В МИД назвали «неприкрытым воровством» блокировку на Западе активов России

Блокировка российских активов на зарубежных счетах является нелегитимной и расценивается как неприкрытое воровство, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По принадлежащим Российской Федерации активам, которые в настоящее время заблокированы на зарубежных счетах, неоднократно подчеркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы и нормы международного права, непредвзятого функционирования глобальной финансовой системы. Подобные действия стран Запада могут быть интерпретированы как вопиющее посягательство на суверенную собственность, банальное, неприкрытое воровство одной группы государств сбережений другого», – передает ее слова ТАСС.

Россия, по словам Захаровой, негативно относилась к блокировке счетов за рубежом, когда это касалось и других стран. «Для нас есть принципиальные вещи, которых мы придерживаемся, это легко отследить по заявлениям министерства иностранных дел, брифингам, комментариям», – сказала она.

Такие прецеденты создают «очередной повод всему миру задуматься о надежности американской валюты, евро в качестве резервных валют, основных средств внешних расчетов» и о «беспристрастности и устойчивости текущего глобального финансового порядка».

Захарова подчеркнула, что использование средств РФ и ее граждан без их согласия будет трактоваться как «неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны», дающий право на применение ответных мер.

«Отказ Запада от взаимодействия исключительно в правовом поле и дальнейшее усугубление ситуации с доступом государств, отдельных лиц к принадлежащим им активам лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бреттон-Вудской системы», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД ранее оценивала шансы России отсудить у Запада свои резервы.