В Госдуме предложили разрешить пересдачу ЕГЭ

В Госдуму внесен проект закона, предлагающий дать школьникам возможность пересдавать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил первоначальный балл, авторами проекта выступили лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин и первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Авторы предлагают внести соответствующие изменения в федеральный закон «Об образовании». Принятие законопроекта о повторной сдаче ЕГЭ не потребует от государства дополнительных расходов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Школьники смогут пересдать экзамен в один из резервных дней. Сейчас в такие дни проходит ЕГЭ для тех, кто не смог прийти на экзамен в основной день по болезни или другой уважительной причине.

«ЕГЭ – это всегда стресс. Если выпускник из-за этого сделал ошибку, она потом слишком дорого ему будет стоить. Возможность пересдачи в большой степени снимает этот стресс. Наша цель – не подловить человека на экзамене, а проверить его уровень знаний», – сказал Нечаев.

Другой автор законопроекта, депутат Максим Гулин, рассказал о своем опыте сдачи ЕГЭ.

«Буквально несколько лет назад я сам сдавал ЕГЭ. Очень волновался, ведь есть только одна попытка. Да, если ты занимался, то, наверняка, получишь хорошие баллы. Но всегда есть элемент случайности, а доказать потом, что ты знаешь больше, практически нет возможности. Сейчас школьники ждут ЕГЭ как часа, когда решится их судьба и разделит их жизнь на до и после. Давайте дадим им возможность показать реальные знания и пересдать экзамен, если не получилось с первой попытки», – заключил Гулин.