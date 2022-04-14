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Путин: Цены на нефтепродукты внутри России должны быть приемлемыми
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Российские власти должны обеспечить приемлемые цены на нефтепродукты внутри страны, в том числе для автовладельцев и аграриев, заявил президент России Владимир Путин на совещании по энергетике.
«Независимо от внешней конъюнктуры, нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причем по приемлемым ценам – для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе и аграрного», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка. По возможности необходимо нарастить поставки и снизить цены.
В четверг утром сообщалось, что мировые цены на нефть коррекционно снижаются после роста на 10% за два предыдущих дня.
Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату за нефть и газ
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Президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
По словам главы страны, попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из России отразятся на мировой экономике. Также он назвал самую острую проблему для российского ТЭК – это нарушение логистики экспортных поставок, передает РИА «Новости».
«Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», – сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.
Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Канцлер Австрии: Путин заверил в возможности оплаты за газ в евро
Австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью агентству dpa сообщил, что президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро.
По словам политика, российский лидер заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро», передает ТАСС.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
При этом Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Кремль спросили о ядерном оружии на Балтике
После того, как Минобороны предоставит президенту Владимиру Путину предложения по усилению западного фланга на фоне расширения НАТО, план укрепления рубежей будет обсужден на отдельном совещании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я не могу сказать на этот счет ничего... Именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления и усиления западных рубежей, там будет уже собственно содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании с президентом, как об этом говорил сам Путин», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Балтике.
Он отметил, что об усилении западных рубежей России уже говорилось неоднократно.
«Главное, давайте вспомним все-таки, что есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложения по усилению нашего западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ, для НАТО это восточный фронт», – подчеркнул Песков.
По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу пока не предоставил президенту Владимиру Путину проработанный план об укреплении западных рубежей, на это требуется время.
«Собственно, публично это поручение было дано президентом с тем, чтобы была проведена подготовка, и потом было рассмотрено на отдельном совещании», – сказал Песков.
Даты совещания у Путина по укреплению западных рубежей России пока также нет, добавил он.
Напомним, 2 апреля Путин дал поручение разработать план по ответному укреплению военного потенциала России на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию.
Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы
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Сейчас отсутствует разумная замена российского газа для Европы, это возможно только в перспективе, и европейские лидеры это признают, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Что удивляет – так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, замена возможна, но сейчас отсутствует, и все это понимают.
«Свободных объемов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего, из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
Также президент России поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно – текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил о планах провести беседу с Путиным и Зеленским.
«Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим», – передает его слова ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прилагает усилия для организации встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Министр отметил, что проведение такой встречи зависит от согласия Путина.
Путин заявил о последствиях вытеснения российских энергопоставщиков для мировой экономики
Попытки западных стран вытеснить с рынка энергопоставщиков из России отразятся на мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.
«Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя ни одним десятилетием работы и строгим выполнением своих обязательств», – констатировал глава государства на совещании по ситуации в нефтегазовой отрасли, передает ТАСС.
«Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике», – указал Путин.
Ранее глава государства заявил, что страна намерена повышать долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле.
Цены на нефть снизились в рамках коррекции после роста
Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг утром после роста на 10% за два предыдущих дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,08%, до 108,71 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,45%, до 103,77 доллара, передает РИА «Новости».
На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение цен после их роста более чем на 10% за две предыдущие торговые сессии. Такому ралли способствовали данные минэнерго США о падении стратегических запасов нефти в стране до минимального уровня с 2002 года.
Кроме того, скачек цен на черное золото был обусловлен опасениями инвесторов за перебои в поставках после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина «отошла от стамбульских договоренностей» в переговорах с Россией и «вернула процесс в тупиковую ситуацию».
Путин: Разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены
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Страны Европы разговорами об отказе от российских энергоресурсов дополнительно дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании по энергетике.
«Несмотря на очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок [энергоносителей], чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего, для своих граждан», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Кремль рассказал о формате встреч Путина с лидерами других стран
Формат встреч президента России Владимира Путина с другими лидерами зависит от целесообразности, текущего момента и от направлений, по которым развивается взаимодействие между государствами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это все зависит от целесообразности, от текущего момента и от тех направлений, по которым развивается взаимодействие. Вы знаете, что у нас есть разные форматы интеграции. Это интеграции в рамках ЕАЭС, и наиболее продвинутые формы интеграции – это в рамках Союзного Государства с Белоруссией», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, возможно ли, что после поездки на космодром Восточный Путин будет чаще проводить другие встречи с политиками не в Кремле.
Он отметил, что с дружественными и союзническими странами возможны любые формы сотрудничества и взаимодействия.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что белорусская площадка «вполне подходит для дальнейших контактов» в рамках переговоров России и Украины.
Кремль спросили об участии Путина в шествии «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции «Бессмертный полк» в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока президент ничего не говорил о своем решении», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заявил, что шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году состоится в традиционном формате, не онлайн.
Путин анонсировал переход газовой промышленности на отечественные системы стандартизации
До конца года необходимо перейти на отечественные системы стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности, заявил президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Прошу правительство при участии бизнеса и Института нефтегазовых технологических инициатив обеспечить переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности к отечественным системам», – передает его слова ТАСС.
Путин считает, что «сделать это нужно не откладывая – до конца текущего года».
Ранее сообщалось, что на предприятии АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники.
Путин заявил о необходимости ускорить энергопоставки из России на юг и восток
Президент России Владимир Путин потребовал ускорить выполнение инфраструктурных проектов для экспорта энергоресурсов на рынки юга и востока.
«Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов – железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с запада на перспективные рынки на юг и на восток», – указал глава государства, подводя итоги совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что необходимо до 15 сентября утвердить Энергетическую стратегию РФ, продленную до 2050 года.
Путин потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами российского рынка
Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка. По возможности необходимо нарастить поставки и снизить цены.
«Необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка РФ. В условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей. И чтобы простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно», – передает слова главы государства ТАСС.
Напомним, Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.
Путин поручил расширить программу газификации регионов
Президент Владимир Путин распорядился расширить программу газификации российских регионов; она должна быть расширена так, чтобы в нее вошло максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств.
«Нужно расширить программу газификации российских регионов. Так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений», – передает его слова ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй – до 2030 года.