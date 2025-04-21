Песков анонсировал встречу Путина с главами муниципалитетов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сегодня День местного самоуправления в нашей стране, и в этой связи значительную часть рабочего времени сегодня президент посвятит именно вопросам деятельности муниципальных образований», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас проходит второй всероссийский форум «Малая Родина – сила России», глава государства намерен провести встречу с главами муниципальных образований.

Руководители муниципалитетов – это те, кто «работают на земле», они напрямую контактируют с гражданами, постоянно решают их проблемы, потому важно получить от них обратную связь, указал представитель Кремля.

Подобные встречи глава государства проводил и в прошлом, это были содержательные встречи, напомнил Песков.

Также президент планирует провести встречи непубличного характера в понедельник, заключил Песков.

В конце марта президент Путин утвердил закон, который устанавливает основы организации и регулирования местного самоуправления в единой системе публичной власти, включая права граждан и виды муниципальных образований.