ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян Политолог объяснила продолжающийся рост рейтинга Владимира Путина 8 апреля 2022, 19:13

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Дальнейший рост популярности Путина среди россиян отражает растущую консолидацию общественности в стране, в том числе консолидацию вокруг спецоперации на Украине», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август. Ранее социологи сообщили о продолжении роста рейтинга президента. «Постоянная динамика роста одобрения деятельности Путина очень примечательна. Она показывает, что большинство россиян поддерживают решения руководства государства за последние несколько месяцев», – пояснила член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август. По мнению политтехнолога, рост одобрения также доказывает, что общественность и бизнес ощущают поддержку со стороны государства и понимают, что страна в трудной ситуации их не оставит. «В стране продолжается консолидация мнения, в том числе относительно военной спецоперации на Украине. И такое сплочение общества гораздо важнее, чем мнение властей других стран, чем теоретическое «внешнее» признание правильности нашей политики за рубежом», – пояснила Август. «Запад пытается навязать нам термины «война» и «захват», но россияне понимают, что идет «спецоперация» и «освобождение». Вот это обстоятельство важнее всего», – отметила эксперт. Как сообщил в пятницу Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос за неделю с 79% до 82%. Кроме того, сообщает ФОМ, рейтинг доверия к российскому лидеру также повысился с 77% до 79%. Положительно оценивают работу правительства 57% россиян, за неделю этот показатель не изменился. О повышении рейтинга доверия Путину за неделю свидетельствуют также данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель составил 81,6%, тогда как на прошлой неделе он равнялся 81%. Показатель одобрения деятельности президента на неделе с 28 марта по 3 апреля составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства оценивают 53,3% (был 51,8%) и 52,4% (за неделю не изменился) соответственно. Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров пояснял, что операция на Украине не вызвала раскола в обществе, – наоборот, сплотила людей вокруг президента России.

Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России 6 апреля 2022, 14:11

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни. «Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он. В Кремле оценили вероятность участия Путина в саммите G20 7 апреля 2022, 13:23 Текст: Елизавета Булкина

Решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию», – передает его слова ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся. Путин обсудил с Совбезом России спецоперацию на Украине 7 апреля 2022, 17:18 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями», – цитирует его ТАСС. По словам Пескова, «была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, которая имела место в Буче». В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев и секретарь СБ России Николай Патрушев, глава Администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля. Тогда он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рейтинг Путина за неделю вырос до 82% 8 апреля 2022, 13:33 Текст: Наталья Ануфриева

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). По данным, опубликованным на сайте ФОМ, рейтинг Путина вырос до 82%, рейтинг доверия к нему – до 79%, положительно оценивают работу правительства 57% россиян. При этом рейтинг оценки работы главы правительства Михаила Мишустина снизился на 1% – до 57%. Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов 53 субъектов России. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Путина с 28 марта по 3 апреля составил 78,9% (-0,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю), Мишустину – 64,5% (+1,4п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 49,1% (+8,0п.п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%

(+2п.п. за неделю), руководителю фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергею Миронову – 31,2% опрошенных (+4,1п.п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,5% (-0,9п.п. за неделю). В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 43,1% (+11,8п.п. за март). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают глава МИД Сергей Лавров (22,8%, +4,3п.п. за март) и глава Минобороны Сергей Шойгу (21,1%, +2,3п.п. за март). Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2% (+1,2п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,0п.п. за неделю), ЛДПР – 7,7% (-0,8п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% (-0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,4% (-0,2п.п. за неделю). В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек, метод опроса – телефонное интервью. Ранее политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Орбан пригласил Путина и Зеленского в Будапешт на мирные переговоры 6 апреля 2022, 16:24 Текст: Кристина Цыцура

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапешт на переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает правительство Венгрии со ссылкой на главу. Орбан уточнил, что пригласил российского лидера на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС. Ранее Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. 4 апреля глава правительства сообщил, что правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии. Путин и Орбан обсудили отношения России и Венгрии 6 апреля 2022, 17:08 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российско-венгерские отношения, сообщили в пресс-службе Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсужден ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Российский лидер проинформировал венгерского премьера о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче. Политики условились продолжать контакты. Ранее в среду Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, а также назвал Россию неотъемлемой частью безопасности Европы. Президент России Владимир Путин поздравлял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года. ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян 8 апреля 2022, 16:44

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Среди россиян рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за неделю вырос до 81,6%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства России оценивают 53,3% и 52,4% соответственно, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,6% респондентов, доверии Мишустину – 64,5%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%, главе «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергею Миронову – 31,2%, главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 7,5% В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (когда респонденты сами называют политиков и дают любое число ответов) показатель Владимира Путина за март вырос на 11,8% – до 43,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают Сергей Лавров (22,8%, 4,3 % за март) и Сергей Шойгу (21,1%, +2,3 % за март). Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2%, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 7,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% и «Новые люди» – 4,4%. Опрос проводился методом телефонного интервью с января по апрель 2022 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%. Между тем, по данным опроса ФОМ, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%. Песков анонсировал оперативное совещание Совбеза с Путиным 7 апреля 2022, 12:39 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин в четверг намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент планирует помимо всех своих рабочих дел во второй половине дня как раз после завершения отчета (о работе правительства, с которым выступает премьер-министр Михаил Мишустин – прим. ВЗГЛЯД) провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля добавил, что президент также планирует провести встречу с лидерами фракций Госдумы. «Сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно», – указал он. Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля. Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 7 апреля 2022, 12:45 Текст: Евгений Романов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. «В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», – цитирует БелТА Лукашенко. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран. Напомним, 2 апреля Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Путин присвоил 121-му бомбардировочному авиаполку почетное наименование «гвардейский» 7 апреля 2022, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование «гвардейский», – передает ТАСС текст указа. Ранее Путин поздравил 155-ю и 126-ю бригады с присвоением наименования «гвардейских». Газета ВЗГЛЯД отмечала, что спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию. Сибирь и Дальний Восток отметили «день рождения» ДНР 7 апреля 2022, 11:50 Текст: Наталья Ануфриева

Жители Сибири и Дальнего Востока провели митинги в поддержку спецоперации России на Украине, приуроченные к восьмой годовщине провозглашения Донецкой народной республики (ДНР). В городе Елизово Камчатского края в парке «Сказка» состоялась акция в поддержку проведения специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина, мероприятие приурочили к восьмилетней годовщине провозглашения ДНР. На акцию пришли 1,5 тыс. человек вместо заявленных 300, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором выступил Камчатский краевой Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Участие приняли представители молодежных и ветеранских некоммерческих организаций, национально-культурных объединений, учащиеся кадетских классов школ Елизова, военнослужащие, вокальные и хореографические творческие коллективы, жители Елизова и Петропавловска-Камчатского. В Магадане в сквере Победы прошел флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции на Украине, организатором выступила МОО ВООВ «Боевое братство». В Южно-Сахалинске в митинге в поддержку Владимира Путина и российской армии, а также в честь восьмой годовщины создания ДНР приняли участие 400 человек. В городе Кызыле (республика Тыва) прошел митинг в поддержку спецоперации, который собрал около 350 человек. Во Владивостоке в соответствующей акции приняли участие 600 человек вместо заявленных 300, а в Хабаровске прошел митинг-концерт на центральной арене стадиона имени Ленина, в котором приняли участие более 400 человек. В городе Междуреченске в митинге в поддержку спецоперации, ДНР и ЛНР приняли участие 400 человек. Ранее акции в поддержку Донбасса прошли в Нью-Йорке, Бейруте и Ереване. При этом толпа с флагами Украины напала на участников акции в поддержку России в Греции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил Вучича с победой на выборах 6 апреля 2022, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с сербским лидером Александром Вучичем поздравил его с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Владимир Путин поздравил сербского лидера с убедительной победой на президентских выборах 3 апреля, а также с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В ходе беседы политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее «развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики». Также президенты обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, в том числе по теме Косово. По просьбе Вучича Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями. Напомним, Вучич победил с результатом 59,55%, такие данные были после подсчета 90% голосов. Явка на президентские и парламентские выборы в Сербии составила 58–60%. Путин выразил уверенность в наращивании партнерских отношений с Туркменистаном 8 апреля 2022, 10:20 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипотношений стран отметил уверенность в совместном наращивании партнерских связей на всех направлениях, передает пресс-служба Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отмечает, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, России и Туркменистану удалось вывести межгосударственное взаимодействие на уровень стратегического партнерства. Он подчеркнул динамично развивающееся двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание партнерских российско-туркменских связей на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Каспии», – отметил российский лидер. Он пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана – благополучия и процветания. Ранее новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о выбранном курсе во внешней политике. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента, и каковы интересы России в этой постсоветской стране. Путин пригласил посетить Россию президента Туркмении 8 апреля 2022, 16:28 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений, также Путин пригласил своего коллегу посетить Россию с визитом. «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской «пятерки», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В пресс-службе отметили, что президент Туркмении с благодарностью принял приглашение посетить Россию. Напомним, сын бывшего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране. В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко 8 апреля 2022, 14:24 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро», – цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Он пообещал сообщить своевременно о месте и встрече двух президентов. Песков также отказался пока анонсировать планы встречи Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Мы своевременно сообщим об этом», – заверил он. В четверг на заседании Совета безопасности Белоруссии в расширенном формате Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.