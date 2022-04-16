Украинские войска обстреляли ЛНР восемь раз за сутки

Украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив 64 крупнокалиберных снаряда, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по населенным пунктам Донецкий, Первомайск, Золотое-5 с применением артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра (64 снаряда)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Уточняется, что в результате повреждены четыре жилых дома и центральная городская многопрофильная больница в Первомайске, а также два жилых дома и детский сад «Березка» в населенном пункте Золотое-5.

Накануне украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив два снаряда калибром 152 мм и шесть снарядов калибром 122 мм. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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