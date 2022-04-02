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Песков оценил независимую позицию Турции
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Турция, даже будучи членом НАТО, может позволить себе высказать Вашингтону собственное мнение, быть независимой, Россия это высоко ценит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «Беларусь-24»
«Турция, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но, несмотря на это, особенно при президенте [Реджепе Тайипе] Эрдогане, Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств – членов НАТО. Это страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов. Это страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое НАТО? Это сказать Вашингтону), что, вы знаете, мы не присоединимся к санкциям и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно. Нам нужно продолжать с ними диалог – раз, и нам выгодно продолжать с ними экономические отношения», – приводит ТАСС слова Пескова.
Он также обратил внимание и на то, что российские туристы оставляют в Турции миллиарды наличных долларов. «Они тратят свои деньги на авиакомпании, они дают огромное количество рабочих мест в Турции. Мы несем новые технологии, когда мы создаем там атомную электростанцию, когда мы работаем над другими проектами», – отметил пресс-секретарь президента.
Также Песков отметил существенный вклад России в энергобезопасность не только Турции, но и всего региона, совместную работу по крупным энергетическим проектам «Турецкий поток», «Голубой поток».
По оценке Пескова, у России и Турции хорошие перспективы сотрудничества и Москва рада тому, что «Эрдоган находит в себе силы отстаивать и преследовать свои интересы, интересы своей страны, не быть в мейнстриме». «Все европейцы в мейнстриме, но за свой счет. Деньги зарабатывает Вашингтон, а европейцы стреляют себе в ногу и все назло России», – подытожил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля
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Введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.
Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – заявил Ковалик в беседе с RT.
Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.
Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.
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В Кремле объяснили невозможность продажи российского газа британской Shell
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил невозможность для британской Shell покупать газ у РФ издержками антироссийской политики Лондона.
«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал тот факт, что Великобритания, в отличие от стран ЕС, ввела санкции против Газпромбанка, и это не позволяет британской компании покупать российский газ за рубли.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Из указа о правилах торговли газом с недружественными странам стало известно, что Газпромбанку поручено на основании заявлений иностранных покупателей из недружественных стран открыть специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. При этом покупатели будут продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Украинская беженка устроила скандал в европейском отеле
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Жители европейских стран продолжают делиться в соцсетях шокирующими историями поведения беженцев из Украины.
Так, супруга работника одного трехзвездочного отеля в Европе рассказала о скандале, который устроила гражданка Украины, которой предоставили номер.
«Полиция привезла беженку из Украины. Моя реакция – женщину привезли из Украины, а значит ей нужны еда, одежда, деньги. Все что нужно – мы ей организовали. Вечером нам звонит администратор и говорит: «Женщина из Украины устроила скандал», – передает слова автора публикации Telegram-канал «360».
Оказалось, было три причины: ей не нравится жить в номере отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат и не было сливок для кофе.
Ранее на жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
О неподобающем поведении украинских беженцев ранее жаловались и жители Молдавии.
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Украинская модель рассказала о съемке на развалинах роддома №1 в Мариуполе
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Украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Украинская модель, которая после обстрела Мариупольского роддома была на фото в украинских и зарубежных СМИ, рассказала Челябинскому изданию chelindustry, как из роддома сделали казарму для украинских боевиков. «Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили: «Дайте еды!», и они забрали нашу еду, а нам сказали: «Приготовите еще», – рассказала девушка, которая на момент съемки постановочных видеороликов в Мариуполе была беременна.
«Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта мы сидели, обсуждали... и мы услышали, как прогремел снаряд», – рассказывает девушка. При этом, по ее словам, авианалета не было, самолетов никто не слышал. Она также отметила, что операторы появились сразу, снимал в том числе человек из Associated Press, рассказала девушка.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
Накануне Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90-95%, последнее место, где укрываются бандиты, – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь».
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
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Украина сначала хотела стать частью Евросоюза, а позднее – вступить в НАТО, однако ее саму НАТО брать не хочет, «нет пока условий для брака», саркастически прокомментировал ситуацию на Украине зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Украина хочет в ЕС. Давно и искренне. А потом раз – и перехотела. Очень захотела вступить сразу в НАТО. И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что российская позиция украинцам известна. «Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации. По-европейски, политкорректно говоря, партнеры», – отметил он.
По словам Медведева, «в НАТО, как известно, командует Вашингтон, а в ЕС – «вроде Брюссель». Однако само НАТО в отношениях с ЕС «старший партнер, более зрелый, 1949 рождения», в отличие от «еще юного, 30-летнего Евросоюза».
«Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный... альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», – рассуждает зампред.
При этом Медведев допустил, что «бывает по-разному» и напомнил историческую шутку «из недавнего прошлого», слова в которой приписывают В.С. Черномырдину.
«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?», – уточнили у него. «Турция? Никогда...», – заключил Медведев.
Ранее Киев в рамках своего пакета предложений на сегодняшних переговорах в Стамбуле выдвинул инициативу, что Россия не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз.
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Польша придумала новые санкции против России
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил главе Еврокомиссии новый перечень санкций в отношении России, куда включено предложение о конфискации имущества РФ и олигархов на территории ЕС, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Он пояснил, что польский премьер предлагает ЕС «реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией».
«Второй постулат – отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент – конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим – это заморозка активов», – цитирует РИА «Новости» Мюллера.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию.
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Пушков жестко высмеял европейские гигиенические меры «назло Путину»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жестко отреагировал на предложение Еврокомиссара Маргрет Вестагер европейцам «не мыться долго в душе» назло России и президенту Владимиру Путину.
«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», – сыронизировал он в своем Telegram-канале.
Ранее Вестагер потребовалат от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и Путину, и призвал «каждый раз, выключая воду, приговаривать «Получи, Путин!».
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В США назвали настоящую цель Байдена на Украине
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Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена «сдерживать» Россию, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», – приводит мнение конгрессвумен РИА «Новости».
Грин отметила, что США стоило бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития, чем Байден, по ее словам, также не занимается. Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Как подчеркнула Грин, увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны.
Накануне Байден потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.
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Дано объяснение ракетному удару России по последнему действующему украинскому НПЗ
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Удар высокоточным оружием по хранилищам с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это «ответка» России на атаку украинских вертолетов на нефтебазу в Белгородской области, считает политолог Марат Баширов.
«Ответка за вчерашний ракетный удар по Белгороду. Разбомбили Кременчугский НПЗ (принадлежит Игорю Коломойскому). Больше на Украине НПЗ нет», – написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.
О том, что российская армия высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов. Судя по информации из открытых источников, все, кроме Кременчугского НПЗ, ранее были остановлены. Последним прекратил работу в марте 2012 года Лисичанский НПЗ, который контролировала Роснефть. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. Таким образом, если стратегический завод прекратит работу, то донбасская группировка украинской армии останется без топлива.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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Немецкие СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России
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Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.
При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
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Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России
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Введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.
Также он назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему «не поддастся».
«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», – добавил глава польского правительства.
По его утверждению, переводя оплату за газ в рубли, российская сторона хочет обойти европейские санкции.
«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», – отметил Моравецкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.
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Умерла актриса Александра Яковлева
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Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни, сообщил режиссер Николай Лебедев.
«Это, к несчастью, произошло», – приводит слова режиссера ТАСС. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела.
По мнению Лебедева, Яковлева была «яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам». «Она сражалась до последнего. <…> Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», – отметил он.
Режиссер отметил яркую и глубокую актерскую игру Яковлевой. «Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», – вспоминает он.
Напомним, 20 июня 2019 года Яковлева отыграла последний спектакль. В тот же день народный артист Валентин Гафт призвал Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил». Позже актриса рассказала, что врачи дали неправильный прогноз на ход ее тяжелой болезни.
Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.
Александра Яковлева (фамилия при рождении Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государственный институт сценических искусств, Петербург), в 2003 году – Петербургский государственный политехнический университет (ныне – Петербургский политехнический университет Петра Великого).
Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» (1979). К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме «Россия молодая» по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме «Парашютисты» (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987, Алла Сурикова). В качестве режиссера Яковлева в 1993 году поставила мелодраму «Паром «Анна Каренина».
Захарова наглядно продемонстрировала, как Запад решает созданные санкциями проблемы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.
В своем Telegram-канале Захарова с иронией привела примеры, как на Западе пытаются словами решать созданные санкциями проблемы.
«Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», – цитирует Захарова министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира.
Также он призывает «объявить войну «хомякам». «Речь идет о людях, которые запасаются впрок макаронами, мукой или растительным маслом. В результате это приводит к тому, что продуктов на полках в магазинах становится меньше. Продажу товаров в одни руки можно даже нормировать», – заявил Оздемир.
Он же предложил «по возможности не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде, совсем необязательно ездить по автострадам быстро, напротив, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью».
«Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии», – приводит его высказывание Захарова.
Также, в качестве примера, представитель МИД цитирует главу Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.
«Мы можем ограничить скоростной лимит до 100 километров в час на автобанах и до 30 в городах, чтобы снизить потребление энергии. Было бы правильно сохранять каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить», – призвал Хоффман.
«В настоящее время если есть желание нанести немного ущерба Путину, то следует экономить электричество. Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов», – приводит Захарова слова главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека.
Также дипломат опубликовала цитату министра сельского хозяйства федеральной земли Баден-Вюртемберг Хаук.
«15 градусов зимой можно пережить, надев свитер. Никто от этого не умрет. И поэтому я скажу так: мы должны перекрыть Путину «золотой» кран, прекратить поставки газа и нефти, чтобы Европа снова получила шанс на свободу», – считает министр.
«Если ничего не предпринять, то страну неизбежно ждут проблемы с электроснабжением. Нам всем нужно экономить газ и электричество, в противном случае нам следующей зимой не поздоровится. Не только промышленность, государственные и образовательные учреждения, но и каждый из нас должен приложить максимальные усилия для экономии энергии: снизить температуру в батареях квартир, экономить на кондиционерах и освещении. Мы находимся в чрезвычайной ситуации и каждый должен внести свой вклад. Настоящий кризис должен научить тому, что общественный интерес превыше личного», – призывает глава Комитета по регулированию энергетики Франции Ж.-Ф.Каренко.
Также Захарова процитировала спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
«Путинский налог. Это действительно… Путинское повышение цен на бензин… Это его повышение цен на бензин. Во многом это… растет… налог на бензин… цены на бензин… началось… несколько недель назад, что привело к тому, что произошло», – заявила Пелоси.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.
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Блогеры на прощание посмеялись над уехавшей гендиректором «Яндекса»
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Российские блогеры посмеялись над решением гендиректора «Яндекса» Елены Буниной уехать в Израиль из-за «нежелания жить в стране, которая воюет со своими соседями».
«Гендиректор Яндекса уехала из России, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». И поэтому теперь живет в Израиле. В Израиле, Карл», – написала в Telegram-канале гендиректор RT Маргарита Симоньян.
«С одной стороны, параграфы «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями» и «я перелетела в Израиль» вполне можно назвать взаимоисключающими. И тем ограничиться. С другой стороны, можно также предположить, что Елена тайно и не привлекая внимание санитаров руководила перспективным направлением «Яндекс.Логика», но что-то пошло не так. В этом случае – безусловно, слава богу за все», – сыронизировал «Русский Сыч».
Уехавшей в невоюющий Израиль Буниной Коробков-Землянский рекомендовал загуглить Palestine.
«Так мы узнали, что гендиректор Яндекса не знает то ли географии, то ли истории, то ли текущей политики, то ли всего перечисленного сразу. Иначе она была бы в курсе, что Израиль воюет ровно с половиной своих соседей: с 2 из 4», – говорится в сообщении Мюсли вслух.
«Бунина не хочет возвращаться в страну, которая «воюет со своим соседом», но сама почему-то сидит в Израиле, находящемся в непрекращающемся военном конфликте с Палестиной. Ничего у нее при этом не отщелкивает», – удивился Медиатехнолог.
Руководитель российского «Яндекса» бежала из страны в Израиль.Это опять же к вопросу о том, что дела с суверенизацией российского сегмента интернета идут посредственными темпами... Кстати, может Бунина не в курсе, но Израиль регулярно бомбит соседнюю страну. Но скорее всего «это другое», предположил Борис Рожин.
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор «Яндекса» в России Бунина покинула должность. По данным The Bell, Елена Бунина уехала из России и сейчас работает в израильском офисе «Яндекса», она заявила, что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями».
Уничтожены хранилища принадлежащего Коломойскому Кременчугского НПЗ
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Российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которые снабжали топливом украинские войска, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – передает слова Конашенкова РИА «Новости».
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине, сообщает «Крым-инфо», НПЗ принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС России наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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