Путин присвоил звание Героя труда музыканту Башмету и создателю ядерного оружия Бармакову

Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен направить приказ ВСУ сложить оружие на «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.

«Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств обсудили обстановку на Украине «в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров».

Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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