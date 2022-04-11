Молдавия заявила о риске прекращения поставок российского газа с 1 мая

Молдаване не останутся без газа, даже если Газпром перестанет поставлять его с 1 мая из-за непроведенного в срок аудита, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

«Есть риск, что с 1 мая Газпром прекратит поставки газа, но риска, что граждане и экономические агенты останутся без газа нет, поскольку у нас есть альтернатива. В апреле мы платим 1160 долларов за 1 тыс. кубометров, сегодня цена на рынке была примерно 1,2 тыс. долларов (без учета транспортировки)», – сказал Спыну в эфире канала Pro TV, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас мир находится в неопределенности из-за обстановки на Украине, это влияет на мировой энергетический рынок. По этой причине власти страны не готовы давать прогнозы по ситуации, но готовятся к любым сценариям.

Также Спыну отмечал, что Приднестровье не сможет получать газ от Газпрома, если контракт с «Молдовагазом» будет аннулирован.

Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовагаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.

Спыну также заявлял, что стране необходимо избавиться от «газовых тисков» России.