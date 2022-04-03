Песков: Полного вакуума или изоляции для России быть не может

Никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Но, в любом случае, мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Пескова «рано или поздно нам придется выстраивать диалог, хочет этого кто-то за океаном или не хочет».

Он также заявил, что все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. В качестве примера Песков привел Турцию.

«Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит «да» – там, где «да», и четко говорит «нет» – там, где «нет». И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе», – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле.

Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.