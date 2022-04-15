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Украинские войска обстреляли Ясиноватую
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Украинские войска в 8.50 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив два снаряда калибром 152 мм и шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.50 – н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 2 снаряда калибром 152 мм, 6 снарядов калибром 122 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
В четверг украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» Ясиноватский машиностроительный завод.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
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Российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <...> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. «Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», – рассказал генерал.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
Кроме того, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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Ходаковский рассказал о работе с украинскими военнопленными в Мариуполе
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«Среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. При этом мы понимаем, что подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее более 1 тыс. военных ВСУ сдались в плен силам ВС России и НМ ДНР.
«Нам изначально была поставлена задача готовиться к размещению на территории Донбасса порядка 35 тыс. военнопленных. Так что здесь не возникнет никаких трудностей», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он также отметил, что каждого сдавшегося в плен солдата подвергнут «жесткой фильтрации».
«Понятно, что установить, кто сколько патронов выпустил в нашу сторону, не получится. Такая задача перед нами и не стоит. Это военнослужащие, а значит, к ним будут применяться те нормы, которые действуют в подобных ситуациях по отношению к комбатантам. Это воюющая сторона, так что их действия не расцениваются как уголовные преступления», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также отметил, что из тысячи сдавшихся в плен более трети нуждаются в помощи врачей. «На данный момент мы имеем порядка 300 человек с ранениями, еще около 90 – неходячие. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, ресурсы у нас на это есть. Ну и в случае необходимости специалисты продолжат с ними работу», – пояснил Ходаковский.
Собеседник также отметил, что подобные ситуации оказывают серьезное моральное давление на противника, который до сих пор есть на территории Мариуполя.
«Даже первые небольшие партии сдающихся оказывали серьезное влияние на боевые настроения украинских военных. И это хорошо понятно по тому, что партии выходящих становятся все больше. При этом стоит отметить, что противника в городе еще довольно много. Противник еще занимает некоторые городские кварталы и сопротивляется вытеснению в промзону. Они осознают, что там с ними будет легче работать с применением авиации», – подчеркнул Ходаковский.
«В целом порт уже почти под нашим контролем, поэтому вывоз сил противника морским путем невозможен. То есть они оказались в ситуации, когда единственное, что можно сделать, – это перейти из одного окружения в другое. По большому счету у противника остается два варианта: либо биться до конца, либо сдаваться. А поскольку у них практически не осталось ни боеприпасов, ни питания, ни медикаментов, они закономерно выбирают второй путь», – заключил Ходаковский.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Всего, по данным Минобороны России, на тот момент в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
При этом в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%».
По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Минобороны заявило о сдаче в плен 1026 украинских морпехов в Мариуполе
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В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – передает РИА «Новости» его слова.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что более 1 тыс. украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам ДНР.
Как сообщал до этого российский военный корреспондент Семен Пегов, что в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, а репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил, что сдались в плен около тысячи украинских морпехов.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
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ВСУ обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Вооруженные силы Украины обстреляли колонну автомобилей с беженцами в Харьковской области, двое человек погибли, трое ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской народной республики.
«13 апреля украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колона автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливают следователи, возбуждено уголовное дело.
Накануне украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 14 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» за пять минут.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В России указали на виновников начала войны в Донбассе
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«Указ Турчинова от 14 апреля 2014 года привел к бойне в Донбассе. Когда военный трибунал начнет рассматривать преступления украинских властей, расследование необходимо начать именно с этого документа», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Крымский.
«Сегодня уже мало кто помнит историю вопроса. И еще меньше тех, кто помнит, что война в Донбассе началась именно с указа Турчинова, который тогда занимал должность исполняющего обязанности президента Украины», – сказал директор Первого Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский.
По словам собеседника, полномасштабная реализация указа началась после того, как в мае 2014 года жители Донбасса, не согласившись с результатами переворота в Киеве, заявили о своей независимости. «Затем, после выборов в конце мая, должность президента занял Петр Порошенко, который продолжил дело Турчинова. В результате летние месяцы 2014 года стали одними из самых страшных в жизни жителей республик», – продолжил Крымский.
Генерал-майор выразил сожаления в связи с тем, что во время «Иловайского и Дебальцевского котлов не удалось ликвидировать группировку противника». «Те, кого тогда выпустили из котлов, в итоге составили ядро вооруженных сил Украины в Донбассе, с которыми нам приходится бороться по сей день», – отметил Крымский.
Он также напомнил, что призванные урегулировать ситуацию в Донбассе Минские соглашения не принесли должного результата. «Эти договоренности оказались пустым звуком по вине украинских властей и их западных партнеров. За восемь лет погибло по разным подсчетам порядка 13–14 тыс. жителей Донбасса. Это и есть тот геноцид, о котором говорил президент Владимир Путин еще в феврале этого года. Страшно представить, сколько из погибших – детей», – продолжил Крымский.
«Я надеюсь, когда-нибудь военный трибунал начнет рассмотрение преступлений, совершенных украинскими властями, и само расследование начнется с того документа, который подписал Турчинов», – заключил собеседник.
Напомним, 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа №405/2014 о начале так называемой «антитеррористической операции», которая привела к вооруженному конфликту на востоке страны между ВС Украины и националистическими батальонами с одной стороны и ополчением республик Донбасса. С тех пор Россией были предприняты неоднократные попытки урегулировать конлфикт, в том числе с помощью Минских соглашений. Однако украинская сторона отказалась их исполнять.
24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Кузнецова: Киевский режим обманом вывез за границу десятки сирот из Донбасса
С подконтрольных Киеву районов Донбасса под видом «эвакуации» на время боевых действий вывезли десятки детей-сирот, также пропали 22 ребенка из полноценных семей, гарантировать их возвращение никто не может, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью проекту «Изнанка».
По ее словам, речь может идти уже о 60 пропавших малышах и подростках, которых киевский режим мог отправить за рубеж, в том числе для незаконного усыновления или передачи третьим лицам.
«Новая администрация на освобожденную территорию приходит, а там шаром покати, как не жил никто, уничтожается все, восстанавливать надо все базы, и под эту историю пропадают дети целыми детскими домами», – рассказала Кузнецова проекту «Изнанка», пишет Life.ru.
Она также привела факты о пропавших детях из вполне благополучных семей. В этом списке, по словам Кузнецовой, уже 22 фамилии. Вице-спикер Госдумы уже обратилась за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, чтобы попробовать разыскать детей и вернуть их в семьи, но гарантий нет.
«Когда Волноваху освобождали, родители подходят к уполномоченному по правам ребенка Донецка и говорят: «А вот мои дети уехали, вы не знаете куда? Их взяли якобы в лагерь, чтобы они отдохнули, а сейчас мы их найти не можем». Представляете состояние родителей? Ни связи, ни информации, ничего. Все, что у них было, – это дети. И это еще раз доказывает, с кем мы имеем дело. У них нет ничего святого», – отметила Кузнецова.
По ее словам, украинская пропаганда много лет назад взялась за «промывание» детских мозгов и теперь навести порядок в головах – очень сложная задача.
Из библиотек были изъяты все детские книги на русском языке, многие дети стали зомбированными и запуганными страшными сказками о «злых русских», а русофобская пропаганда заполонила учебники, на которых, к сожалению, выросло почти целое поколение школьников.
«Дети, спасенные из подвалов Мариуполя, сначала спрашивали: «Вы нас куда везете? Убивать везете?» То есть их убедили, что русские их убьют. Сколько жизней там было загублено из-за этой пропаганды, мы не знаем. Ведь люди боялись выходить из укрытий, боялись, что с ними что-то случится», – отметила Кузнецова.
Она считает, что быстро переломить ситуацию не получится, действовать нужно постепенно с помощью хороших и добрых книг, очищенного от русофобии информационного пространства.
«И накормить важно, и инфраструктуру восстановить, но нам важно, кто по этим дорогам потом ходить будет, ведь наши ребята за это воюют там», – подчеркнула вице-спикер.
Также Кузнецова рассказала о посещении детского отделения Республиканского травматологического центра. По словам Кузнецовой, там проходят лечение и реабилитацию маленькие пациенты с самыми разными травмами – последствиями украинских обстрелов. Наибольшее впечатление на нее произвела встреча с раненым в спину мальчиком.
«Самое страшное – это когда в спины детям стреляли. Вот лежит мальчик, я ни о чем его не спрашиваю, ведь пока ребенок не встал на ноги – лучше не задавать никаких вопросов. Детская психика очень ресурсная, гибкая, перестраивается быстро, оптимистичная, живая, но когда он лежит на кровати... Ему говорят: «Не вставай». А у него спина прострелена», – рассказала Кузнецова.
В Донецке раненым детям оказывают квалифицированную помощь, а заведующего детским отделением травматологического центра Евгения Жилицына она назвала «гениальным врачом» и «специалистом от бога». Вице-спикер Госдумы рассказала о девочке, которая провела две недели в подвале с огромной раной на ноге без доступа к обезболивающим и вообще каким-либо медикаментам.
«И он все равно смог помочь, сумел восстановить», – отметила вице-спикер.
Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала о помощи детям Донбасса и освобожденных районов Украины.
За ночь в Мариуполе сдались еще 134 украинских военнослужащих
За сутки в Мариуполе сдались в плен 1160 военнослужащих Украины, в том числе 176 офицеров, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе операции по освобождению города Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров», – передает РИА «Новости» его слова.
Между тем ранее Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.
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Глава ЛНР запретил деятельность мониторинга ОБСЕ на территории республики
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник запрещает с 30 апреля деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории ЛНР.
«Как руководитель признанного Российской Федерацией государства, я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года. То есть до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской народной республики», – сообщается в Telegram-канале Пасечника.
По его словам, луганская команда ОБСЕ «вопреки окончанию мандата в одностороннем порядке приняла решение продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР».
Он заявил, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.
«Восемь лет на территории республики действовала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая «фиксировала» нарушения Киевом Минских соглашений. За их «добросовестную» работу жители народных республик прозвали СММ ОБСЕ «слепыми наблюдателями» – миссия ни разу не повлияла на украинскую сторону, не поспособствовала мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а многие факты нарушения «Минска» оставались за пределами их отчетов», – подчеркнул Пасечник.
Ранее ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике.
Власти ДНР подтвердили пленение более тысячи украинских военных в Мариуполе
Более 1 тыс. украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам Донецкой народной республики, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ведомство сообщило в Telegram, что «в Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР».
Ранее российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, а репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил, что сдались в плен около тысячи украинских морпехов.
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В Москве рассказали о зверствах украинских нацбатов в Донбассе
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Киевский режим при одобрении Запада придал официальный статус националистам на Украине, и это стало одной из главных причин трагедии в Донбассе. Об этом сказал политолог Александр Асафов в рамках прошедшего в Москве круглого стола: «Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния».
«После начала военной спецоперации России на Украине ряд СМИ-иноагентов и западных ресурсов поставили под сомнение цели спецоперации по денацификации Украины, и вообще сам факт существования там неонацистских формирований. Специально для таких сомневающихся я посчитал, что на Украине после «майдана» было создано 47 националистических группировок», – сказал политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Он представил доклад на тему «8 лет геноцида: преступления киевского режима против народа Донбасса», в котором напомнил – действия неонацистских и других радикальных групп, брошенных в апреле 2014 года на подавление гражданского протеста в Донецке и Луганске, легализовал тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов. Именно он подписал указ «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», который дал начало карательной операции в Донбассе.
В украинскую силовую вертикаль на вполне законной основе был встроен целый ряд группировок, составивших основу нацбатов – «Азов» (запрещен в России), «Айдар», «Артемовск», «Шахтар», «Волынь», «Донбасс», «Днепр», «Киевская Русь», «Кривбасс» и другие. «Костяк этих подразделений составило, силовое крыло «майдана», футбольные группировки, уголовники. Они ловили так называемых «бытовых сепаратистов» в Мариуполе и предавали их внесудебным казням. В последний месяц они стреляли в спины беженцам с Украины, которые уходили по гуманитарным коридорам. Другие устроили в Лисичанске пыточную тюрьму, их осудили по украинским законам. Однако, недавно президент Владимир Зеленский помиловал их и вернул в строй. Часть из них сейчас находится в Мариуполе, а часть захватила БТР у ВСУ и мародерствует под Киевом», – отметил аналитик.
Асафов напомнил, что воспитанные на бандеровской идеологии нацбаты говорили: «Донбасс должен быть или украинским, или безлюдным». «Также, в Мариуполе представители нацбатальона «Днепр-1» создали пыточную, которую назвали «Библиотека». В ходе нынешней спецоперации ВС РФ вскрылось множество подобных фактов. Тем, не менее, все эти каратели из «зоны АТО» были мифологизированы украинской пропагандистской машиной в качестве «героев» нации, как и прежние «герои» – Степан Бандера, командующий УПА* Роман Шухевич, основатель и первый лидер ОУН* Евгений Коновалец и другие коллаборанты с Гитлером», – подчеркнул политолог.
Говоря об экономической базе неонацизма на Украине, нельзя забывать, что у истоков создания нацбатальонов стояли олигархи, которые использовали вооруженные формирования и в своих коммерческих целях, указал Асафов. Он также напомнил – впоследствии отличившиеся боевики делали успешную политическую карьеру, а само необандеровское движение формировало идеологию Украины после Майдана.
Одна из главных задач на освобожденных от неонацистов территориях Украины – помимо помощи мирным жителям и борьбы с диверсантами – это фиксация преступлений совершенных нацбатами и ВСУ, сказал в своем выступлении на круглом столе член Общественной палаты, руководитель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев. Люди на освобожденных территориях Донбасса приводят многочисленные факты зверств националистов. Эти данные лягут в основу обвинительного заключения на будущем трибунале, наподобие Нюрнбергского, сказал представитель ОП России. «Сам украинский национализм всегда носил фашистский характер с идеей превосходства украинской нации над другими нациями с соответствующими методами для достижения поставленных целей. Особенно тяжело осознавать, что украинцы применяют и сейчас методы, используемые фашистской Германией», – заявил Григорьев.
Россия не могла не вмешаться, иначе гуманитарную катастрофу в Донбассе нельзя было бы остановить, считает политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.«Восемь лет там шел геноцид русских людей. Это геноцид людей с русской идентичностью, независимо от того, какого они были этнического происхождения. Эти факты – оккупация и геноцид требовали с нашей стороны вмешательства, – отметил Рудаков. – И эта реакция последовала в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Юридически мы пришли на помощь государствам – признанным ДНР и ЛНР, территория которых была оккупирована, и жители которых подверглись геноциду».
Масштабы этого геноцида назвал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он сообщил, что по данным ООН, число погибших жителей Донбасса с начала так называемой «АТО» и по конец 2021 года составило от 42,5 тысяч до 44,5 тысяч человек.
Ранее директор Первого Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский заявил газете ВЗГЛЯД, что именно указ Турчинова от 14 апреля 2014 года привел к бойне в Донбассе. «Когда военный трибунал начнет рассматривать преступления украинских властей, расследование необходимо начать именно с этого документа», – сказал военный. Генерал-майор выразил сожаления в связи с тем, что во время «Иловайского и Дебальцевского котлов не удалось ликвидировать группировку противника». «Те, кого тогда выпустили из котлов, в итоге составили ядро вооруженных сил Украины в Донбассе, с которыми нам приходится бороться по сей день», – отметил Крымский.
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Вертолеты Ка-52 нанесли точечные удары по бронетехнике ВСУ
Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили все намеченные цели бронетехники вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
«Управляемым ракетным вооружением были нанесены удары по бронетехнике ВСУ. Все цели ударными вертолетами были уничтожены. Летчики действовали парами и нанесли удар по позиции артиллерийского дивизиона ВСУ», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Накануне ВС РФ высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада вооружения ВСУ. Также на аэродроме Миргород были уничтожены четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8.
Ранее российское Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских силовиков.
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Детский омбудсмен рассказала о помощи детям Донбасса и освобожденных районов Украины
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В ДНР, ЛНР и в отдельных городах на освобождаемых территориях Украины находятся более 30 тыс. детей. Необходимо обеспечить их всем необходимым – от медикаментов и питания до игрушек и сладостей. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя итоги своей поездки в Донецк и Луганск.
«Работа по оказанию помощи жителям ДНР и ЛНР, а также на освобождаемых территориях Украины идет постоянно. Отправка гуманитарного конвоя происходит по мере его комплектования и формирования», – сообщила Мария Львова-Белова.
В рамках акции «Детям – в руки», по ее словам, для таких конвоев собирают, в первую очередь, то, что нужно детям и семьям с детьми, – медикаменты, перевязочные и расходные материалы, детское питание, товары личной гигиены и ухода за малышами, книжки, игрушки и канцтовары, соки и сладости.
«На территории ДНР, ЛНР и отдельных городов Украины находятся более 30 тыс. детей. Наша цель – обеспечить там базовые потребности как можно большему количеству детей. Грузы направляются адресно – непосредственно в центры оказания первой помощи эвакуированным, в пункты временного размещения и в больницы», – добавила собеседница.
Как сообщалось на сайте Кремля, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на прошлой неделе посетила ДНР и ЛНР. В ходе поездки она обсудила с главами республик вопросы помощи детям, передала в рамках акции «Детям – в руки» гуманитарный груз в медицинские учреждения Донбасса и в приграничный распределитель вблизи Мариуполя.
Ранее подразделения МЧС России – 17 автомобильных колонн в количестве 121 большегрузного автомобиля – доставили в ЛНР, ДНР и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза. Это бутилированная вода, предметы первой необходимости, кровати и постельные принадлежности. Также доставлены стройматериалы для восстановления социально значимых объектов. Кроме того, в ДНР был доставлен первый гуманитарный груз в рамках акции помощи зоопаркам, в том числе комбикорма и ветеринарные лекарственные препараты.
Минобороны опубликовало кадры пуска «Калибров» по военным объектам ВСУ
Минобороны России опубликовало видео нанесения удара «Калибрами» из Черного моря по объектам военной инфраструктуры Украины.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря запрещенного в России «Правого сектора*» (запрещен в России) в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
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ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града»
Украинские войска утром в среду обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Telegram-канале представительства говорится, что «после 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 06.10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
В 7.05 украинские силовики вновь выпустили по Ясиноватой пять ракет из «Града».
Накануне ВСУ обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Озеряновку. Ранее сообщалось, что в Донбассе при обстреле погибла женщина.
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Кадыров призвал украинских военных брать пример со сдавшихся в плен тысячи морпехов
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским силовикам с призывом прекратить лишнее и бессмысленное кровопролитие и сдаться российским военным по примеру морпехов в Мариуполе, чтобы поскорее получить медицинскую помощь и вернуться к родным.
«Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор... Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что украинские группировки «разбиваются ежедневно одна за другой». «Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось... В недрах «Азовстали» в данный момент находится порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой», – добавил он.
Глава Чечни поблагодарил морпехов за этот шаг и подчеркнул, что российские войска все равно «продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца». «И ваш шаг сегодня – это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития», – резюмировал Кадыров.
Ранее Минобороны сообщило, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
До этого о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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