Путин высказался об отстранении пловца Рылова

Президент России Владимир Путин высказался об отстранении российского пловца Евгения Рылова от соревнований, заявив, что дело довели до абсурда.

«К сожалению, мы встречаемся с случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров, до абсурда. Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма. Просто довели дело до полного абсурда», – сказал Путин на встрече с российскими спортсменами, сообщает РИА «Новости».

По его словам, «Россия постоянно предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности. Руководствуясь Олимпийской хартией, мы убеждали, что Игры являются соревнованием не стран, а спортсменов. Призывали очистить мировой спорт от политики, которая девальвирует все его ценности, превращает спорт в инструмент манипуляций».

В пятницу двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был отстранен от соревнований Международной федерацией плавания на девять месяцев.

Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

В Кремле отметили, что отстранение российского спортсмена из-за его посещения концерта-митинга в «Лужниках» абсолютно противоречит идее спорта и вредит международным соревнованиям.