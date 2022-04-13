В Амурской области начался автопробег в поддержку Путина

Жители Амурской области приняли участие в масштабном автопробеге в поддержку президента страны Владимира Путина, организованного Федерацией независимых профсоюзов.

Автопробег стартовал под девизами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!», жители амурской области одними из первых присоединились к этой акции, передает агентство «Порт.Амур».

«Я каждый раз говорю, что участие Благовещенска в акциях поддержки армии и того курса, который выбрал президент, важны. Сегодня очередное такое мероприятие – автопробег до Волгограда. Этой акцией мы в очередной раз покажем сплоченность всего нашего народа. Мы должны уничтожить ту гидру нацизма, которая появилась на Украине, и поэтому денацификация и демилитаризация, которую мы ведем, поможет уверено смотреть в будущее и России, и Украине», – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

У автопробега несколько отправных точек. В их числе Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Петербург и Тула. Маршрут следования у каждого свой. 1 мая участники автопробега встретят на Красной площади в Москве. Они присоединятся к профсоюзному шествию. А 9 мая объединенная автоколонна прибудет в Волгоград, где пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы.

«Это пробег очень важен, потому что мы позиционируем его, как поддержку решений Владимира Владимировича, поддерживаем спецоперацию, наших ребят, которые там воюют, для которых присяга выше жизни. У нас там много ребят из Благовещенска и Амурской области. Мы почти месяц готовили машины, чтобы принять участие в этом пробеге», – рассказал председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов.

Дальневосточный маршрут автопробега, куда входят и амурчане, стартует из Хабаровска 15 апреля.

«Сама акция символизирует, что мы едины и сплочены в этот непростой момент. Если кто-то еще сомневается, приходите и посмотрите на тех людей, которые в этой акции участвуют. Вообще эта акция в поддержку нашего президента, его решения о защите наших людей на Украине, в поддержку специальной военной операции. Наших солдат и офицеров мы очень сильно поддерживаем морально. Уверены, что они выстоят, и победа будет за нами. Как раз такие акции являются тем необходимым объединением граждан за нашу победу», – считает председатель Ассоциации пожилых людей Благовещенска Сергей Утенбергенов.