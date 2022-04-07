Мантуров заявил о возможных поставках автокомпонентов из дружественных стран

В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»

«Странно слушать такие заявления от стран, которые живут на экономические подачки ЕС. Они такие смелые, потому что им нечего терять», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Польша и страны Балтии призвали НАТО «поставить Россию на колени».

«Страны Прибалтики и Польша относятся к числу тех государств, с которыми нужно немедленно прервать все торгово-экономические связи. Эти страны всегда будут в первых рядах санкционной политики. Поэтому нужно не просто принимать ответные меры, а действовать абсолютно асимметрично и жестко», – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что «в отношении стран Балтии мы имеем положительное сальдо торгово-экономического баланса». «Они у нас покупают больше, чем мы у них. И в этом смысле нужно, чтобы они ощутили на себе наши встречные действия и как можно быстрее», – рассказал он.

«Страны, допускающие такие заявления в адрес России, считают, что они своими действиями задушат российскую экономику. Но это просто смешно. Россия такая страна, которую экономически задушить невозможно. А уж тем более – это не под силу тем, чья экономика зависит от того, что скажет Брюссель и сколько денег они оттуда получат», – констатировал депутат.

Морозов выразил свою уверенность в том, что Европа в ближайшее время перестает быть экономическим партнером России. «Европейские рынки в значительной части будут закрываться. К этому надо готовиться. Нашу экономику необходимо уже сейчас ориентировать на те рынки, которые открыты и готовы с нами сотрудничать», – рассказал он.

«Мир большой, и больше чем две трети этого мира не входят в число стран, объявивших нам какие-то санкции. Вот туда и нужно перенаправить наши усилия. А про Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и другие страны – забыть. Пускай они себе во вред обрезают все экономические возможности и партнерство с нами», – резюмировал депутат.

«Я думаю, поляки и прибалты уже получили жесткий ответ от более старших и солидных коллег и партнеров по НАТО – Франции и Германии. Ответ заключается в том, что поставить Россию на колени в экономическом смысле у них «кишка тонка», – заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ну и Дуде нельзя так выслуживаться перед американцами. Есть хорошая русская поговорка: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так вот польские элиты рискуют пойти по этому пути», – добавил сенатор.

Ранее Польша и страны Балтии потребовали от коллег по НАТО «поставить Россию на колени». Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия».

В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Министр также считает, что НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.

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