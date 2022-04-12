Власти Украины заявили о конфискации 10 российских судов в порту Одессы

Украинские власти конфисковали десять российских судов, находившихся на ремонте в акватории порта Одессы. Киев планирует национализировать их, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Следователи ГБР при содействии морской охраны и 17-го отряда Госпогранслужбы помешали вывести с Украины восемь российских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории Одесского порта на профилактических ремонтных работах. Суда были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная», – передает сообщение украинского ведомства ТАСС.

ГБР Украины сообщило, что «продолжает кропотливую работу по выявлению и дальнейшей национализации имущества» России.

В ведомстве заявили, что владельцы пытались вывести российские суда из вод Украины, сменив флаг страны. «Работники ГБР 11 апреля передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой об их национализации», – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины.

Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации.