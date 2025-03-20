Tекст: Ольга Иванова

Путин подписал закон, который определяет основные принципы организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти, пишет ТАСС. Документ был официально опубликован на портале правовой информации и включает в себя определение МСУ, права граждан на его осуществление, а также принципы правового регулирования.

Закон закрепляет три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородское муниципальное образование в городах федерального значения. В нем также указаны полномочия органов местного самоуправления, а также критерии и процедура передачи этих полномочий. Выделены три типа муниципальных полномочий: неотъемлемые, которые базируются на Конституции РФ; полномочия, которые могут быть переданы региону; полномочия, которые могут быть распределены муниципалитетам.

Документ предусматривает возможность регионов принимать правила перераспределения полномочий как в отношении всех муниципальных образований на их территории, так и в отношении отдельных муниципалитетов. Все должностные лица местного самоуправления теперь будут иметь единый срок полномочий в пять лет. При этом, если глава муниципалитета не справляется с обязанностями, высшее должностное лицо субъекта может применить меры взыскания, включая снятие с должности.

Напомним, Галина Данильченко, сыгравшая важную роль в интеграции Запорожской области в Россию, станет сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.