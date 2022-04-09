Всероссийская акция «Вахта Памяти – 2022» открылась в Великом Новгороде

На открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022» в Великом Новгороде собрались более 200 участников со всей России, у Вечного огня поисковики возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне, также состоялась передача солдатских медальонов.

«Символично для нас, поисковиков, открывать Всероссийскую акцию «Вахта Памяти» на Новгородской земле. В 1989 году именно здесь состоялась первая Всесоюзная «Вахта Памяти», которая собрала воедино всех неравнодушных, отправившихся в путь Поискового движения, которое шагает по стране уже много лет. Тогда и была моя первая «Вахта Памяти», поэтому для меня это особенно символично. Сегодня мы открываем Вахту Памяти в городе Великий Новгород. Если мы посмотрим по сторонам, то увидим прекрасный, замечательный, старинный русский город, колыбель российской государственности. Но что здесь было в годы войны, как фашисты изгалялись над жителями, над самим городом, над культурными ценностями – страшно себе представить. Мы не должны забывать такие страницы истории, именно поэтому поисковики идут в поля, в болота и леса», – заявила ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

У Вечного огня поисковики возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне, почтили память воинов минутой молчания. Приветственное слово президента России к участникам вахты зачитал губернатор Новгородской области Андрей Никитин: «На протяжении многих лет Вы занимаетесь исключительно важным благородным делом, участвуете в поисковых экспедициях, обустраиваете воинские захоронения, оказываете действенную помощь ветеранам и их семьям, кропотливо трудитесь в архивах, чтобы установить имена павших защитников Отчизны, чтобы рассказать потомкам о подвиге их дедов и отцов. Подчеркну, Ваша многогранная, востребованная работа неизменно находит поддержку и живой отклик в сердцах людей, в том числе, молодежи», – было отмечено в приветствии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о серьезном и важном совместном с Поисковым движением пути.

После чего пригласил на сцену членов поисковых отрядов Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» для награждения медалью «За вклад в развитие земли Новгородской» и благодарственными письмами губернатора Новгородской области за заслуги и достижения в общественной деятельности.

Также поисковики были награждены благодарственными письмами депутата Госдумы за большой личный вклад в работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества и патриотическое воспитание молодежи.

Замначальника управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов вручил им знак отличия Министерства обороны «За отличие в поисковом движении» III степени.

Также состоялась передача солдатских медальонов. Так, исполнительный директор регионального отделения Поискового движения России в Санкт-Петербурге Головин Андрей передал медальон Каликина Николая Ивановича бойцу поискового отряда «Журавли» из Красноярского края. На родине его передадут внучке солдата.

А председатель регионального совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Ленинградской области Халамов Евгений передал челябинским поисковикам медальон Шерстобитова Владимира Михайловича, который также доставят родственникам солдата.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы Роспатриот, Правительство Новгородской области, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».