Отрезавшего прохожему уши жителя Липецка отдали под суд

Житель Липецка, избивший прохожего и отрезавший ему уши, предстанет перед судом, ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в ночь на 10 сентября 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры «нанес потерпевшему два удара кулаком в область лица, а затем, повалив и удерживая его на земле, ножом произвел надрез правой и левой ушных раковин», передает РИА «Новости».

Пострадавшим оказался простой прохожий, которому нападавший практически отрезал уши. Злоумышленника задержали, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Изучив собранные по делу доказательства, прокурор пришел к выводу об обоснованности квалификации действий обвиняемого и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.

Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве на автобусной остановке «Рязанский проспект» прохожий ударил курьера «Яндекс.Еды» ножом в шею.