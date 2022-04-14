Путин: Цены на нефтепродукты внутри России должны быть приемлемыми

Российские власти должны обеспечить приемлемые цены на нефтепродукты внутри страны, в том числе для автовладельцев и аграриев, заявил президент России Владимир Путин на совещании по энергетике.

«Независимо от внешней конъюнктуры, нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причем по приемлемым ценам – для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе и аграрного», – цитирует его ТАСС.

Ранее Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка. По возможности необходимо нарастить поставки и снизить цены.

В четверг утром сообщалось, что мировые цены на нефть коррекционно снижаются после роста на 10% за два предыдущих дня.