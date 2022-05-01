В ДНР назвали условия для формирования «Авдеевского котла»

«Несмотря на определенные успехи нашей артиллерии, ситуация остается довольно сложной. И без дополнительного и более интенсивного привлечения авиации события могут развиваться очень медленно», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинских военнослужащих на подступах к Авдеевке.

«Нам действительно удалось уничтожить порядка 15 человек из «Правого сектора*» и подавить часть инфраструктуры противника. Но в глобальном смысле это пока ничего не меняет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Ситуация до сих пор остается сложной, потому что за последние восемь лет противник выстроил настоящие крепости на территориях промзон Авдеевки», – пояснил собеседник.

Он также уверен, что наиболее правильным решением в нынешней ситуации было бы дополнительное и более интенсивное применение российской авиации для уничтожения укрепрайонов. «Для того, чтобы самостоятельно разрушить укрепления, нам придется потратить очень много времени. Если же пытаться сделать это только при помощи штурмовых групп, мы можем столкнуться с серьезными потерями со своей стороны», – уверен Бердичевский.

Бердичевский также отметил, что несмотря на определенные успехи на направлении Авдеевки, говорить о формировании «Авдеевского котла» пока преждевременно. По словам собеседника, «необходимо сначала с воздуха разгромить укрепления, а затем спокойно зайти и зачистить территорию».

Ранее военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных близ Авдеевки.

«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео. Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных в районе Авдеевки.

«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.

Также проект WarGonzo опубликовал кадры уничтожения 15 украинских военнослужащих артиллерийскими расчетами пушек Д-20 штурмового батальона «Сомали». «На кадрах, снятых с БПЛА, видно как по скоплению живой силы в окопах, обнаруженной средствами воздушной разведки, наносятся точные удары снарядами калибра 152-мм. Зафиксированы попадания непосредственно по боевикам», – говорится в публикации.

Напомним, ранее в ЛНР анонсировали создание новых котлов для ВСУ. Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что как только удастся взять под контроль Попасную, по сути захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск.

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