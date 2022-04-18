В Бундестаге заявили о давлении на граждан российского происхождения в Германии

Граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению и нападкам, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок.

«С начала (спецоперации по защите Донбасса) они (граждане российского происхождения) подвергаются жесткому давлению. Они открыто исключаются, подвергаются стигматизации и нападкам. На них возлагается совместная ответственность за то, на что они сами никак не могут повлиять, не говоря уже о том, чтобы взять на себя ответственность», – передают его слова «Известия».

Политик подчеркнул, что все это происходит в Германии, которая при этом считает себя либеральной и открытой миру.

Кроме того, Найок призвал не делать поспешных выводов касательно событий в украинском городе Буче, а также не допустить одностороннего освещения этой ситуации.

«Одностороннее освещение событий на Украине также может привести к искажениям. <…> Мы не должны терять разум и делать поспешные выводы (касательно событий в Буче). Виновника можно определить только в том случае, если мы готовы рассмотреть все стороны вопроса. Я настоятельно призываю независимую международную группу следователей пролить свет на эти ужасные события», – подчеркнул он в своем заявлении, опубликованном в YouTube.

Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах там российскими военными мирных жителей. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».