ЦБ понизил курс доллара на выходные до 80 рублей

В Херсоне нашли документы работавших на разведку Украины эскортниц

Российские силовики в Херсоне обнаружили материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала не только в качестве информаторов, но и для выполнения особых поручений и даже диверсий.

Источник в российском силовом ведомстве сообщил, что «в ходе проведения оперативных мероприятий российскими силовиками было обнаружено офисное здание, внутри которого находилось еще одно малозаметное изолированное помещение с отдельным входом, где располагалось подразделение пятого департамента СВР Украины по работе с агентурой», передает РИА «Новости».

По его словам, обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб, он «раскрыл некоторые подробности деятельности сотрудников СВРУ, отдельные офицеры которого работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников».

Перед вербовкой собирались и анализировались «данные потенциально интересных клиенток с сайтов знакомств, пабликов в соцсетях и личном общении», затем сотрудник СВРУ, представившись фотографом-сводником, входил к девушкам в доверие и предлагал им интересную личную перспективу. Российским силовикам удалось идентифицировать одного из таких «фотографов» – это полковник СВРУ, начальник пятого отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.

«Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным – знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования», – добавил источник.

Так, наименее интересным, с оперативной точки зрения, предлагалась работа обычной проституткой-информатором, более способных передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ, а после обучения и стажировки «девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием».

Наиболее известным примером подобной диверсионной работы может служить история с блондинкой, которая, по одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), завоевав его доверие в 2017 году.

Всего информатор передал российским силовикам установочные данные (фамилии, имена, отчества, паспортные данные) и фотокопии заполненных анкет для знакомств с гражданами России и иностранцами почти 20 жительниц Херсона.

«Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории России и Европы», – подчеркнул источник.

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