Путин назвал приоритетным создание двигателя российского производства для самолетов «Байкал»

Путин: Российские власти сделают все возможное, чтобы защитить своих журналистов

Российские власти будут прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность своих журналистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

«Уже говорил о предотвращенной попытке киевского режима устранить, физически устранить путем совершения терактов некоторых наших журналистов. Что в этой связи должен сказать? – сказал в своем выступлении президент. – Преступники, террористы обезврежены, задержаны, с ними ведутся следственные действия. Но не секрет, что такие методы – убийство прямо на улице своих собственных журналистов, политических деятелей – применялись на территории Украины в последние годы достаточно часто. Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию».

По словам главы государства, все будет сделано для того, чтобы защитить людей, которые работают на российских официальных каналах, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете и занимают патриотическую позицию.

«Но мы должны понимать, что такая угроза существует. К каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде там ФСО, ФСБ или Росгвардии, но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность», – приводит слова Путина сайт Кремля.

«Но что я хочу сказать, и в чем я абсолютно уверен. Вот такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал. Наоборот – я ни секунды в этом не сомневаюсь, – это приведет в их ряды еще большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся и которые готовы и будут отстаивать интересы нашей страны», – сказал президент.

Ранее на встрече с Советом законодателей Путин заявил о скором принятии решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского тележурналиста Владимира Соловьева.

Позже в ФСБ заявили, что операция по убийству телеведущего была сорвана. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

В СК уточняли, что злоумышленники планировали подорвать автомобиль Соловьева.

Сам телеведущий заявил, что ему не было ничего известно о готовящемся покушении, и поблагодарил сотрудников спецслужб.