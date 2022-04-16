ВСУ обстреляли «Ураганами» два города под Запорожьем

Украинские обстреляли «Ураганами» Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены дома и школы, заявили местные власти.

«Четырнадцатого апреля 2022 года наш город Васильевка попал под очередные обстрелы. В результате обстрелов пострадали люди. Погибла женщина, гражданское лицо. Пять гражданских ранены», – цитирует РИА «Новости» заместителя мэра Васильевки Дениса Калинина.

На видео с места обстрела видны остатки реактивного снаряда 9М27К с кассетной боевой частью от РСЗО «Ураган».

Пострадали как объекты частной собственности, так и общественной – школы, на территорию которых залетели осколки, разбиты окна, уточнил Калинин. Он заявил, что власти принимают все меры, чтобы помочь людям как минимум защитить объекты коммунальной собственности, восстановить по возможности, похоронить или посодействовать транспортировке, захоронению погибших, оказать медицинскую помощь.

Данные о пострадавших в результате обстрела Токмака уточняются.

Ранее Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке в Донецкой народной республике.

До этого сообщалось, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.

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