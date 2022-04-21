Власти ЛНР подтвердили открытие дороги на Харьков

Войска Луганской народной республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков для доставки гуманитарной помощи в освобожденные районы региона, сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

На границе Харьковской области встретились подразделения МВД ЛНР, которые обеспечивают безопасность на территории Харьковской области. «Теперь дорога на Харьковскую область из ЛНР свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, обеспечения освобожденных территорий Харькова и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения», – передает РИА «Новости» его слова.

Корнет добавил, что в Харьковской области подразделения МВД ЛНР «именно с боями дошли до стыка наших областей». Так, в данный момент неосвобожденным от украинских вооруженных формирований «остался небольшой анклав – Северодонецк и Лисичанск».

«И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены все четко и в срок», – отметил он.

Кроме того, министр уточнил, что подразделения ЛНР продолжат выполнять задачи в Харьковской и других областях, пояснив, что это их обязанность. «Мы наиболее пострадавшие территории от оголтелой хунты Украины, и, конечно, мы должны избавить Украину от коричневой чумы фашизма», – подчеркнул он.

Утром в четверг источник сообщал, что из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога.

Ранее сообщалось, что относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу. Официально объявлено о старте второй фазы боевых действий.

Основная оперативная группировка ВС РФ с союзниками сконцентрирована на западном берегу реки Северский Донец южнее и западнее Изюма, а также в других районах Харьковской области. С юга наступление поддерживается силами новой группировки в степи в районе Гуляйполя, которая была сформирована также в ходе перегруппировки войск в период оперативной паузы. Именно эта операция должна окончательно разрушить саму систему организованного сопротивления националистических групп и частей ВСУ и создать предпосылки для прекращения активных боевых действий с дальнейшей денацификацией и демилитаризацией Украины.

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