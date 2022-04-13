Эксперты рассказали, какие запчасти крадут с автомобилей

Современные автомобили необходимо дополнительно защищать, поскольку многие их детали могут быть украдены за несколько минут, заявили автомобильные эксперты.

Часто злоумышленники могут посягать на фары головного света, боковые зеркала, каталитические нейтрализаторы, заявили специалисты в беседе с «Газетой.ру».

«Если говорить о фарах, то это Volkswagen, Land Rover, Porsche, Audi. Зеркала крадут в основном с Mercedes-Benz, BMW и прочих «немцев» – это связано и с легкостью демонтажа, и с дороговизной запчастей», – пояснил глава центра «Угона.нет» Алексей Курчанов.

Он уточнил, что с «японцев» часто крадут форсунки омывателей фар.

Для защиты машин от кражи фар предлагаются дополнительные жесткие тросы с кронштейнами с датчиками сигнализации, для защиты стекла – гравировка с VIN-номерами машины.

Без дополнительной защиты такие детали могут быть сняты за несколько секунд без специальных средств, для этого достаточно лишь линейки.

Автолюбители сообщают о росте воровства фар и с менее дорогих машин, это касается в том числе Skoda Octavia второго поколения. Для защиты этих машин умельцы создают специальные металлические накладки.

Также от кражи фар страдают владельцы Volvo, особенно страдают кроссоверы Volvo XC90 прошлого поколения, выпущенные до 2014 года, сказал совладелец автосервиса Bilprime Александр Савин.

«Фары – это то, что пользуется у злоумышленников наибольшей популярностью, возможно, потому, что для их снятия даже не нужно залезать в салон. Капот можно открыть и снаружи по определенной методике. На XC90 оптика снимается достаточно легко – нужно поднять две защелки вверх и убрать их», – указал он.

Для защиты фар на обтекатели наносятся гравировки с VIN-номером автомобиля, на котором они установлены, и специальные металлические крепления с нестандартными головками болтов.

«Для того, чтобы снять защиту, требуется уже гораздо больше времени. Конечно, есть люди, которые могут это сделать, но если в качестве альтернативы есть незащищенная машина, то выберут скорее ее», – сказал Савин.

Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 автоэксперт Юрий Урюков заявил, что наиболее эффективным средством от угона авто являются блокираторы руля, их лучше применять вместе с GPS-трекерами и другими средствами слежения.