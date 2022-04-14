Замедление темпа роста цен в России позволило ЦБ снизить ключевую ставку

Американцы столкнулись с инфляционным шоком

Инфляция в США является «настоящим шоком», который большинство американцев никогда не видели в своей жизни, заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.

Он напомнил, что потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента. «Это настоящий шок. Если вы моложе 50, вы никогда ничего подобного не видели», – передает РИА «Новости» слова Варни.

По его словам, политические оправдания на этот счет президента Джо Байдена не раскрывают глубинных причин происходящего. «Вот эти глубинные причины: Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах; конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию; добычу нефти и газа в Америке намеренно сократили, и это положило конец нашей энергетической независимости», – указал телеведущий.

При этом, по мнению Варни, нынешняя американская администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию. Так, Белый дом по-прежнему планирует большие расходы, что не пойдет на пользу, уверен он.

«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?», – резюмировал он.

Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.

Накануне президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.

Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.

В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

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