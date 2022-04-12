Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника

Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника.

«Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин) мне обещал, но до сих пор не присвоил», – сказал Лукашенко со смехом на пресс-конференции по итогам переговоров, передает РИА «Новости».

«Если обещал, сделаю», – ответил Путин.

В то же время начало ответа на вопрос журналистов об обещанном звании Путин начал со слов, что глава Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств.

«Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник», – сказал Путин.

В декабре Лукашенко в ходе своего визита в Санкт-Петербург подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.