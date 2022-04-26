Москву призвали не признавать результаты прошедших без российских спортсменов соревновании

«Из-за отстранения наших спортсменов от международных соревнований, их результаты на национальных турнирах могут не включать в международные таблицы рекордов», – заявил во вторник двукратный Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. В свою очередь, гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что Россия не должна признавать итоги турниров, на которые не были допущены наши спортсмены.

«По существующим правилам, во всех национальных чемпионатах, любой спортсмен из любой страны мог установить рекорд мира или своего континента, – пояснил двукратный Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. – Сейчас, как я понимаю, это не будет засчитываться из-за того, что мы находится под отстранением. Как с этим бороться, пока не совсем понятно». Но, подчеркнул Рылов, личные результаты российских атлетов все равно должны записываться – и их будет «невозможно вычеркнуть из истории, как бы кому-либо не хотелось».

Своим мнением российский олимпиец поделился на прошедшем во вторник круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Трансформация консолидации: от спортивного единства – к гражданскому».

В конце прошлой недели Международная федерация плавания на 9 месяцев отстранила Рылова от участия в соревнованиях. Это обстоятельство во вторник прокомментировал президент России Владимир Путин на прошедшей во вторник встрече с победителями и призерами XXIV Олимпийских зимних игр и членами паралимпийской команды России. Глава государства отметил – Рылов был отстранен от участия в соревнованиях «только лишь за присутствие на концерте, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма». «Просто довели дело до полного абсурда», – подчеркнул президент.

Добавим, что еще в конце февраля исполком Международного олимпийского комитета порекомендовал всем международным спортивным федерациям в целях безопасности запретить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

России не следует признавать результаты соревнований, на которых была дисквалифицирована отечественная сборная, подчеркнул один из участников круглого стола ЭИСИ – гроссмейстер Сергей Карякин. По мнению шахматиста, нашему спортивному руководству имеет смысл сконцентрироваться на проведении российских соревнований, и на проведении альтернативных спортивных организаций, например, совместно со странами БРИКС (Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества. Для наших пловцов уже сейчас формируется новая сетка соревнований, в которых будут участвовать сборные дружественных стран, в свою очередь заметил Рылов.

Что касается стран Запада, то они могут оставаться в реалиях «театра абсурда», в которых их представители получают фальшивые медали на соревнованиях, без участия сильнейших спортсменов, добавил Карякин.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов привел данные соцопроса, согласно которым большинство россиян – 63% поддерживают тех наших атлетов, которые самостоятельно отказываются от участия в международных турнирах, если от представителей России требуют публичного выражения своей оценки специальной военной операции. Подавляющее большинство участников опроса – 90% уверены, что сложившаяся вокруг наших олимпийцев ситуация наглядно демонстрирует несоблюдение принципа «спорт вне политики», подчеркнул социолог.

«Отмена западными странами всего русского, в том числе – спорта, с намерением вычеркнуть нас из мировой цивилизации, обречена на неудачу. Мы – огромная страна, и все, с чем борется Запад, сохраняется, прежде всего в нас самих, в нашем обществе. У нас есть герои, на которых равняется подрастающее поколение», – пояснила директор Государственного музея спорта, замглавы комиссии Общественной палаты России по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

«Запад хочет разделить российское общество, в том числе, и с помощью спорта, точнее – с помощью попытки отмены русского спорта в мировой повестке. Но, вопреки ожиданиям Запада, российское общество, наоборот, сплачивается в своей поддержке вычеркнутых из международных соревнований спортсменов», – отметила Истягина-Елисеева.

При этом она напомнила, что спорт никогда не был вне политики. «Этот тезис в Олимпийскую хартию внес инициатор организации современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. При этом, он сам в 1936 году гостил в Берлине, где восхищался деятельностью Адольфа Гитлера, а также завещал свои книги и работы Третьему рейху. Кроме того, Кубертен писал статьи о том, как с помощью спорта можно мирным путем держать в повиновении колонизированные народы Африки», – рассказала директор Государственного музея спорта.

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