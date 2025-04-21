Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главами муниципалитетов
В понедельник президент России Владимир Путин намерен провести встречу с руководителями муниципальных образований по случаю Дня местного самоуправления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня День местного самоуправления в нашей стране, и в этой связи значительную часть рабочего времени сегодня президент посвятит именно вопросам деятельности муниципальных образований», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что сейчас проходит второй всероссийский форум «Малая Родина – сила России», глава государства намерен провести встречу с главами муниципальных образований.
Руководители муниципалитетов – это те, кто «работают на земле», они напрямую контактируют с гражданами, постоянно решают их проблемы, потому важно получить от них обратную связь, указал представитель Кремля.
Подобные встречи глава государства проводил и в прошлом, это были содержательные встречи, напомнил Песков.
Также президент планирует провести встречи непубличного характера в понедельник, заключил Песков.
В конце марта президент Путин утвердил закон, который устанавливает основы организации и регулирования местного самоуправления в единой системе публичной власти, включая права граждан и виды муниципальных образований.