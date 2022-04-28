Учебный вертолет упал под Саратовом

Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях

Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа из России в рублях, сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете «Хельсингин cаномат».

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», – цитирует ее ТАСС. Туппурайнен добавила, что министры договорились об этом еще в начале апреля.

По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи. Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». О согласии на такой алгоритм, помимо Австрии, в среду объявила и Венгрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85–87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД