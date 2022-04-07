Нарышкин: США самыми подлыми методами затягивают конфликт на Украине

США для затягивания спецоперации на Украине используют «самые подлые методы», вплоть до засылки вооруженных боевиков для организации террористического подполья, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его оценке, США сейчас видят основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине, сделать его как можно более затратным для Москвы и Киева.

«Для этого используются самые подлые методы, вплоть до засылки на украинскую территорию вооруженных боевиков, перед которыми ставится задача организации и поддержки в стране так называемого партизанского, а на самом деле террористического подполья», – передает РИА «Новости» текст статьи Нарышкина для российского журнала «Национальная оборона».

Он отметил, что НАТО, как подчеркивают американские «стратеги», должна постараться превратить Украину для России в подобие Афганистана.

По мнению директора СВР, для тех, кто «хоть немного знаком с историей и географией», очевидна абсолютная неуместность и стратегическая провальность подобной аналогии.

«Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?!» – подчеркнул он.

По словам Нарышкина, западные элиты, вероятно, используют сложившуюся вокруг Украины ситуацию для реализации старых планов по ликвидации своего среднего класса.

«Возникает стойкое впечатление, что западные элиты просто используют складывающуюся ситуацию для реализации давно вынашиваемых планов по де-факто ликвидации среднего класса в духе известного сценария, предложенного давосским Всемирным экономическим форумом: «К 2030 году у вас не будет ничего и вы будете счастливы!» – написал Нарышкин.

По его словам, комфортная, обеспеченная жизнь, особенно представителей среднего класса, на протяжении многих лет являлась одним из столпов политической стабильности в западных странах. Но теперь из-за объявленного Вашингтоном и его сателлитами «крестового похода» против России население США и государств ЕС сталкивается с беспрецедентным ростом цен на топливо, электроэнергию, продовольствие.

«Жителей Европы уже начали морально готовить к перспективам введения продуктовых карточек и отключения батарей, которые, оказывается, «легко можно заменить на свитеры». И все это под предлогом оказания помощи украинскому народу, хотя как раз украинцам от всех этих мер, что называется, ни горячо, ни холодно», – добавил глава СВР.

Нарышкин отметил также, что от российской военной спецоперации на Украине зависит архитектура всего мирового порядка.

«Ожесточенность противостояния недвусмысленно свидетельствует о том, что речь идет о чем-то гораздо большем, чем судьба киевского режима. Фактически на кону – архитектура всего мирового порядка. Предугадать ее конкретные очертания, исходя из нынешней ситуации, довольно трудно, но можно с уверенностью сказать: возврата к старому уже не будет», – написал Нарышкин.

Он уверен, что российская спецоперация однозначно положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, выстраивающее свою идентичность на базе маниакального отрицания и демонизации всего, что объективно связывает ее с Россией.

«Сколько ни скачи, от себя не ускачешь», – добавил глава СВР.

По его словам, российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии.

«Не в меньшей степени она стала точкой невозврата и для «коллективного Запада», который в русофобском запале откровенно попирает свои же десятилетиями (а то и столетиями) декларировавшиеся базовые принципы, такие как неприкосновенность частной собственности, свобода слова или неограниченное распространение информации», – написал Нарышкин.

Кроме того, отметил он, специальная военная операция России явилась «настоящим моментом истины» для Русского мира, твердо заявившего о готовности до конца отстаивать свое право на самобытное существование «перед лицом агрессивного глобализма, воплощенного в американской гегемонии, расширении НАТО, политике «либерального интервенционизма» и ЛГБТ-пропаганде».

«Не имея ни сил, ни смелости бросить России открытый и честный вызов, Запад пытается устроить нашей стране экономическую, информационную и гуманитарную блокаду, создать вокруг нее атмосферу «токсичности», которая бы сделала невозможным продолжение нормальной жизни», – добавил Нарышкин.

Для этого используется механизм «культуры отмены», отработанный «американскими леволиберальными элитами на своих конкурентах из правого лагеря, а теперь масштабированный до глобального уровня», – пояснил директор СВР.

Он добавил, что Россия сегодня создает многополярный мир, которого еще не было и от которого выиграют все.

«В настоящий момент прямо на наших глазах разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть – в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы», – написал Нарышкин.

По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины. «Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов – создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все, даже наши нынешние противники», – подчеркнул глава СВР.

Нарышкин добавил, что, если Европе и США не хватит зрелости и мужества, чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придется проектировать глобальное будущее без них.

«На смену изжившему себя либеральному универсализму должен прийти новый миропорядок – справедливый и устойчивый. Его необходимо создавать на тех условиях и в тех формах, которые обеспечат совместное существование государств и региональных объединений с сохранением за каждым из них права на самобытное развитие. Уверен, к этому процессу будут все активнее подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в самосохранении», – заключил он.

Ранее Нарышкин заявил, что на стороне России сама история, ее внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому, многополярному мироустройству и подлинной свободе.