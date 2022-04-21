Таможенная служба решила временно не публиковать статистику по экспорту и импорту

Суд Фиджи запретил яхте сенатора Керимова покидать порт

Верховный суд Республики Фиджи запретил яхте Amadea, принадлежащей, по утверждению местной полиции, российскому сенатору Сулейману Керимову, покидать территориальные воды страны, сообщает таблоид Fiji Sun со ссылкой на решение суда.

По его данным, суд удовлетворил ходатайство фиджийской прокуратуры о вынесении запрета на выход яхты за пределы порта города Лаутока (расположен в западной части острова Вити-Леву, в 200 км к востоку от Сувы) до завершения рассмотрения и регистрации ордера США на арест и конфискацию этого имущества, передает ТАСС.

Напомним, власти республики задержали яхту Amadea 14 апреля после того, как она «вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без надлежащего разрешения властей». Местные стражи порядка начали выяснять имя владельца судна и порт приписки, заявив, что, «по предварительным данным, яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову», в отношении которого рядом стран были введены санкции.

19 апреля генеральный прокурор Фиджи Кристофер Прайд обратился в Верховный суд страны с просьбой запретить яхте покидать порт Лаутоки до того, как будет рассмотрен и принят к исполнению ордер, позволяющий экстрадировать яхту в США.

Как ожидается, ходатайство Соединенных Штатов об аресте и экстрадиции яхты будет рассмотрено в четверг.

Между тем калининградский губернатор Антон Алиханов призвал попавших под санкции российских миллиардеров парковать свои яхты на родине. «Можно на Балтике, на Черном море – да где угодно, и вкладываться в инфраструктуру, обслуживание этих яхт, ремонт. Калининградская область всегда была, кстати, столицей судоремонта северо-западного. Здесь есть все предпосылки для этого. Поэтому, надеемся, что они услышат», – заявил Алиханов в интервью РИА «Новости».

По его словам, все попавшие под санкции российские миллиардеры могли бы регистрировать яхты и самолеты на Балтике: «Причем непосредственно парковать их на набережных острова Октябрьский не надо было», – добавил глава региона.

«Честно скажу, я когда смотрю эти новости, что у какого-то богатого человека отобрали яхту стоимостью 700 млн долларов, у меня сердце кровью обливается, потому что на эти деньги можно было построить все проекты марин, причалов и всего, что мы проектируем в Калининградской области, сломать, построить еще раз, сломать и построить в третий раз. Поэтому для меня это просто расстройство. В принципе, на те ресурсы, которые в одну яхту вложены, можно было бы давным-давно уже в Российской Федерации создать хотя бы одну классную верфь высокого уровня, мирового, на которой строились бы такие яхты. Создали бы себе инфраструктуру, спрос есть», – резюмировал калининградский губернатор.

Власти стран Евросоюза после начала военной спецоперации РФ на Украине в рамках санкций начали замораживать счета и арестовывать имущество, в том числе яхты, российских бизнесменов. Фигурировали имена Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и других. Стоимость арестованных в Европе яхт российских бизнесменов оценивается в 1,8 млрд евро.