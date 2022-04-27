Путин: Российские власти сделают все возможное, чтобы защитить своих журналистов

Российские власти будут прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность своих журналистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

«Мы, конечно, сделали все для того, чтобы защитить тех людей, которые работают на официальных российских каналах, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете и занимают патриотическую позицию. А таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве. Но мы должны понимать, что такая угроза существует. Каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде ФСО, ФСБ и Росгвардии, но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить безопасность», – сообщается решение Путина на сайте Кремля.

Ранее на встрече с Советом законодателей Путин заявил о скором принятии решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского тележурналиста Владимира Соловьева.

Позже в ФСБ заявили, что операция по убийству телеведущего была сорвана. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

В СК уточняли, что злоумышленники планировали подорвать автомобиль Соловьева.

Сам телеведущий заявил, что ему не было ничего известно о готовящемся покушении, и поблагодарил сотрудников спецслужб.