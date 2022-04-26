Боевики на «Азовстали» захотели эвакуации в Турцию

Украинские силовики, заблокированные на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, в последнее время стали просить об эвакуации в Турцию, а не на подконтрольную Киеву территорию, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Выходят и на наших военных, и на российских, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят – непонятно, как правильно. Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться. Предлагают: «Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся». Вот то, что звучит», – передает ТАСС слова руководителя ДНР в эфире канала «Соловьев Live».

По его словам, участники полка «Азов» являются военными преступниками, их ждет трибунал. «Если мы говорим об «Азове» – это военные преступники, их ждет или долгий срок в тюрьме, или трибунал и соответствующее решение. По-другому быть просто не может», – сказал он.

Пушилин добавил, что много общался с жителями Мариуполя, которые рассказывали, чего натерпелись от украинских националистов.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ближайшие дни собирается провести эвакуацию граждан с Украины морским путем, а также оказать поддержку с моря для эвакуации раненых граждан Турции и других стран из Мариуполя.

В Минобороны России в ответ на просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обещали посодействовать в эвакуации иностранных граждан из Мариуполя.

Напомним, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что Россия надеется, что Турция окажет влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований с целью гарантированного обеспечения «режима тишины» для вывода мирных жителей и иностранных граждан.