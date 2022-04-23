Благодатный огонь доставлен в Москву

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24 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 00:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны предупредили о подготовке ВСУ обстрелов храмов УПЦ на Пасху
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Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств.
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В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.
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В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Благодатный огонь доставлен в Москву
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В московском аэропорту Внуково-3 приземлился самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, святыня передана представителям епархий Русской православной церкви, сообщают информационные агентства.
Фонд Андрея Первозванного организовал доставку святыни в Россию к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима. Представители РПЦ отвезут Благодатный огонь в другие города России, передает РИА «Новости».
Напомним, церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
США и ЕС захотели «удержать выручку России» от экспорта нефти
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Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине.
Также рассматривается вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из России. США и ЕС хотят «нанести как можно более сильный удар» по доходам России. Обсуждается и полный отказ от российской нефти, но в Вашингтоне опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля». В связи с этими опасениями предлагается применить расчетный механизм, чтобы «удержать выручку», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование. Тем временем Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране.
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Захарова сказала, как правильно называть «инструкторов НАТО»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инструкторов, обучающих украинских военных, спецслужбами стран НАТО.
«Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», – заявила представитель российского МИД в Telegram-канале, отметив, что они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.
«Если называть вещи своими именами – они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине», – подчеркнула она.
Захарова напомнила, что экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшыпчак обвинил британского премьера Борис Джонсона в разглашении военной тайны НАТО. Но, по мнению дипломата, ничего тайного в этом нет уже давно.
Речь шла о том, что якобы Джонсон рассказал о британских инструкторах SAS, которые в количестве 20 человек обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова.
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Хаматова выступила на митинге в поддержку Украины в Риге
Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова выступила на митинге в столице Латвии, она обвинила Россию в событиях на Украине.
Чулпан Хаматова выступила на митинге в Риге, где на фоне украинского флага призналась, что «чувствует боль украинцев». Также Хаматова обвинила Россию в событиях на Украине, передает «Царьград».
«Чулпан Хаматова выступает на антивоенном митинге в Риге. За ее спиной бело-синий-белый флаг предателей России, придуманный живущей в Берлине эмигранткой-трансгендером», – написал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее Народная артистка России Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года.
До этого стало известно о том, что Хаматова покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации России на Украине. Артистка переехала жить в Латвию, где раздает антироссийские интервью иностранным СМИ.
Американский ведущий Такер Карлсон призвал к аудиту финансов Зеленского
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США следует провести проверку счетов украинского президента Владимира Зеленского, учитывая американскую помощь Украине, заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон.
Карлсон отметил, что США лишь «за прошлую неделю отправили более миллиарда долларов Украине», а сейчас собираются отправить «еще полмиллиарда долларов для выплаты зарплат сотрудникам бюджетной сферы на Украине». «Не должны ли мы сначала провести аудит финансов Зеленского?».
Он подчеркнул, что подобные решения американские власти принимают на фоне роста инфляции. «Ответ Джо Байдена в том, чтобы напечатать побольше денег и отправить их на Украину» – приводит ТАСС слова журналиста Fox News.
Напомним, Такер Карлсон – влиятельный в США критик политики Байдена в отношении России. Начиная с лета 2020 года ежедневная авторская программа Tucker Carlson Tonight («Сегодня вечером с Такером Карлсоном») на Fox News – самое популярное общественно-политическое шоу Америки со средней аудиторией более чем в 5 млн человек.
Эксперт: ВСУ будут перевозить американские системы залпового огня в пассажирских поездах
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Вооруженные силы Украины решили отправлять к местам боев американские реактивные системы залпового огня пассажирскими составами, рассказал израильский политолог Яков Кедми.
«Как видите, это не переносные комплексы, своим ходом доехать до линии соприкосновения они не смогут, по дороге их накроют, поэтому единственным способом их доставки на «фронт» является ж/д сообщение», – пишет в Telegram-канале Яков Кедми, комментируя начало поставок США на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Он предположил, что системы залпового огня будут встраивать в составы с пассажирскими вагонами, чтоб исключить возможность уничтожения поездов. По словам автора поста, сейчас единственным выходом является полное уничтожения ж/д инфраструктуры.
Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в пятницу сообщила, что США и их союзники начали поставлять Украине РСЗО. Вашингтон сейчас работает и с другими союзниками, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конвои, перевозящие поставляемое на Украину иностранное вооружение, станут целью российских сил.
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Рогозин наглядно показал превосходство «Сармата» над «Воеводой»
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видеоролик, на котором видно, насколько быстрее после пуска межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» набирает скорость, чем ее предшественница «Воевода».
Так, на кадрах видно, как производится выход тягачей с ракетами, загрузка носителя в пусковую шахту и первые несколько секунд после старта старой и новой ракет. При этом показана графика полета новой ракеты, на которой видно, что по сравнению с «Воеводой», «Сармат» способен поражать цели на практически неограниченных дальностях, отмечается в Telegram-канале гендира Роскосмоса.
«Впрочем, по натовской классификации «Воевода» – это, прости Господи, «Сатана», а «Сармат» они назвали «Сатаной-2». Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: «Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0», – отметил Рогозин.
Напомним, в среду с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
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В Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами
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Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска емкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки», – передает слова Кириллова РИА «Новости».
Сейчас сброшенные ампулы изучают в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия.
Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
«Открытое применение ОМУ на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости», – сказал Кириллов.
Он отметил, что такой сценарий наименее вероятен. По словам Кириллова, украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии.
Сценарий приведет к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвав экологическую и гуманитарную катастрофу.
Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это «единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения».
«Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций», – отметил он.
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Отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массового поражения
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В Минобороны сообщили, что одним из сценариев провокаций, который готовился США для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, подразумевал «скрытное применение» для решения оперативной задачи на «Азовстали» в Мариуполе.
Приказ не штурмовать завод сорвал эти планы, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает РИА «Новости».
По слова представителя ведомства, США и НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить потом Россию.
«Второй (из этих сценариев – прим. ВЗГЛЯД) – максимально скрытное применение ОМП в малых объемах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь», – сообщил Кириллов.
Ранее сообщалось, что российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
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Соловьев задал серьезные вопросы о роли НАТО в происходящем на Украине
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Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросами, как расценивать поставку НАТО тяжелой техники на Украину, предоставление информации в реальном времени и обучение наемников, а также каков будет ответ России на такие действия.
Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие». Также разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета.
Журналист добавил, что военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. «Несколько тысяч иностранных наемников, среди которых и вчерашние военнослужащие НАТО воюют в рядах ВСУ, обслуживая и технику поставленную НАТО», – подчеркнул он.
«Не удивлюсь, если вслед за беспилотниками НАТО поставит и свои самолеты Украине. То есть НАТО объявило нам войну? Где красная линия? Каков будет наш ответ?» – написал журналист в своем Telegram-канале.
Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.
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Запад не смог изолировать Россию на заседаниях руководства МВФ и ВБ
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Страны Запада добивались изоляции России на заседаниях руководства МВФ и Всемирного банка, но не достигли своих целей и сорвали публикации коммюнике по итогам сессии, сообщил источник в российской делегации.
Впервые в истории сессия Международного валютно-финансового комитета (МВФК) и Комитета по развитию прошла без принятия итоговых документов – их одобряются на основе консенсуса. Источник ТАСС пояснил, что Запад хотел изолировать Россию, но «эта попытка с треском провалилась», а большинство членов Совета управляющих ВБ «заняло либо пророссийскую, либо нейтральную позицию – 14 против 11 у Запада».
В результате страны G7 «оказались неожиданно для них самих в меньшинстве» и «сорвали выпуск итоговых коммюнике МВФК и Комитета по развитию», так как большинство участников «отказалось включать в них формулировки, осуждающие действия России» на Украине.
При этом западные СМИ утверждали, что за срыв публикации коммюнике якобы несет ответственность Россия. Источник в российской делегации заявил, что на пленарном заседании «представители развивающихся стран делали акцент на необходимости следовать уставам Бреттон-Вудских институтов и избегать политизации». Призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из МВФ и ВБ, прозвучавший на сессии, не пользуется поддержкой в организациях, сказал источник.
Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.
Сдавшийся украинский офицер рассказал о конфликтах между националистами и морпехами
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Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал, что националисты «Азова» (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) конфликтовали с морскими пехотинцами, но командование пыталось скрыть это.
«Бойцы «Азова» ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, «быстрее, выше, сильнее», скажем так... Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией», – рассказал начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты Украины майор Лабузов РИА «Новости».
Он столкнулся с таким случаем, когда в 2017 году оказывал медицинскую помощь морским пехотинцам после конфликта с «азовцами» в Мариуполе. Руководство частей такие конфликты не афишировало, чтобы не привлекать внимание военной службы правопорядка.
Также в «в зоне ООС нельзя давать бойцам выходных», но командование отпускало людей, чтобы они привели себя в чувство, отвлеклись от окопов.
«Я думаю, что если бы эти факты всплыли, что отпускали людей, я думаю, что было бы очень много проблем у части», – заметил офицер.
Он добавил, что вакцинация от COVID в украинских войсках организована плохо.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов.
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Стало известно о переброске интеллектуалов-диверсантов из Британии на Украину
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На Украину прибыли специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service – SAS), сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в украинских вооруженных силах.
В российских силовых структурах сообщили, что, по данным «источников в ВСУ», в Броды (Львовская область Украины) «переброшены как минимум две группы военнослужащих» по восемь-десять человек. Их перебросили «на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS». Речь идет о «специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в области вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории», передает РИА «Новости».
Сотрудники SAS считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов. Они работают обычно под прикрытием медицинских сотрудников гуманитарных организаций, например, «Белых касок», заявил сотрудник российского силового ведомства.
Он подчеркнул, что «это не обычный спецназ», а «интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные – профильные специалисты». По его словам, британцы, вероятно, должны «повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории».
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании проходят подготовку десятки украинских солдат. По словам источников издания в Минобороны Британии, обучение занимает несколько недель, в основном оно нужно, чтобы украинцы могли ознакомиться с системами управления бронетехники.
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Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов
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Воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, Турция временно закрыла. Президент России Владимир Путин об этом уведомлен, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.
«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение закончилось в апреле. Наш президент [Турции Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены», – приводит слова Чавушоглу газета «Сабах», передает ТАСС.
Глава турецкого МИДа подчеркнул, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».
Чавушоглу отметил, российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.
«Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания [из РФ] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права», – заявил министр иностранных дел Турции
Напомним, в начале февраля посол России в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Российские блогеры высмеяли предвыборный боксерский прием Макрона
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел бой с боксером в рамках предвыборной кампании. Спарринг французского лидера и темнокожего спортсмена стал поводом для насмешек российских блогеров.
Эммануэль Макрон сначала пропустил пару ударов, но в итоге провел якобы победную серию в корпус соперника. В итоге российские блогеры высмеяли бой президента Франции.
«Боже, как же все стали косплеить Рамзана Кадырова... Кто бы мог подумать, что Макрон черпает вдохновение в Рамзане?», – написала в Telegram-канале Тина Канделаки.
Ее поддержала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Меня другое удивляет. А если бы парень пробил?», – написала она в Telegram.
Между тем, сам глава Чечни тоже разместил пост Канделаки в своем Telegram-канале.
«Похоже, Макрон решил полностью построить предвыборную кампанию, рассчитывая на голоса любителей горячих черных парней», – отметил автор Telegram-канала «Небожена».
Ранее Макрон фотографировался в расстегнутой рубахе, а потом примерял образ суперзвезды.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к России со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца?
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Медведев высмеял «последовательность и принципиальность» Европы
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Еврокомиссии об оплате российского газа в рублях.
Медведев в Telegram отметил, что «Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом». «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров», – заявил он. Медведев также указал, что «по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев». «Ну а если серьезно, то и недели не протянут», – заявил зампредседателя Совбеза.
Напомним, Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Прежде Еврокомиссия называла оплату газа рублями нарушением санкций. Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер сказал, что страны Европы смогут без серьезных проблем обходиться без российского природного газа только шесть месяцев.
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