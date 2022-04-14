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В ЦБ предупредили о возможной потере половины капитала банками России
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Потеря половины капитала российского банковского сектора в настоящее время представляется вполне вероятным сценарием, но запаса прочности хватит, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ходе выступления в Госдуме.
«Потеря половины капитала банковского сектора – она представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», – цитирует ТАСС Тулина.
Он сообщил, что на 1 января 2022 года капитал банковского сектора составлял около 12,5 трлн руб., при этом запас прочности – около 7 трлн руб.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий призвала избавляться от существующего в России «банковского рабства».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего добивается Центробанк неожиданными решениями.
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WSJ: У европейцев мрачное настроение из-за последствий санкций против России
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Рост цен на топливо, гигантские счета за коммунальные услуги и подорожание продовольственных продуктов негативно отражается на настроении европейцев поддерживать антироссийские санкции, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, европейцы, в первую очередь, недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5% по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7% ниже. Согласно опросам, 82% немцев, 79% итальянцев и 78% испанцев ожидают роста трат своих домохозяйств в ближайший год. При этом, по словам жителей Парижа, топливные расходы стали неуправляемыми, передает РИА «Новости».
Морена Коломби, работающая в косметической компании недалеко от Милана, заявила WSJ, что ее последний двухмесячный счет за отопление составил 1250 евро (эквивалентно более чем 100 тыс. рублей). За тот же период прошлого года ей приходилось платить 450 евро.
В последние три месяца 2021-го почасовая заработная плата в Евросоюзе была на 1,5% выше, чем годом ранее, а средний уровень инфляции составил 4,7% – все это привело к падению реальной заработной платы на 3,1%. В связи с этим авторы статьи задаются вопросом: насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки из-за затяжной конфронтации с Россией.
Как пишет издание, экономические трудности создают для Европы риск уйти «вправо», что подтверждают промежуточные результаты французской президентской гонки и рост популярности правых в Италии. «Во Франции кампания Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции. Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. <...> Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии «Лига», также сосредоточился на налогах и экономике», – отмечается в материале.
Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о бесполезности санкций против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе, а также разбирала, кто победит во втором туре выборов во Франции, который станет классической схваткой телевизора с холодильником.
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Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка
В Токио утвердили запрет на новые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также ввели дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций, сообщает МИД страны.
С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. С этого же дня замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, передает ТАСС.
Кроме того, введены дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России, меры, в частности, коснулись депутатов Госдумы.
Ранее Япония запретила импорт древесины и водки из России. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору.
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Россиянам стали блокировать платежи по картам китайской системы UnionPay
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Многие зарубежные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и от китайской UnionPay, сообщают СМИ.
«Русский стандарт» и МТС-банк начали выпуск карт платежной системы (ПС) UnionPay, таким образом, число банков-эмитентов ПС в России выросло до десяти кредитных организаций. Спрос на UnionPay остается ажиотажным. Если до введения санкций объем эмиссии карт этой ПС в стране оценивался в 50 тыс. штук, то теперь речь идет уже о 500 тыс. штук. При этом существенная доля выпущенных в последнее время карт – виртуальные, то есть для оплаты товаров и услуг, бронирования и прочего в интернете, передает «Коммерсант».
Китайская ПС работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС. На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. рублей в год. Однако, свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях и на профильных форумах, свои задачи карта выполняет не всегда.
Протестировать UnionPay за рубежом физически в нынешней ситуации удалось лишь единицам, и отзывы разные. Например, в США карту почти нигде не приняли, жалуется один из ее держателей, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Более актуально, что и покупки в Сети оплачивать картой UnionPay часто не удается.
Банки такую проблему не афишируют, но в колл-центрах не стали скрывать, что невозможность оплаты – распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в России, не ответили.
В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне спецоперации на Украиной решили попросту не обслуживать всех россиян, хотя санкции этого не предусматривают.
«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от ПС», – сказал один из источников.
Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова пояснила, что торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, он есть только у банков-участников ПС. БИН – первые шесть цифр номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. «Выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера», – уточнила она.
Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что возможные в таких ситуациях ограничения наверняка связаны с простым технологическим решением – вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, торговые точки предпочитают заблокировать всю страну. Однако, подчеркивает эксперт, по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
При этом повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay. Михайлова отмечает, что «основной задачей любой ПС является обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы, МПС имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры, это обязанность платежной системы – обеспечить прием эквайером всех карт ПС».
Однако в UnionPay в ситуацию пока не вмешиваются.
Напомним, платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии.
Китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из России американские платежные системы.
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В МИДе заявили о попытках Запада спровоцировать дефолт в России
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Запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги», и «именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», передает ТАСС.
Кроме того, США «рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты».
Он подчеркнул, что в Вашингтоне «с маниакальной настойчивостью штампуют антироссийские рестрикции», а количество санкционных волн давно перевалило за сотню.
«Здравый смысл и экономическая выгода приносятся в жертву сиюминутным политическим целям. Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость, эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и нехватке базовых товаров в европейских странах-сателлитах, попросту выводят Белый дом из себя», – считает Рябков.
По его словам, речь не только о нервирующем Вашингтон требовании Москвы к европейцам платить за газ в рублях, «раздражает наша спокойная сосредоточенность на решении задач стабилизации и обеспечения устойчивого функционирования экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления».
«Вопреки предсказаниям и ожиданиям, в которых на Западе себя убедили, что русские сдадутся, мы реально поддерживаем отечественного производителя через импортовытеснение и расширение свободы предпринимательства, помощь особо уязвимым группам, насыщение рынка товарами, оказание необходимого содействия отдельным секторам», – отметил замглавы МИД.
По его словам, «в США, похоже, готовы жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику».
«По официальным оценкам, накопленные инвестиции корпораций из США достигали 3,2 млрд долларов, а по неофициальным подсчетам, осуществленные через третьи страны вложения превышали 80 млрд долларов. Отечественный фондовый рынок был для них одним из самых привлекательных и доходных», – констатировал Рябков.
Он подчеркнул, что Москва остается в числе лидеров в области высоких и передовых технологий, санкционное давление Вашингтона может осложнить развитие России, но не остановить его, а санкции «стимулируют возрождение российской промышленности, обеспечивают нашему сельскому хозяйству благоприятные условия для дальнейшего роста с целью выйти на полную продовольственную самодостаточность».
При этом «сказанное не означает, что Россия закрывается от внешнего мира»: «Мы по-прежнему открыты для диалога с американским бизнесом. Многие компании сейчас размышляют: уйти под прессингом наших недругов или остаться на российском рынке. Это их выбор, насильно никого не держим. Принимаем, однако, необходимые меры для того, чтобы несмотря на решение некоторых бизнес-структур покинуть нашу страну, их предприятия продолжали работу. Благополучие граждан России страдать не должно».
Ранее Минфин назвал ложной информацию CNN об объявлении Россией дефолта по госдолгу. Кремль заявил об отсутствии причин для дефолта России. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года.
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Ряд стран ЕС выступил против эмбарго на газ из России
Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер телеканалу CNN.
Он добавил, что Евросоюз намерен вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но будет делать это таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому ЕС. По словам канцлера, отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, передает ТАСС.
«ЕС решил пробовать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Австрия тоже этого хочет, но сейчас это невозможно, этот [процесс] требует времени», – пояснил Нехаммер.
Отвечая на вопрос ведущей о возможном пересмотре нейтрального статуса Австрии в свете ситуации вокруг Украины, канцлер сказал, что «военная нейтральность тесно связана с историей Австрии, вопрос отказа от нее на данный момент не стоит».
Ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Нехаммера в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Нехаммер заявил, что дал понять Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться , «пока на Украине гибнут люди».
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Путин: Запад просчитался в отношении России
Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.
Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.
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Кудрин предупредил об инфляции в России до 20% по итогам года
Инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом о работе контрольного ведомства за 2021 год в Совете Федерации.
Кудрин заявил, что «мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть, в диапазоне от 17% до 20%», передает ТАСС.
Он также отметил, что экономике страны «придется перестраиваться». По его мнению, «если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше».
«Я бы сказал, что это первый этап, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров», – добавил он.
Между тем ранее президент США Джо Байден подсчитал вклад России в рост инфляции в США.
ЦБ Казахстана решил помочь попавшим под санкции «дочкам» банков России
Национальный банк (ЦБ) Казахстана оказывает содействие попавшим под санкции дочерним банкам российских финансовых институтов в обслуживании клиентов, сообщил глава ведомства Галымжан Пирматов.
Пирматов сообщил, что расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам, передает РИА «Новости».
«Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения», – заявил глава Нацбанка.
Вместе с тем он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Отмечается, что в Казахстане работают дочерние банки российских Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.
Ранее в Сбере и Альфа-банке заявили об отсутствии влияния санкций США на работу.
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В Роскосмосе пообещали снять европейские приборы с российских лунных аппаратов
Роскосмос в ответ на решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах снимет их приборы с российских аппаратов, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее в Европейском космическом агентстве заявили о прекращении сотрудничества с Россией по ее миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» из-за специальной военной операции РФ на Украине.
Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» – в 2025 году, «Луна-28» – в 2027–2028 годах.
Напомним, Дмитрий Рогозин заявил Владимиру Путину о полном импортозамещении при строительстве Восточного.
Во вторник президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.
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В США не исключили возможности рецессии в Европе
В Европе, которая в отличие от США, более уязвима, возможна рецессия, также будет нанесен удар по глобальному росту, Соединенные Штаты этим обеспокоены, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в аналитическом центре «Атлантический совет».
«Мы действительно наблюдаем высокую инфляцию, и не только в США, но и по всему миру. Это отчасти отражает изменения в цепочках поставок в результате пандемии, повышения спроса на товары. Но к этому добавляется также рост цен на энергию. Кроме того, на Украину и Россию приходится 20% глобального экспорта продовольствия. Мы наблюдаем резкий рост цен на пшеницу, энергию, различные металлы, в том числе никель и палладий, которые используются в машиностроении, что приведет к росту цен на автомобили и ряд других товаров», – цитирует ТАСС Йеллен.
По ее словам, это не только разгоняет инфляцию, но и снижает спрос.
«Так что, особенно в случае Европы, которая наиболее уязвима, я больше (чем в США – прим. ВЗГЛЯД) беспокоюсь о возможности рецессии, но и по глобальному росту будет нанесен удар», – добавила она.
Ранее в Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. Сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России прогнозируют и ведущие экономические институты ФРГ, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии.
До этого зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков заявил, что США ждет как минимум кризис, а как максимум экономический крах, поскольку сегодняшняя ситуация предполагает очередную рецессию.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе.
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Лукашенко: Минск не напрягают расчеты в российских рублях
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает.
Лукашенко заявил в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко, что «нас не напрягают российские рубли», передает РИА «Новости».
«Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает», – пояснил он.
Лукашенко также заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят «единство двух независимых государств» и научат, как преодолевать санкции.
Отмечается, что главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим регионом. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
Ранее Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России.
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В Германии призвали Европу запретить нефть из России
Страны Евросоюза (ЕС) должны как можно быстрее запретить ввоз из России нефти, так как сокращение поставок этого ресурса повлияет на доходы российского бюджета, заявил председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот.
Рот заявил, что «крупнейшая экономика Европы вынуждена отказаться от российского газа и нефти, поскольку доходы обеспечивают Москву жизненно важными средствами для ведения спецоперации на Украине, Германия уже сократила импорт энергоносителей, и сейчас на российскую нефть приходится 25% импорта по сравнению с 35% 24 февраля», передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.
При этом опросы обычных граждан показывают, что только 30% респондентов прекратили бы покупать нефть у России, если бы это помогло Украине. 57% опрошенных считают, что страна должна продолжать импорт, чтобы избежать скачков цен, и 24% согласились с утверждением «Мы можем замерзнуть за свободу».
Ранее страны G7 решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России.
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Lavazza решила приостановить деятельность в России
Ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории России из-за проблем с поставками, и в том числе в связи с событиями на Украине.
«Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России. В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок компания также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию на Украине», – приводит ТАСС сообщение компании.
В Lavazza пояснили, что 2021 год был «особенно неспокойным периодом для всех сырьевых товаров, причем в сельскохозяйственном секторе больше всего выросли цены на кофе». Кроме того, в компании заявили, что рост цен связан с проблемами глобальной цепочки поставок и ущербом, вызванным погодными явлениями, связанными с изменением климата.
Также в Lavazza предупредили, что эти же факторы повлияют на производство в 2022 году.
«К этой и без того сложной обстановке добавляется драматический геополитический сценарий, в котором конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние по многим направлениям», – отметили в компании.
Ранее генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов.
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Росавиация: Включение российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность
Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность полетов российских перевозчиков, но подтверждает стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» России, заявили в Росавиации.
«Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый черный список ЕС не повлияет на безопасность полетов наших перевозчиков. Данное решение ЕС свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей, и лишь подтверждает дальнейшее стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Росавиации.
В ведомстве уточнили, что упомянутые ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок.
«Авиакомпании России, внесенные в так называемый черный список, имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации Российской Федерации. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки», – заявили в Росавиации.
Также сообщается, что сертификаты летной годности воздушных судов выдаются Росавиацией в соответствии с федеральными авиационными правилами и индивидуально оформленными применительно к каждому экземпляру воздушного судна документами, удостоверяющими его возможность безопасной летной и технической эксплуатации.
«Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом Авиационных властей России. Одобрение сертификатов лётной годности осуществляется в строгом соответствии с нормами международного и национального воздушного права», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиабезопасности.
До этого Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты финансового лизинга, заключенные с российскими авиакомпаниями до 26 февраля.
Напомним, правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как рубль спасет российскую авиацию.
Путин: Экономика России неизбежно приспособится к новой ситуации
Российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко на космодроме Восточный.
«Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Конечно, есть проблемы. Иначе ставка не выросла бы до 20%. Но ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки. Это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились», – приводит RT слова президента.
По его словам, российская экономика и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. «Думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная, профессиональная работа экономического блока, даст о себе знать в ближайшее время», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет изолирована, в современном мире страну нельзя жестко изолировать.
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