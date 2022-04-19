Борисов заявил о достаточном количестве высокоточного оружия у ВС России

Предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечивают все потребности Вооруженных сил в высокоточном оружии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов заявил, что «все последние государственные программы вооружения, начиная с 2011 года, особое внимание уделяли как раз созданию и массовому поступлению в войска высокоточного оружия, наращивая год от года производственные возможности нашего оборонно-промышленного комплекса», и «сегодня мы обеспечиваем практически все потребности наших Вооруженных сил в этом эффективном оружии», передает RT.

Он отметил, что применение Вооруженными силами высокоточного оружия («Калибры», «Искандеры», «Кинжалы», авиационные крылатые ракеты X-101, береговые комплексы «Бастион» и «Бал») обеспечивает нужную эффективность достижения поставленных целей.

Борисов также сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечены заказами на производство высокоточного оружия до 2033 года.

«Поэтому у этих предприятий все хорошо с экономикой. Они видят свои заказы на несколько лет вперед, имеют возможность планировать необходимые производственные возможности, постоянно работают над модернизацией систем вооружения. Они сами по себе живут и развиваются, имеют очень хороший модернизационный потенциал», – сказал он.

Вице-премьер отметил, что крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» оснащены практически все надводные и подводные корабли ВМФ, а широкая номенклатура вооружения разного могущества российских самолетов обеспечивает доминирование российской авиации.

Ранее Минобороны показало работу «Искандера» на Украине.