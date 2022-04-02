Маркетолог предупредил о снижении трафика и подорожании интернет-услуг в России

Антироссийские санкции, а также повышения активности пользователей в сети в ближайшее время могут привести к замедлению трафика и удорожанию услуг интернет-операторов, заявил performance-маркетолог Мирослав Радкевич.

По словам эксперта, большая доля мобильной интернет-инфраструктуры построена на оборудовании Nokia и Ericsson, а эти компании не так давно покинули Россию, окажет влияние на сферу и ситуация на валютном рынке. Помимо санкций на скорость интернета влияет увеличение объема трафика.

«В этом году, по сравнению с прошлым, я думаю, он еще больше вырастет, потому что ситуация мировая нестабильна, много чего происходит, народ пытается находиться в инфополе. Но при этом операторам именно из-за санкционной составляющей будет туговато, потому что стоимость оборудования будет расти, тем более некоторые компании уходят из страны. И если операторы работали на оборудовании Nokia и Ericsson, я думаю, им сейчас будет не очень комфортно работать с этим оборудованием и его модернизировать. Нужно будет больше средств и ресурсов для этого выделять», – цитирует Пятый канал Радкевича.

Компаниям, сотрудничающим с китайскими поставщиками, будет проще пережить период ограничений, но нехватка оборудования и соответствующий рост цен на него коснется практически всех, считает эксперт.

«Операторам нужно будет больше денег, чтобы обеспечивать наращиваемость трафика, чтобы мы не почувствовали разницы. Мы, скорее всего, увидим подорожание тарифов, либо на тех тарифах, на которых сейчас находимся, увидим уменьшение трафика. Возможно, будут ограничения скорости трафика именно на безлимитных тарифах», – отметил Радкевич, добавив, что снижение скорости интернета на 3-5% для рядового пользователя сети не принципиально.

Ранее сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов.

До этого Минцифры порекомендовало сотовым операторам сократить объемы трафика для абонентов. По словам ведомства, в условиях нынешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования это позволит обеспечить равномерную нагрузку на Сеть и добиться нормального функционирования всей российской инфраструктуры связи.

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что операторы начали отменять безлимитные тарифы еще в 2021 году, поскольку они заметили, что граждане начали злоупотреблять данной функцией.