Военнопленный рассказал о состоянии украинских войск

Украинским военным не выплачивают деньги, раненых не эвакуируют, войскам не хватает еды, дезертирство пресекают угрозами расправы, используя для этого активистов «Правого сектора*», сообщил сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский.

Моральное состояние своей бригады он оценил как «не очень хорошее, со временем становилось все хуже и хуже». По его словам, «с февраля не платили денег, со снабжением было плохо, с едой вообще туго». Янковский рассказал, что «сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие». При этом «раненых перестали эвакуировать».

В результате многие начали складывать оружие и переходить на сторону ЛНР. В ответ командование прислало «группу из центра, около 10 человек», которых представили как «группу психологической поддержки». «На самом деле эта группа была как заградительный отряд», – приводит слова Янковского РИА «Новости».

Члены группы следили, чтобы никто не покидал позиций, «по всем подозрительным стреляли без предупреждения», сказал он. Руководил группой активист «Правого сектора*» по фамилии Вуйко – «очень жестокий человек, у него и позывной был «Каратель». Кроме того, по словам Янковского, в группу входил снайпер с позывным «Ворон», который «во время боя занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет «мочить» всех, кто бежит не в том направлении».

Напомним, после освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Практически все источники, включая некоторые западные разведки и аналитические агентства, полагают, что окружение крупнейшей украинской группировки в Донбассе неизбежно.

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