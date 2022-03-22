Россиянам подсказали средства защиты от угона автомобиля

Наиболее эффективным средством от угона авто являются блокираторы руля, их лучше применять вместе с GPS-трекерами и другими средствами слежения, заявил заместитель главного редактора проекта Motor1 автоэксперт Юрий Урюков.

«Это давно известная истина: если заранее запрограммирована охота за конкретным экземпляром, его рано или поздно угонят любым из доступных способов. Найдут слабое место и осуществят задуманное, – рассказал Урюков в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, лучшим способом снижения вероятности угона является целый комплекс мер: страховка электронные средства контроля и механические средства защиты.

Лучшими среди механических способов защиты считаются блокираторы на руль. «Не для всех автомобилей они есть, не для всех подходят, но чем больше рубежей защиты, тем лучше. Есть блокираторы на колеса, которыми пользоваться в обычной жизни не очень удобно. Разнообразие существует: некоторые умельцы на машинах старого выпуска могут выкручивать свечу зажигания. Это дедовские методы, которые тем не менее актуальны и не позволяют быстро похитить автомобиль», – сказал он.

Также можно оборудовать автомобиль GPS-трекером или спутниковой системой слежения. Такие средства работают только в зоне покрытия сети, и угонщики пользуются этим, скрывая авто там, где можно блокировать сигнал.

Также Урюков высказался по поводу охраняемых парковочных мест.

«Практика показывает, что элемент защиты присутствует только на ведомственных охраняемых парковках. Те же подземные парковки в жилых комплексах, платные парковки в аэропортах и на других территориях, как правило, относятся к декоративным. Охрана там не особо бдительная, она практически не следит за порядком и при серьезной угрозе действовать неспособна», – сказал специалист.

Он предупредил, что угонщиков обычно интересуют и дорогие и дешевые автомобили. Перед покупкой автомобиля следует изучить рейтинги угоняемых машин, которые есть у страховых компаний.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми угоняемыми машинами в 2021 году. В первую тройку попала также Toyota Camry. Помимо них, популярностью у угонщиков пользовались Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.