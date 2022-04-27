Путин заявил о скорых решениях об индексации пенсий и зарплат бюджетников

Российский лидер Владимир Путин на встрече с Советом законодателей заявил о скором принятии решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников.

«В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», – сообщается решение Путина на сайте Кремля.

Напомним, с 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек – это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 млрд рублей до конца года.

Внеочередная индексация пенсий в России прошла за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ.