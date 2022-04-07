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США оценили объем военной помощи Украине за время российской спецоперации
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С начала российской спецоперации на Украине Киев получил от США военную помощь на 1,7 млрд долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «привержены предоставлению 1,7 млрд долларов оборонной помощи и оружия Украине». За время президентства Джо Байдена помощь Украине превышает 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что «на каждый российский танк на Украине США предоставили или предоставят 10 противотанковых систем», а на один бронированный автомобиль – три бронебойных системы. При этом с учетом «вклада союзников» речь идет уже о «90 противотанковых системах против одного танка». США также продолжают говорить с «союзниками и партнерами о том, какие системы и оборудование у них есть и они смогут предоставить», заявила Псаки, комментируя просьбы Украины о ЗРК С-300.
Однако США не изменили своего негативного отношения к идее передачи имеющихся в распоряжении Польши истребителей МиГ-29 советского производства Украине через НАТО, хотя «другие страны», по ее словам, «могут вынести такое определение и решить поступить» таким образом, передает ТАСС.
Псаки подчеркнула, что Байден поддерживает инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией и Белоруссией, а также об отказе от импорта российских энергоносителей, и намерен подписать соответствующие законопроекты. Кроме того, США намерены в скором времени провести контакты с Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям против России, но пока не готовы раскрыть, по каким каналам будет проходить такой диалог. Псаки также заявила, что европейские страны сами должны решать, каким образом им необходимо снижать зависимость от российских энергоносителей.
Накануне Псаки подтвердила нежелание США отправлять войска на Украину. Она заверила, что у США нет таких намерений. Белый дом затруднился уточнить, смогут ли США и союзники годами оказывать Украине военную помощь, если боевые действия на ее территории будут продолжаться так долго.
Напомним, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США для затягивания российской спецоперации на Украине используют «самые подлые методы», вплоть до засылки вооруженных боевиков для организации террористического подполья. По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины.
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Зеленский: Украина не будет европейской, а пойдет по пути Израиля
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После завершения спецоперации России Украина не станет «либеральной и европейской», а пойдет по сценарию Израиля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах, и люди с оружием – это будущее Украины», – передает Ura.RU со ссылкой на израильскую газету Haaretz слова Зеленского.
По мнению украинского лидера, Украина не станет такой, какой ее видели власти с самого начала. «Абсолютно либеральной, европейской не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – подытожил он.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201-го батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тыс. евреев.
Напомним, израильский политолог Яков Кедми сказал газете ВЗГЛЯД, что «репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить».
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Стало известно о присутствии офицеров НАТО на «Азовстали» в Мариуполе
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют высшие офицеры Североатлантического альянса, они запросили у российской стороны эвакуацию, заявил автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Мои источники в Мариуполе подтверждают присутствие натовских высших офицеров на «Азовстали». Натовцы вышли на нашу разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск. В составе этой группы есть полковники», – написал Баширов в своем канале «Политджойстик».
Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
«То есть эту форточку закрыли и другого канала теперь только как уехать по автодорогам – нет. А для этого надо пройти наши войска», – отметил автор канала.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Экономист оценил масштабы топливного кризиса на Украине
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«Зеленский ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом. Поэтому все эти заявления о запрете российской нефти крайне абсурдны», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский потребовал от ЕС запретить поставки российской нефти. В то же время ВС РФ продолжили наносить ракетные удары по НПЗ и топливным базам Украины.
«Европа не пойдет на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это же касается и газового эмбарго. Они уже столкнулись с проблемами по поставкам угля, а Россия закрывает добрую половину этой потребности Европы», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
Эксперт также разъяснил, откуда горюче-смазочные материалы и топливо ранее поставлялись на Украину. «Незначительная доля ГСМ поставлялась из стран Евросоюза, но они даже в довоенное время не закрывали и трети потребностей. Основными поставщиками ГСМ были Россия и Белоруссия. Порядка 50% рынка бензина на Украине контролировалось Белоруссией», – продолжил Лизан.
«Также Украине не стоит надеяться на поставки нефти из Азербайджана, причем по своей же вине. Нефть из Азербайджана на Украину доставить можно только морем, через Одесский порт. Но море контролирует Россия, плюс Украина раскидала по морю достаточно большое количество противокорабельных мин», – отметил он.
«Но даже если бы там не было нашего флота и украинских мин – редкий корабль бы туда поплыл. Акватория Черного моря объявлена так называемой «зоной войны» и на суда, которые ходят по этим морям, распространяются дополнительные требования страховки, то есть ее стоимость резко возрастает вплоть до того, что туда становится просто нерентабельно плыть», – добавил эксперт.
Даже если предположить, что на Украину каким-то образом кто-то доставил топливо, то ВС России уже уничтожили большую часть складов ГСМ и нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого нормальное снабжение топливом украинской бронетехники невозможно. «Им негде хранить топливо. А если они их сразу будут переливать в бензовозы, то как только те выйдут в открытое поле – их накроет российская авиация», – пояснил Лизан.
«Еще недели три назад ВСУ в Донбассе столкнулись с топливным голодом. Совсем скоро будут ездить лишь какие-то бронеавтомобили, а вся остальная техника будет заперта в городах. Сейчас у Запада нет технической возможности снабжать ВСУ топливом, чтобы этого было достаточно для проведения какого-то локального контрнаступления, не говоря уж о масштабных операциях», –подчеркнул Лизан.
Экономист также добавил, что топливный кризис скажется не только на армии, но и на мирной жизни регионов Украины. «Проблемы будут у Украины и с посевной. Чуть лучше обстоят дела на юге Одесской области, которую можно топливом запитать из Молдавии, но это будет значительно дороже. И если на военные цели Зеленскому еще дадут денег, а на что-то другое – очень сомневаюсь. Эти задачи уже будет решать Россия», – рассказал он.
В четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить российскую нефть. В среду в ночном обращении к руководству США и Европейского союза он заявил, что поддерживает новый пакет санкций против России со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, и добавил, что его правительство будет продолжать настаивать на полной международной блокаде российской банковской системы и полном запрете на импорт российской нефти.
Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что этот вопрос не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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Появилось видео глумления солдат ВСУ над ждущими российские войска стариками
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В Сети опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
Напомним, юг Украины, освобожденный российскими войсками, пытается наладить мирную жизнь, но Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. В Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области Россия создает военно-гражданские администрации, над административными зданиями в этих регионах сами местные жители поднимают флаги России.
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал
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Политический скандал разразился в Греции в результате выступления президента Украины Владимира Зеленского вместе с бойцами нацбатальона «Азов» (запрещен в России) перед парламентом страны.
Как сообщает РИА «Новости», речь Зеленского проигнорировали депутаты Компартии Греции (КПГ) и правой партии «Греческое решение», отказавшись присутствовать в это время на заседании.
Спикер парламента Константинос Тасулас заявил, что «Греция с первого момента была на стороне Киева» и отправила ей военную и гуманитарную помощь. Тасулас отметил, что ситуацию на Украине греки воспринимают близко. При этом только парламентарии от правящей партии «Новая демократия» поприветствовали Зеленского.
В ходе выступления украинский лидер рассказал об обстановке в стране, призвал Грецию оказать максимальную поддержку и предложил политикам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя.
«Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете», – сообщил Зеленский.
Один из выступавших назвался Леонта Михаилом, он родился в Мариуполе, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны», а сам он, как утверждает, в составе батальона «Азов» «воюет с русскими нацистами».
Второй боевик был в маске, он представился как Анастасиос и указал, что находится в Мариуполе. «Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь», – сказал он.
Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом недопустимым и совершенно неподходящим. Она подчеркнула, что на совещании лидеров партий она запросит у спикера парламента Тасуласа объяснений, был ли он информирован об этом и давал ли он на это согласие.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Американский эксперт рассказал о «сафари» украинских силовиков в Буче
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Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
Риттер рассказал, что российские военные находились в Буче в течение нескольких недель. «У них был налажен вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривался как коллаборационист», – передает РИА «Новости» слова Риттера в ходе вебинара.
«Мы знаем это, потому что украинская национальная полиция опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов», – добавил он.
По словам аналитика, это полностью противоречит российскому подходу, который заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением, стараться не нанести вреда мирным гражданам.
«Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи: «Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома», – продолжил Риттер.
По его мнению, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их. «У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские», – выразил мнение Риттер.
Он также обратил внимание, что большинство лежащих тел на видео из Бучи с белыми повязками на рукавах, «что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас». Аналитик также заявил, что «рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты».
«В случае, когда у них (у лежащих тел на видео) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США). Здесь утверждают противоположное», – заявил Риттер.
Эксперт также указал на то, что тела на видео не выглядят как пролежавшие с момента выхода российских войск. «То, что вы видели по ТВ – это только что убитые люди. И у нас еще свидетельства – мексиканский журналист попал в Бучу в тот же день, когда украинцы объявили об этом. И он снял тела. Свежая кровь. Он сказал, что эти люди были убиты недавно», – заявил Риттер.
«Эти люди были убиты 1 апреля украинской национальной полицией. А затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершенное русскими, и Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, не похожая ни на что из то, что мы видели в наше время», – заключил он.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, так как те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
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Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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Блинкен заявил о «фундаментальной проблеме» СБ ООН из-за России
По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что с СБ ООН «есть проблема».
Блинкен заявил, что «есть фундаментальная проблема». По его утверждению, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, должна «поддерживать международные мир и безопасность», но якобы «грубо нарушает» их «своей агрессией в отношении Украины», передает ТАСС.
При этом Блинкен считает, что «ООН в целом мощно объединилась в поддержку Украины». По его мнению, «ООН как таковая активизируется», но «у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом». Блинкен заявил, что «проблема будет оставаться», пока «Россия не будет действовать как ответственный член этого совета».
Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет. Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.
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В Мариуполе найдены новые доказательства преступлений СБУ
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«У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят. Они, конечно, попытаются скрыться в США или Британии, но мы их в любом случае найдем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее Народная милиция ДНР сообщила о завершении основных боев в центральной части Мариуполя.
«В здании, где располагалось СБУ в Мариуполе, мы нашли целый ряд важных документов», – рассказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «В кабинетах оперативников мы увидели, что они боролись с мариупольским подпольем, которое после 2014 года отказалось принимать киевский режим», – добавил он.
«Преследованию подвергались и те, кто принимал участие в организации референдума, на котором местные жители высказали свою волю в плане самоопределения и независимости от Украины. На протяжении всех восьми лет украинские спецслужбы системно зачищали в Мариуполе тех, кто не принимал украинскую идеологию. Эта работа продолжалась до последнего момента, пока сотрудникам СБУ не пришлось бежать», – пояснил Григорьев.
По словам эксперта, большую ценность имеют и находки, связанные с личными документами сотрудников СБУ. «Мы устанавливаем личности виновных в преступлениях. У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят», – подчеркнул собеседник.
На месте базирования СБУ также было найдено немало оружия. «Там были и гранатометы, и огнеметы, различные снаряды и патроны. В наших отчетах, с которыми вы можете ознакомиться у меня на канале, мы смогли показать лишь малую часть того, что на самом деле хранилось там. Видимо планировалось, что сотрудники СБУ будут готовы вести бой. Но на деле они предпочли просто сбежать, бросив все свои вещи прямо в здании», – рассказал Григорьев.
Политолог также отметил, что работа по выявлению преступлений все еще продолжается. Как только будет набран массив информации, его передадут в следственные органы России.
«Понятно, что все те, кто был уличен в преступлениях, попытаются сбежать, как это делали в 45-м году последователи гитлеровской Германии. Они тогда бегали по всему миру и прятались. В скором времени мы увидим то же самое и с сотрудниками СБУ. Вероятно, что кому-то удастся укрыться в США или Великобритании, но мы их найдем», – заключил Григорьев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
«Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», – отмечал тогда Григорьев.
Между тем в самом Мариуполе, по сообщениям представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Ранее глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В четверг Минобороны заявило, что Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова».
«Военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя. Для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с подразделениями националистического батальона «Азов» использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, украинская сторона, по сообщениям Народной милиции ДНР, в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.
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Лавров: Киев отходит от стамбульских предложений, убрав из них Крым
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Киев представил в переговорную группу свой проект соглашений, однако в нем он отходит от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, в том числе в документе отсутствует пункт о Крыме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации Арахамии», – приводятся слова министра в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля», – пояснил Лавров.
Лавров считает, что украинская сторона будет выдвигать все новые условия на переговорах. «Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем», – сказал министр.
«Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий», – добавил Лавров.
Ранее Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
Украинские националисты подожгли корабль «Донбасс» в порту Мариуполя
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Украинская сторона в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).
Оборонное ведомство сообщило в Telegram, что «украинские боевики осуществили очередную провокацию, умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлен поджег корабля управления «Донбасс».
Ранее Народная милиция сообщала, что в порту Мариуполя украинскими боевиками уничтожаются иностранные суда, было зафиксировано задымление на турецком судне «Азбург», действующего под доминиканским флагом.
На данный момент на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.
Кроме того, Народная милиция ДНР не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации России используют сюжеты с «убитыми членами экипажей» судов.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об окончании основных боев в центральной части Мариуполя.
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Глава МИД Франции вызвал российского посла
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать российского посла в Париже Алексея Мешкова после сообщения посольства России по поводу провокации в Буче.
«Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД», – цитирует РИА «Новости» Ле Дриана.
Ранее европейские страны уже выслали десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, Люксембург объявил персоной нон грата одного сотрудника российского дипломатического представительства, Хорватия решила выдворить часть российских дипломатов из солидарности с НАТО, Австрия решила выслать четырех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
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Силы ЛНР показали отбитый у ВСУ опорный пункт с бронированными куполами
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Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, тем самым открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем Киева.
«В среду военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР штурмом отбили 29-й блокпост в районе поселка городского типа Новотошковский. Блокпост входил в состав украинского укрепрайона, получившего у местных жителей название «Силоска», – передает РИА «Новости» слова военных ЛНР.
Также опубликовано видео, на кадрах которого видны позиции укрепрайона, со следами артиллерийских и минометных обстрелов. Показаны блиндажи украинских войск с бетонными дверями и бронированными куполами, выступающими над землей и имеющими бойницы для стрельбы.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщили, что украинские войска за семь недель обстреляли ЛНР более 800 раз.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Дана оценка эффективности огневых действий российских военных на Украине
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Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые возможности Вооруженных сил России показали высокую эффективность в рамках спецоперации при уничтожении украинских военных объектов, время реакции достигает всего нескольких минут, сообщил информированный источник.
«Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры ВС РФ показали высокую эффективность по поражению украинских военных объектов. Речь идет о контурах «пункт управления – автоматическая система связи – БПЛА – артиллерия», а также «пункт управления – автоматическая система связи – БПЛА – авиация/ракетные комплексы», – сообщил источник РИА «Новости».
По словам источника, типовой пример применения разведывательно-огневого контура – поражение позиций украинской артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. «Например, группа БПЛА засекает позицию РСЗО Украины, эти данные по автоматическим системам связи поступают на командный пункт, который принимает решение о поражении и назначает артиллерийскую батарею ВС РФ для уничтожения позиций украинских войск, затем батарея ведет огонь, а дрон фиксирует поражение и корректирует огонь», – рассказал собеседник.
Скорость прохождения команд внутри контура соответствует режиму времени близкому к реальному, отметил источник. «В среднем промежуток времени между обнаружением цели и ее поражением составляет от трех минут-пяти минут», – уточнил он.
Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.
Ранее сообщалось, что Объединенная приборостроительная корпорация (входит в Ростех) разработала программно-технические комплексы для ведения сетецентрических войн, которые устанавливаются на российскую бронетехнику.
Напомним, в декабре источник сообщил, что несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в российских Вооруженных силах.
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Собчак пожаловалась на угрозы сыну от украинцев
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее сыну угрожают украинцы, недовольные тем, как она освещает события на Украине.
Собчак пожаловалась в Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской) на то, что российские законы мешают ей освещать военную операцию России на Украине так, как она хочет. При этом Собчак сообщила, что получает угрозы в адрес ее ребенка от украинцев.
«Проклиная и желая смерти всем русским или всем украинцам, мы только приумножим ненависть. Угрожать моему ребенку – жалко и трусливо», – заявила она, добавив, что «любит Россию» и «никогда свою Родину не предаст».
Собчак опубликовала скриншот с угрозами. В сообщении говорится, что ребенка Собчак ждет «самая мучительная смерть» на ее «кровавых глазах».
Напомним, мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов выступил с экстремисткими заявленими, что у украинцев есть моральное право убивать россиян по всему миру. В ответ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с призывами украинского чиновника.
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