СК возбудил дела о пытках российских военнослужащих

Главным следственным управлением СК возбуждены три уголовных дела о пытках российских военнослужащих украинскими военными в ходе проведения специальной военной операции, сообщили в ведомстве.

В СК сообщили, что в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 317, ч. 3 ст. 127, п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; незаконное лишение свободы; истязание).

«По данным следствия, 22 марта 2022 года несколько российских военнослужащих, участвующих в специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области Украины, а затем переданы сотрудникам СБУ, которые в течение 10 дней незаконно их удерживали. При этом в отношении россиян систематически применялось физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции», – говорится в сообщении на официальном сайте СК России.

Еще две группы российских военнослужащих, выполнявших задачи спецоперации, были захвачены в Николаевской области Украины 2 и 5 марта. В течение нескольких дней они удерживались представителями СБУ, которые применяли к ним физическое и психологическое насилие, чтобы вынудить озвучить ложную информацию о происходящих событиях.

«В рамках уголовного дела следствием устанавливаются украинские военнослужащие, а также лица из числа сотрудников СБУ, причастных к нападению и пыткам российских военнослужащих», – отметили в СК.

Ранее СК установил имена участников «Грузинского национального легиона».

Официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, которые причастны к совершению жестокого преступления в отношении российского военнослужащего.