Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий Путин подписал указ о создании информационной системы для борьбы с коррупцией 25 апреля 2022, 20:12 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин утвердил положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции, она получила название «Посейдон». «В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц», – говорится в указе президента. Ранее Путин призвал Генпрокуратуру следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ и ОПК.

Путин: Пофамильно известны кураторы украинских нацистов 25 апреля 2022, 13:58

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. Путин заявил, что «поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», передает РИА «Новости». «В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», – сказал президент. Он также сообщил, что в ходе спецоперации выявлены факты нарушений международного права украинской стороной, а также зарубежными наемниками. Речь идет, в частности, об убийствах мирных жителей, об использовании людей, детей, в качестве живого щита, и других преступлениях. По его словам, также «тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и соцсетей». «Я прошу Следственный комитет России, все следственные органы детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения, до суда уголовные дела», – сказал Путин. Он отметил, что по этим и другим фактам «прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне». Подчеркивается, что такая доказательная база «должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин счел странной позицию дипломатов ЕС и США по Украине 25 апреля 2022, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Выступая в понедельник на коллегии Генпрокуратуры, российский лидер отметил, что, к удивлению Москвы, высокопоставленные дипломатические работники в Европе и США «призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя», сообщает РИА «Новости». «Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и Европе. Дипломаты к этому даже призывают!» – заметил президент. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России. До этого министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о планах поддержки граждан и экономики 25 апреля 2022, 17:42 Текст: Елизавета Булкина

Российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «На основе предметного анализа и учета потенциальных рисков мы принимали и будем принимать меры по дополнительной поддержке наших граждан, отраслей и предприятий, экономики в целом», – передает его слова РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что санкционный «блицкриг» Запада против России не удался. Президент также отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично. Путин подчеркнул, что Россия не будет изолирована, в современном мире страну нельзя жестко изолировать. Путин сообщил о планировавших нападения на журналистов из России террористах 25 апреля 2022, 13:51 Текст: Алексей Дегтярев

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность террористов, планировавших напасть на известных российских журналистов, заявил президент Владимир Путин. «Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», – цитирует президента ТАСС. Он предположил, что вероятные заказчики убийства «будут от этого открещиваться», но «факты, доказательства неопровержимы». Глава государства указал, что нападения планировала целая террористическая группа, передает РИА «Новости». Западные страны терпят в информационном поле России поражение, но они «одурачивают своих граждан», используя монопольное положение в своем информационном пространстве. «Терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору. К подготовке убийств наших журналистов», – указал он. Президент отметил, что сейчас также наблюдаются провокации в отношении Вооруженных сил России с использованием иностранных СМИ, и это необходимо решительно пресекать. «Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации наших вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ», – сказал Путин. Ранее в ФСБ сообщали, что на подконтрольной ВС России территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля. Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 9% 25 апреля 2022, 17:38

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить программу льготной ипотеки до конца текущего года. «Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12%... до 9%», – сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА «Новости». Он также заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца текущего года. Ранее Сбербанк понизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1%. Путин призвал прокуратуру обратить внимание на «проблемы, которые не решаются годами» 25 апреля 2022, 13:42 Текст: Наталья Ануфриева

Прокуратура должна обратить внимание на обращения граждан, имеются проблемы, которые не решаются годами, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Путин заявил, что «все-таки ряд обращений граждан, которые они регулярно ставят, и которые, к сожалению, часто не решаются годами, вот на что мы должны обратить внимание», передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что сотрудники органов прокуратуры должны добиваться решения проблем граждан по существу: «Прошу вас подходить к этим вопросам неформально. Не просто бумажку направить соответствующего реагирования прокурора, а вместе с коллегами на определенном уровне власти добиваться решения тех или иных проблем». Вместе с тем президент констатировал, что за минувший год органы прокуратуры «сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей», передает ТАСС. «Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более 1 млн граждан, в том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 млрд рублей», – сказал он. Путин указал на нарушение норм международного права украинскими националистами 25 апреля 2022, 15:29 Текст: Елизавета Булкина

Украинские националисты и зарубежные наемники массово нарушают нормы международного права, необходимо тщательное расследование преступлений и провокаций, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. «В ходе спецоперации выявились массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права», – передает его слова ТАСС. «Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе детей, в качестве живого щита, о других преступлениях», – сказал Путин. Глава государства добавил, что «тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении Вооруженных сил РФ, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей». «Также необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории Российской Федерации», – заключил он. Ранее Путин заявил, что Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов. Путин призвал дать спокойно работать оставшимся в России иностранным компаниям 25 апреля 2022, 13:47 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. «Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать», – передает его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. «Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось», – сказал он. «Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя, при этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии, и тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно, по-другому сказать нельзя, санкционная агрессия. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки», – добавил глава государства. Ранее в ФНПР попросили президента России Владимира Путина национализировать имущество ушедших компаний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что все случаи приостановки или прекращения деятельности компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства. До этого в правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Напомним, порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's. Путин: На некоторые товары цены уже начали снижаться 25 апреля 2022, 18:16

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Экономика России продолжает стабилизироваться, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться», – передает его слова РИА «Новости». Путин отметил, что, по словам экспертов, играют роль два важнейших фактора – ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и динамика потребительского спроса. После всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности. Однако, подчеркнул президент, важно не отпускать контроль за ситуацией и не допускать «разбалансировки экономической динамики». На совещании Путин также заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом. Путин: У Запада не получается расколоть российское общество 25 апреля 2022, 13:55 Текст: Вера Басилая

У Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры России. «На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, российское общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает вооруженные силы страны и усилия, направленные на обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе. Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России. Путин заявил о необходимости стимулирования покупательной способности граждан 25 апреля 2022, 18:39 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения по товарам и услугам. «Таким образом в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную способность граждан», – сказал он на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что необходимо дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление. Путин заявил о способности экономики стабильно работать в новых реалиях 25 апреля 2022, 14:29 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин уверен, что экономика страны способна стабильно работать в нынешних условиях. «У экономики России, безусловно, есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев», – заявил он, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, передает ТАСС. Ранее директор 4-го департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил, что Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Путин потребовал жестче спрашивать за преступления против детей 25 апреля 2022, 14:41 Текст: Вера Басилая

Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. «По-прежнему среди приоритетов работы органов прокуратуры – охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, принимать дополнительные меры для кардинального снижения правонарушений в этой сфере», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности: вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними. Путин призвал Генпрокуратуру следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ и ОПК 25 апреля 2022, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент Владимир Путин. «В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами, которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК», – передает РИА «Новости» слова Путина на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Как заявил глава ведомства Игорь Краснов, сферы импортозамещения и модернизации вооружения в России требуют значительного усиления надзора. По его словам, в 2021 году во взаимодействии с коллегией Военно-промышленной комиссии, уполномоченными федеральными органами и государственными корпорациями «принимались дополнительные усилия для укрепления государственной дисциплины при выполнении гособоронзаказа». И если 10 лет назад его исполнение было «проблемным», то сейчас «принципиально иная картина». «Помимо этого, на 200 млрд рублей сокращен размер дебиторской задолженности Минобороны, в бюджет возмещено свыше 2 млрд рублей ущерба, причиненного в том числе в результате завышения стоимости оказанных работ и услуг. Вместе с тем требуют значительного усиления надзорные меры в сферах импортозамещения и модернизации вооружения», – сказал Краснов. «Лично контролируйте проверки исполнения законодательства при реализации мероприятий в области внедрения конкурентных российских технологий, создания машиностроительных производств, законности использования бюджетных средств. Активнее применяйте наши новые полномочия в арбитражном процессе по защите государственных интересов в сфере исполнения гособоронзаказа», – поручил он прокурорам. Кроме того, добавил Краснов, военным прокурорам необходимо обеспечить установленный порядок комплектования воинских подразделений надежным вооружением и техникой, поддержания их в постоянной боеготовности. Ранее министр обороны Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководством военного ведомства, он сообщил, что гособоронзаказ выполняется планово. Напомним, 4 апреля президент Владимир Путин встретился с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа. Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий 25 апреля 2022, 18:48 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2022–2031 годы в России объявляются десятилетием науки и технологий. «В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022–2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Напомним, 2021 год был в России также Годом науки и технологий.