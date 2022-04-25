Эксперт: Guardian опровергла ключевые обвинения в адрес России по событиям в Буче

«Поражающие элементы, показанные Guardian, активно применяются украинской артиллерией еще с 2014 года в Донбассе. Это подтвержденные факты. Теперь подобное мы увидели в Буче», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее британская Guardian представила результаты судебно-медицинской экспертизы тел мирных жителей, которые были найдены в Буче.

«При нахождении на территории Бучи армии России не было никакого практического смысла обстреливать город, где она сама же и находилась. При этом есть масса свидетельств того, что украинские части занимались обстрелами территории Бучи из артиллерии», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«ВСУ ведь и не скрывали, что вели обстрелы по российским войскам в Буче. Понятное дело, что нельзя обстреливать войска в городе, не попадая по гражданской инфраструктуре. Поэтому, очевидно, жертвы появились из-за артиллерийских обстрелов украинской армии. Это повергает все обвинения в адрес России», – добавил собеседник.

«Поражающие элементы, показанные британским изданием – активно применяются украинской артиллерией еще с 2014 года в Донбассе. Мы помним, как они применялись для обстрела Славянска, это вполне подтвержденный факт. Получается, что тактика украинской армии в части обстрела городов кассетными боеприпасами за последние 8 лет не изменилась», – продолжил он.

«При этом России нет никакого смысла заниматься уничтожением гражданского населения, устраивать «преднамеренный геноцид и расстрел мирных украинцев», в котором нас так пытаются обвинить. Вся специальная военная операция показывает, что Россия стремится по максимуму обеспечить сохранение жизней мирных людей. Это видно по целому ряду городов, где удары наносятся исключительно по военным объектом и соответствующей инфраструктуре», – резюмировал эксперт.

В минувшее воскресенье издание The Guardian сообщила, что десятки мирных жителей, погибших в Буче, были убиты крошечными металлическими стрелами из снарядов – флешеттами. Это дротики длиной 3-4 см, которые содержатся в снарядах танковых или полевых артиллерийский оружий. Каждая оболочка может содержать до 8000 флешек.

«Снаряд подходит к гаубице Д-30, которая стоит на вооружении и России, и Украины. Артобстрелы Бучи, занятой ВС РФ, вели именно ВСУ, и никто это особенно и не отрицает с украинской стороны», – говорится в Telegram-канале «Майор и Генерал».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.

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