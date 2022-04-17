Глава ЕК призвала страны ЕС как можно скорее поставить Украине оружие

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.

«Я не делаю различий между тяжелыми и легкими вооружениями. Украина должна получить то, что ей нужно для обороны, и то, с чем она может справиться», – приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии, сказанные фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.

Вместе с тем она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию на Украине. «Мы должны сделать все возможное, чтобы он [конфликт] закончился как можно скорее», – подчеркнула глава ЕК. При этом она выразила мнение, что военные действия могут продолжаться еще «месяцы, даже годы».

Накануне российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. В тот же день стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки артиллерии и боеприпасов Украине.

Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.

В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он также подтвердил призыв ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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