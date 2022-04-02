Байден оконфузился на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Президент США Джо Байден на церемонии ввода в строй атомной подводной лодки долго стоял с закрытыми глазами и не реагировал на происходящее.

Во время спуска на воду субмарины USS Delaware ударной быстроходной атомной подлодки класса «Виргиния» президент США полминуты стоял с закрытыми глазами, пока в окружающей тишине порта Уилмингтона раздавались торжественные залпы. При этом рука главы государства была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Затем Байден проморгался и слегка поправил приложенную ко лбу руку. Окружение Байдена внимательно следило за церемонией, как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами, передает РИА «Новости».

На церемонию, по данным ВМС, были приглашены 1,5 тыс. человек.

Подлодки класса «Виргиния» предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.

Ранее президент США Джо Байден оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди».

До этого он назвал украинцев иранцами, а также оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».

Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.

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