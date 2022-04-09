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9 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
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Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

Армия Украины убивает соотечественников с ведома Зеленского Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
В результате удара ВСУ ракетой по Краматорску погибло более 50 человек, среди них пятеро детей. Ранее такой же «Точкой-У» был обстрелян Донецк. Жителей Мариуполя и других городов Донбасса украинская армия использует как «живой щит». Даже киевлян офис президента оставил в заложниках и не предупредил о приближении войск РФ. Почему Зеленский с такой легкостью жертвует своими согражданами? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины

Гражданские лица тренируются с членами Грузинского легиона в Киеве Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Одно из самых русофобских в недавнем прошлом государств на пространстве бывшего СССР – Грузия – внезапно показывает совсем другую политику. Тбилиси вступил в серьезный конфликт с Киевом, который требовал открыть против России «второй фронт». Почему руководство Грузии вдруг оказалось куда более вменяемым, чем украинский режим? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Не путайте релокацию с репатриацией

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Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...
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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Преодолеть магию модных брендов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

    Российский регулятор принял экстренное решение
    		   9 апреля 2022, 09:20
    Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет?

    Российский Центробанк снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов – с 20% до 17%. Решение было для многих неожиданным. С одной стороны, было понятно, что резкое повышение ставки до 20% – это вынужденное и временное решение. С другой, мало кто ожидал, что обратный тренд начнется так скоро и так резко – с шагом сразу на 300 б.п. Многие ждали более скромного снижения ставки не раньше 29 апреля, когда пройдет плановое заседание регулятора.

    Что же подтолкнуло ЦБ РФ внепланово снизить ставку 8 апреля? Очередное заседание регулятора запланировано на 29 апреля. Однако ждать его он не стал. Более того, эксперты не исключают, что 29 апреля произойдет еще одно снижение ставки до 14–15%.

    Ранее Центробанк в принятии решений исходил из главной цели – удержание инфляции на целевом уровне в 4%, и в зависимости от показателей реальной инфляции принимал решение по ставке. Сейчас ситуация с инфляцией выглядит неоднозначно. Годовая инфляция ускорилась до 16,7%, с другой стороны, недельная инфляция замедлилась вдвое по сравнению с пиковыми значениями марта. Раньше ЦБ выжидал бы куда более длительного снижения роста цен, чем одну неделю. Однако новые экономические условия, видимо, могут диктовать другие цели и для регулятора.

    Вряд ли цель Банка России была и в том, чтобы ослабить рубль, который на этой неделе укрепился почти на восемь рублей, даже несмотря на введенные новые санкции со стороны США (в среду) и ЕС (в пятницу). Как писала газета ВЗГЛЯД, столь крепкий рубль вредит не только российским экспортерам, но и доходной части бюджета РФ. В бюджете заложен курс рубля в 72,1 за доллар, и если доллар стоит дешевле, то это создает дефицит. Эксперты сходятся во мнении, что комфортным курсом рубля экономический блок правительства может считать 80 рублей за доллар.

    Однако уровень ставки ЦБ крайне слабо влияет на курс рубля, тем более сейчас, когда имеется целая серия ограничений по покупке и продаже валюты. В таких условиях ставка становится неважна для курса. «В условиях ограничений на движение капитала связь обменных курсов рубля и размера ключевой ставки снижается. Это связано с тем, что на валютном рынке отсутствуют нерезиденты, а локальные инвесторы испытывают проблемы с доступом на внешние рынки капитала. Таким образом, капитальные ограничения минимизируют конкурентную оценку рубля и доходность рублевых активов», – объясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Если власти захотят ослабить рубль, то куда более действенными мерами будут послабления в части валютных ограничений. Судя по всему, они в скором времени последуют. Возможно, что первым станет отмена комиссии в 12% на покупку валюты брокерами, которая действовала больше месяца.

    Что касается Центробанка, то на этот раз он принимал решение о снижении ставки в большей степени исходя из общего состояния экономики. Регулятор беспокоится о резком спаде экономического роста, поэтому дал первый глоток воздуха экономике, как только увидел первые признаки замедления инфляции и изменения в банковской сфере.  

    Судя по всему, ЦБ своими резкими действиями не боится разогнать инфляцию. Причина здесь кроется в том, что природа инфляции сейчас тоже иная, чем раньше. Цены растут из-за дефицита товаров, из-за проблем с логистикой и санкций и даже из-за панического спроса со стороны населения на некоторые виды товаров. На это ставка повлиять не может. Свою лепту в инфляцию внесла, конечно, девальвация рубля до 120 за доллар в первые недели после 24 февраля. Но теперь курс удается держать в районе 75–80 за доллар с помощью валютных ограничений.

    «Повышение размера ключевой ставки в феврале было одной из антикризисных мер, целью которой являлась стабилизация финансовой системы. Эта цель уже достигнута: отток ликвидности из банков остановлен, наблюдается приток во вклады и депозиты. Потребности в столь высоком значении ключевой ставки уже нет»,

    – считает Евстифеев. Другое дело, что геополитические риски для ухудшения ситуации в финансовой системе все еще остаются. Поэтому размер ключевой ставки снижается не так быстро, как повышался, отмечает Евстифеев.

    «Изменилась ситуация в банковской сфере. На пике финансового кризиса в начале марта структурный дефицит ликвидности достигал 7 трлн рублей, а сейчас он сменился структурным профицитом 1,5 трлн рублей», – отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

    Это значит, что высокая ставка сделала свое дело: депозиты стали привлекательными, и люди понесли деньги в банки, обеспечив их ликвидностью. При этом ставки по кредитам выросли так сильно, что фактически убили кредитование, за исключением льготных программ от государства. А кредиты – это двигатель экономики. Через несколько месяцев они пойдут вниз вслед за снижением ключевой ставки на 1–3%. Это, конечно, немного. Поэтому ЦБ и намекает на то, что продолжит снижать ставку и дальше. Если, конечно, не сработают сохраняющиеся геополитические риски: не будут введены новые жесткие санкции, а именно – нефтегазовое эмбарго. Пока на такой исход никто не ставит.

    «Думаю, что это не последнее снижение ключевой ставки. По мере ее снижения будут снижаться ставки по депозитам и кредитам. Снижение ставки при прочих равных имеет стимулирующее влияние на экономику через расширение кредитования», – говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Снижение ставки возможно до 15%, что станет катализатором к мерам поддержки, реформам и трансформациям, инициированным профильными министерствами, полагает Евстифеев.

    Прогнозы по поводу падения российского ВВП в этом году доходят до 15%. Однако в банке «Зенит» базовый прогноз пока предполагает падение ВВП России на 7,3% в 2022 году, но он может быть изменен в зависимости от принимаемых мер поддержки экономики.

    Делать прогнозы тяжело еще и потому, что нет макроэкономической статистики за март и первый квартал года, на которую можно было бы ориентироваться. «Пока вышли только данные по инфляции, а также результаты опроса компаний и населения по поводу оценки ситуации и ожиданий на будущее. И, судя по этим данным, чего-то катастрофического с деловой активностью не произошло. Так что есть шансы на то, что глубокой просадки по итогам года не произойдет», – говорит Брагин.

    По мнению аналитиков «Финам», в ближайшие месяцы будет наблюдаться заметное сокращение экономической активности в сочетании с высокой инфляцией, которая по итогам года может выйти на уровень 20–25%. «Мы предварительно ожидаем сокращения ВВП на 6–8% по итогам года, многое будет зависеть от длительности западных санкций, способности бизнеса заместить выбывающие импортные поставки, эффективности мер поддержки со стороны государства и ЦБ», – полагают эксперты.

    Наиболее уязвимыми отраслями в России могут оказаться авиация, автопром, IT, финансовый сектор. Среди более защищенных – нефтегазовый сектор, производство удобрений, цветная металлургия. «Наши симпатии сейчас на стороне сырьевых экспортных компаний, наименее затронутых санкциями. Риски нефтегаза меньше в сравнении с другими секторами, и локальные отказы от поставок компенсируются высокими ценами на сырье. В условиях продовольственного кризиса сельскохозяйственные химикаты также будут востребованным товаром, что защитит производителей удобрений от рестрикций», – отмечают в «Финаме».
     
     
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