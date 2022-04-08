Политолог объяснила продолжающийся рост рейтинга Владимира Путина

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8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
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Какой курс рубля комфортен российской экономике

Российская валюта крепнет на фоне западных санкций YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар? Подробности...
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Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

Россия уничтожила большую часть нефтяной инфраструктуры Украины REUTERS/Alkis Konstantinidis
Страны НАТО договорились о поставках ВСУ тяжелых видов наступательных вооружений. Однако поступающая с Запада бронетехника требует от Украины сосредоточения соответствующих запасов топлива. Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Зеленский рассчитывал, что приглашение грека-«азовца» на выступление в парламенте Греции – удачный ход LesvosPost.com WEB TV/Youtube
Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку, использовав неудачное историческое сравнение. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...

Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Преодолеть магию модных брендов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки. Подробности...
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Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
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  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
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    Захарова: НАТО фактически давно воюет против России украинскими руками

    с воинскими почестями


    Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

    акт агрессии


    Медведев: Антироссийские санкции – акт агрессии и одна из форм гибридной войны

    Видео

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    американские интересы


    Польша пошла в атаку на лидеров Евросоюза

    альтернативная реальность


    Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в победу

    шквал критики


    Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

    валютный прогноз


    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    зловещий смысл


    Владимир Можегов: Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

    трагедия в Буче


    Алексей Токарев: Как работать с данными, когда все врут

    ушел Жириновский


    Общественное мнение: Жириновский умел предсказывать будущее

    на ваш взгляд


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    Политолог объяснила продолжающийся рост рейтинга Владимира Путина

    		    8 апреля 2022, 19:13
    Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Дальнейший рост популярности Путина среди россиян отражает растущую консолидацию общественности в стране, в том числе консолидацию вокруг спецоперации на Украине», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август. Ранее социологи сообщили о продолжении роста рейтинга президента.

    «Постоянная динамика роста одобрения деятельности Путина очень примечательна. Она показывает, что большинство россиян поддерживают решения руководства государства за последние несколько месяцев», – пояснила член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август.

    По мнению политтехнолога, рост одобрения также доказывает, что общественность и бизнес ощущают поддержку со стороны государства и понимают, что страна в трудной ситуации их не оставит. «В стране продолжается консолидация мнения, в том числе относительно военной спецоперации на Украине. И такое сплочение общества гораздо важнее, чем мнение властей других стран, чем теоретическое «внешнее» признание правильности нашей политики за рубежом», – пояснила Август.

    «Запад пытается навязать нам термины «война» и «захват», но россияне понимают, что идет «спецоперация» и «освобождение». Вот это обстоятельство важнее всего», – отметила эксперт.

    Как сообщил в пятницу Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос за неделю с 79% до 82%. Кроме того, сообщает ФОМ, рейтинг доверия к российскому лидеру также повысился с 77% до 79%. Положительно оценивают работу правительства 57% россиян, за неделю этот показатель не изменился.

    О повышении рейтинга доверия Путину за неделю свидетельствуют также данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель составил 81,6%, тогда как на прошлой неделе он равнялся 81%. Показатель одобрения деятельности президента на неделе с 28 марта по 3 апреля составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства оценивают 53,3% (был 51,8%) и 52,4% (за неделю не изменился) соответственно.

    Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров пояснял, что операция на Украине не вызвала раскола в обществе, – наоборот, сплотила людей вокруг президента России.


    Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России
    		    6 апреля 2022, 14:11
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

    «Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он. 

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    В Кремле оценили вероятность участия Путина в саммите G20

    7 апреля 2022, 13:23

    Текст: Елизавета Булкина

    Решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию», – передает его слова ТАСС.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.

    Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.

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    Путин обсудил с Совбезом России спецоперацию на Украине

    7 апреля 2022, 17:18

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями», – цитирует его ТАСС.

    По словам Пескова, «была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, которая имела место в Буче».

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев и секретарь СБ России Николай Патрушев, глава Администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

    Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля. Тогда он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Рейтинг Путина за неделю вырос до 82%

    8 апреля 2022, 13:33

    Текст: Наталья Ануфриева

    Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным, опубликованным на сайте ФОМ, рейтинг Путина вырос до 82%, рейтинг доверия к нему – до 79%, положительно оценивают работу правительства 57% россиян.

    При этом рейтинг оценки работы главы правительства Михаила Мишустина снизился на 1% – до 57%.

    Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов 53 субъектов России. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Путина с 28 марта по 3 апреля составил 78,9% (-0,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0п.п. за неделю) соответственно.

    На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю), Мишустину – 64,5% (+1,4п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 49,1% (+8,0п.п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%
    (+2п.п. за неделю), руководителю фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергею Миронову – 31,2% опрошенных (+4,1п.п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,5% (-0,9п.п. за неделю).

    В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 43,1% (+11,8п.п. за март). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают глава МИД Сергей Лавров (22,8%, +4,3п.п. за март) и глава Минобороны Сергей Шойгу (21,1%, +2,3п.п. за март).

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2% (+1,2п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,0п.п. за неделю), ЛДПР – 7,7% (-0,8п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% (-0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,4% (-0,2п.п. за неделю).

    В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек, метод опроса – телефонное интервью.

    Ранее политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов.

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    Орбан пригласил Путина и Зеленского в Будапешт на мирные переговоры

    6 апреля 2022, 16:24

    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапешт на переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает правительство Венгрии со ссылкой на главу.

    Орбан уточнил, что пригласил российского лидера на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.

    Ранее Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. 4 апреля глава правительства сообщил, что правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

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    Путин и Орбан обсудили отношения России и Венгрии

    6 апреля 2022, 17:08

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российско-венгерские отношения, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсужден ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер проинформировал венгерского премьера о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче.

    Политики условились продолжать контакты.

    Ранее в среду Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, а также назвал Россию неотъемлемой частью безопасности Европы.

    Президент России Владимир Путин поздравлял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.

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    ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян
    		    8 апреля 2022, 16:44
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

    Среди россиян рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за неделю вырос до 81,6%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

    Показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства России оценивают 53,3% и 52,4% соответственно, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,6% респондентов, доверии Мишустину – 64,5%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%, главе «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергею Миронову – 31,2%, главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 7,5%

    В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (когда респонденты сами называют политиков и дают любое число ответов) показатель Владимира Путина за март вырос на 11,8% – до 43,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают Сергей Лавров (22,8%, 4,3 % за март) и Сергей Шойгу (21,1%, +2,3 % за март).

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2%, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 7,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% и «Новые люди» – 4,4%.

    Опрос проводился методом телефонного интервью с января по апрель 2022 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

    Между тем, по данным опроса ФОМ, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%.

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    Песков анонсировал оперативное совещание Совбеза с Путиным

    7 апреля 2022, 12:39

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент планирует помимо всех своих рабочих дел во второй половине дня как раз после завершения отчета (о работе правительства, с которым выступает премьер-министр Михаил Мишустин – прим. ВЗГЛЯД) провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что президент также планирует провести встречу с лидерами фракций Госдумы.

    «Сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно», – указал он.

    Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля.

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    Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

    7 апреля 2022, 12:45

    Текст: Евгений Романов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

    «В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», – цитирует БелТА Лукашенко. 

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.

    Напомним, 2 апреля Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

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    Путин присвоил 121-му бомбардировочному авиаполку почетное наименование «гвардейский»

    7 апреля 2022, 13:33

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование «гвардейский», – передает ТАСС текст указа.

    Ранее Путин поздравил 155-ю и 126-ю бригады с присвоением наименования «гвардейских».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию.

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    Сибирь и Дальний Восток отметили «день рождения» ДНР

    7 апреля 2022, 11:50

    Текст: Наталья Ануфриева

    Жители Сибири и Дальнего Востока провели митинги в поддержку спецоперации России на Украине, приуроченные к восьмой годовщине провозглашения Донецкой народной республики (ДНР).

    В городе Елизово Камчатского края в парке «Сказка» состоялась акция в поддержку проведения специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина, мероприятие приурочили к восьмилетней годовщине провозглашения ДНР. На акцию пришли 1,5 тыс. человек вместо заявленных 300, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Организатором выступил Камчатский краевой Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

    Участие приняли представители молодежных и ветеранских некоммерческих организаций, национально-культурных объединений, учащиеся кадетских классов школ Елизова, военнослужащие, вокальные и хореографические творческие коллективы, жители Елизова и Петропавловска-Камчатского.

    В Магадане в сквере Победы прошел флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции на Украине, организатором выступила МОО ВООВ «Боевое братство».

    В Южно-Сахалинске в митинге в поддержку Владимира Путина и российской армии, а также в честь восьмой годовщины создания ДНР приняли участие 400 человек.

    В городе Кызыле (республика Тыва) прошел митинг в поддержку спецоперации, который собрал около 350 человек. Во Владивостоке в соответствующей акции приняли участие 600 человек вместо заявленных 300, а в Хабаровске прошел митинг-концерт на центральной арене стадиона имени Ленина, в котором приняли участие более 400 человек.

    В городе Междуреченске в митинге в поддержку спецоперации, ДНР и ЛНР приняли участие 400 человек.

    Ранее акции в поддержку Донбасса прошли в Нью-Йорке, Бейруте и Ереване. При этом толпа с флагами Украины напала на участников акции в поддержку России в Греции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Путин поздравил Вучича с победой на выборах

    6 апреля 2022, 13:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с сербским лидером Александром Вучичем поздравил его с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Владимир Путин поздравил сербского лидера с убедительной победой на президентских выборах 3 апреля, а также с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе беседы политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее «развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики».

    Также президенты обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, в том числе по теме Косово. По просьбе Вучича Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями.

    Напомним, Вучич победил с результатом 59,55%, такие данные были после подсчета 90% голосов. Явка на президентские и парламентские выборы в Сербии составила 58–60%.

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    Путин выразил уверенность в наращивании партнерских отношений с Туркменистаном

    8 апреля 2022, 10:20

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипотношений стран отметил уверенность в совместном наращивании партнерских связей на всех направлениях, передает пресс-служба Кремля.

    В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отмечает, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, России и Туркменистану удалось вывести межгосударственное взаимодействие на уровень стратегического партнерства.

    Он подчеркнул динамично развивающееся двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.

    «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание партнерских российско-туркменских связей на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Каспии», – отметил российский лидер.

    Он пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана – благополучия и процветания.

    Ранее новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о выбранном курсе во внешней политике. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.

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    Путин пригласил посетить Россию президента Туркмении

    8 апреля 2022, 16:28

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений, также Путин пригласил своего коллегу посетить Россию с визитом.

    «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской «пятерки», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В пресс-службе отметили, что президент Туркмении с благодарностью принял приглашение посетить Россию.

    Напомним, сын бывшего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.

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    В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко

    8 апреля 2022, 14:24

    Текст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро», – цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Он пообещал сообщить своевременно о месте и встрече двух президентов.

    Песков также отказался пока анонсировать планы встречи Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Мы своевременно сообщим об этом», – заверил он.

    В четверг на заседании Совета безопасности Белоруссии в расширенном формате Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с Владимиром Путиным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.

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