказал Мизинцев.
Он рассказал, что жильцов квартир и частных домов насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование. Всех, кто не выполнил это требование, по словам Мизинцева, обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна, отметил он.
«Такие преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев», – добавил Мизинцев.
«Призываем страны так называемого коллективного Запада, безоговорочно поддерживающих киевский режим, прекратить закрывать глаза на эти вопиющие факты и осудить военные преступления киевских властей в отношении собственного народа», – передает ТАСС слова Мизинцева.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Цены на бензин в США побили рекорд
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон, побив мартовский рекорд, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Согласно последним данным, за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 млн баррелей (на 1%), до 228,6 млн баррелей при прогнозе их сокращения лишь на 0,6 млн баррелей.
Данные за неделю по 6 мая будут опубликованы в среду. Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 млн баррелей.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
Минфин США предписал завершить бухгалтерские и аудиторские услуги в России
Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских – до 20 августа, свидетельствует генлицензия минфина.
Как говорится в опубликованном документе, до 7 июля разрешены «операции, необходимые для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских услуг, управленческого и корпоративного консультирования лицу, расположенному в России», передает РИА «Новости».
Другой документ указывает, что аудиторские услуги или услуги по составлению кредитного рейтинга запрещены с 20 августа.
Ранее администрация сообщила о запрете на предоставление в России бухгалтерских и консалтинговых услуг.
Псаки отказалась отвечать на вопрос об условиях отмены санкций против России
Американская администрация пока не готова говорить о том, при каких условиях могут отменить введенные против России санкции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки спросили, достаточно ли для отмены санкций соглашения между Москвой и Киевом. Она ответила, что «не будет отсюда вести переговоры относительно этого». По ее словам, «для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров». США поддерживают переговоры, но видят свою роль в том, чтобы «продолжать укреплять позиции Украины, будь то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире». «И мы не станем забегать вперед», – приводит слова Псаки ТАСС.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России.
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Посол в США назвал спецоперацию на Украине вынужденной и своевременной
Москва не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов по случаю торжественного приема в российской дипмиссии в честь Дня Победы сказал, что спецоперация России на Украине – «вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии». При этом он подчеркнул, что Москва «всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности», но ее «справедливые и обоснованные требования» гарантий безопасности на Западе «слышать не хотели». Посол заявил, что Россия – великая страна с тысячелетней историей, и ее народ «никому не удастся сломить», передает РИА «Новости».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Россия обещала не допустить возрождения нацизма
Россия даст решительный отпор попыткам глумления над героическим наследием наших предков, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
В ходе онлайн-конференции «Бессмертный полк» Антонов заявил: «Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма». Он подчеркнул, что народ СССР освободил Центральную и Восточную Европу от нацистов. Как отметил Антонов, «воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост». Он заявил, что «в России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны».
Антонов поблагодарил соотечественников в США, для которых важно сохранить память о героях Великой Отечественной войны в Соединенных Штатах. Также он выразил благодарность ветеранам, которые своим подвигом «подарили» нам «будущее и возможность жить». Он пожелал «всем благополучия и мирного неба над головой», передает РИА «Новости».
Акция «Бессмертный полк» проходит в США в онлайн-формате. Участники акции в воскресенье почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Трансляция мероприятия началась в 15.00 по времени Восточного побережья США (22.00 мск), передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
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