Путин высказался об отстранении пловца Рылова

|
26 апреля, вторник | Последнее обновление — 16:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»
Разделы
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы.
Подробности...
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого.
Подробности...
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг.
Подробности...
Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
Подробности...
Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...
Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин высказался об отстранении пловца Рылова
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин высказался об отстранении российского пловца Евгения Рылова от соревнований, заявив, что дело довели до абсурда.
«К сожалению, мы встречаемся с случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров, до абсурда. Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма. Просто довели дело до полного абсурда», – сказал Путин на встрече с российскими спортсменами, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Россия постоянно предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности. Руководствуясь Олимпийской хартией, мы убеждали, что Игры являются соревнованием не стран, а спортсменов. Призывали очистить мировой спорт от политики, которая девальвирует все его ценности, превращает спорт в инструмент манипуляций».
В пятницу двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был отстранен от соревнований Международной федерацией плавания на девять месяцев.
Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».
В Кремле отметили, что отстранение российского спортсмена из-за его посещения концерта-митинга в «Лужниках» абсолютно противоречит идее спорта и вредит международным соревнованиям.
Путин подписал указ о государственной системе против коррупции «Посейдон»
Президент России Владимир Путин утвердил положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции, она получила название «Посейдон».
«В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц», – говорится в указе президента.
Координатором системы, согласно документу, является администрация президента, функции оператора выполняет Федеральная служба охраны РФ.
Как говорится в указе, «система "Посейдон" создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Банка России, иных организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования«.
Внутренними пользователями системы являются должностные лица и самостоятельные подразделения администрации президента, отмечается в указе. Внешними пользователями системы «Посейдон» могут быть, согласно документу, федеральные и региональные госорганы, органы публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Банк России, государственные корпорации (компании), публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, иные организации и лица, определяемые координатором системы «Посейдон».
Ранее Путин призвал Генпрокуратуру следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ и ОПК.
Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову
|
|
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», – говорится в документе.
Делимханову 52 года, он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова, с 2007 года – депутат Государственной думы. С марта принимает участие в спецоперации ВС России на Украине, руководил подразделениями бойцов из Чеченской Республики в ходе освобождения Мариуполя.
Делимханов был награжден тремя орденами Мужества, а также орденом Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Имеет благодарность правительства России (2019), сообщает ТАСС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»
|
|
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен направить приказ ВСУ сложить оружие на «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудили обстановку на Украине «в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров».
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Путин заявил о планах поддержки граждан и экономики
Российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«На основе предметного анализа и учета потенциальных рисков мы принимали и будем принимать меры по дополнительной поддержке наших граждан, отраслей и предприятий, экономики в целом», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что санкционный «блицкриг» Запада против России не удался. Президент также отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично. Путин подчеркнул, что Россия не будет изолирована, в современном мире страну нельзя жестко изолировать.
Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 9%
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить программу льготной ипотеки до конца текущего года.
«Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12%... до 9%», – сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА «Новости».
Он также заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца текущего года.
Ранее Сбербанк понизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1%.
Путин: На некоторые товары цены уже начали снижаться
|
|
Экономика России продолжает стабилизироваться, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что, по словам экспертов, играют роль два важнейших фактора – ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и динамика потребительского спроса.
После всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности. Однако, подчеркнул президент, важно не отпускать контроль за ситуацией и не допускать «разбалансировки экономической динамики».
На совещании Путин также заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
Путин заявил о необходимости стимулирования покупательной способности граждан
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения по товарам и услугам.
«Таким образом в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную способность граждан», – сказал он на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что необходимо дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление.
Путин назвал уровень доходов людей индикатором эффективности экономической политики
Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2022–2031 годы в России объявляются десятилетием науки и технологий.
«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022–2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Напомним, 2021 год был в России также Годом науки и технологий.
Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина
Безопасность президента Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.
Ранее Песков рассказал, что рабочий график президента Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями.
Путин: Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства
|
|
Президент России Владимир Путин на награждении олимпийских чемпионов заявил, что российская фигуристка Камила Валиева вывела этот вид спорта на высоту настоящего искусства.
«Она (Камила Валиева) вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – передает слова президента РИА «Новости».
26 апреля Валиева отмечает день рождения, президент предложил поздравить спортсменку. «У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно», – сказал Путин.
Вместе с тем глава государства отметил, что виртуозные прокаты российских фигуристок остаются недостижимыми для соперниц.
«Уже третью Олимпиаду подряд у России – абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», – сказал он.
На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Победительницей Олимпиады в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебро в этой дисциплине выиграла Александра Трусова.
В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Песков: Рабочий график Путина не верстается в зависимости от рейтингов
Рабочий график президента Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Вы знаете отношение президента Путина к рейтингу. Это рейтинг является отображением того, чем занимается президент. И вы знаете, что он методично занимается всеми обязанностями и как главы государства, и, конечно же, в ходе специальной военной операции как верховного главнокомандующего», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Отвечая на вопрос о том, кто верстает график Путина, Песков ответил, что это делает сам глава государства. «Конечно, это президент», – сказал Песков, отметив, что для организации рабочего процесса у Путина есть администрация.
Путин назвал блестящими победы российских олимпийцев в Пекине
Победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми, заявил президент Владимир Путин.
«Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики – не только в нашей стране, но и во всем мире – смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира», – сказал Путин на встрече с олимпийцами в Кремле, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил упорный труд, мастерство, талант спортсменов, а также их преданность спорту и его ценностям и идеалам.
Награды в Кремле получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин.
Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете зимних Игр. При этом по общему количеству наград российские спортсмены стали вторыми и показали лучший результат за всю историю выступлений на зимней Олимпиаде.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил об отсутствии недружественных стран для России в спорте
Президент Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами в Кремле, заявил об отсутствии для России недружественных стран в спорте.
«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений. За его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – передает его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов.
«Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров, таких как Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов», – отметил Путин.
Глава государства отметил, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
Путин назвал отстранение паралимпийцев России и Белоруссии нарушением прав человека
Президент России Владимир Путин назвал отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Олимпийских игр в Пекине нарушением принципов спорта и Всеобщей декларации прав человека.
На встрече с российскими спортсменами – победителями и призерами пекинской Олимпиады глава государства отдельно обратился к паралимпийской сборной.
«Вы готовились предъявить свои достижения на Играх в Пекине, в открытой и честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось, не поддается никакой критике. Отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, но открыто и цинично были попраны сами базовые права человека», – передает ТАСС его слова.
«Как все обернулось – это не поддается никакой критике. Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, за их гражданство и национальность. Это трудно себе даже представить! Это не совместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма. По сути, под видом рекомендаций были введены реальный санкции. И все это показывает, к сожалению, дальнейшую коммерциализацию спорта. Потому что очень большая зависимость от спонсоров, от денежных мешков и олимпийского, и паралимпийского движения. Эта зависимость – это путь к деградации», – передают его словам в Telegram-канале Пул N3.
Путин сослался на Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, отметив, что «там прямо все записано». «И дело не в статусе, не в политическом, правовом или международном статусе страны, которую представляет спортсмен, дело в самом человеке, попраны именно эти права», – подчеркнул российский лидер.
Он также заявил, что Россия готова принимать у себя всех, кто выступает за состязания без дискриминации и искусственных ограничений, в спорте для нее нет недружественных государств, заявил Путин. «Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – сказал президент.
Ранее Путин назвал победы российских спортсменов на Олимпийских играх блестящими и волевыми, а также отметил их упорный труд, мастерство, талант спортсменов, преданность спорту, его ценностям и идеалам.
|
|